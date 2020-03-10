55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Почувствовать колорит разных эпох и найти их артефакты на обзорной экскурсии

Вячеслав
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Вячеслав – ваш гид
Вы услышите непростую историю древнего города, приправленную самыми интересными мифами и легендами.

Ощутите характер белорусской столицы и ее современный ритм, увидите все важные места и получите ценные рекомендации местного жителя.
€37
32 за экскурсию
скидка15%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Ст. метро "Немига"
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У этой экскурсии55 отзывов
4.96
О Минске с любовью
О Минске с любовью

Что вас ожидает

Минск какой он есть
Я постараюсь развеять стереотипы о Минске, живущие на территории постсоветского пространства. Многие думают, что белорусская столица — это серая «совковая» цитадель, где нужно говорить шепотом. Спешу вас обрадовать: несмотря на отдельные островки советского духа, город стремительно развивается. Вы станете свидетелями сочетания несочетаемого: капитализма и социализма, легкомысленной свободы и железного порядка, современной терпимости и вековых предрассудков. Я помогу вам разобраться в парадоксах Минска и почувствовать очарование города.

Самое главное в Минске
Вы посетите проспект Независимости — яркий образец советской градостроительной мысли, выдержанный в едином стиле «сталинский ампир» и практически лишенный кричащей рекламы. Также я покажу Троицкое предместье, минский «флэшбек» из XVIII века. А еще расскажу о главном православном храме города, перестроенном из костела, и трепетном отношении белорусов к своей истории. Вы увидите тщательно восстановленную Ратушу и «Остров скорби» — место памяти воинов-интернационалистов. В завершение я поделюсь местами, где можно попробовать национальную кухню и купить милые сувениры.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь.
  • Если вы не готовы к пешеходной прогулке или хотите увидеть то, до чего мы не можем дойти пешком (например, Национальную библиотеку Беларуси, Дворец Независимости, площадь Государственного флага, Минск-арену и многое другое), я с радостью проведу автомобильно-пешеходную экскурсию. Стоимость аренды автомобиля на 1-3 человек — 35 евро, 4-7 человек — 40 евро.
О Минске с любовью
О Минске с любовью
О Минске с любовью
О Минске с любовью
О Минске с любовью
О Минске с любовью
О Минске с любовью
О Минске с любовью
О Минске с любовью
О Минске с любовью
О Минске с любовью
О Минске с любовью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ст. метро "Немига".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вячеслав
Вячеслав
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Вячеслав, я много путешествовал и ходил на экскурсии. А также сопровождал туристические группы в Питер, Киев, Львов, Краков, Варшаву и Гданьск. Свои экскурсии всегда провожу с огоньком и стремлением показать город во всей красе, избегая пересказа нудной исторической справки. Моя безграничная любовь к Минску подкреплена знаниями, приобретенными в магистратуре исторического факультета, и большим опытом работы с путешественниками, позволяющим найти подход практически к каждому. До встречи в Минске!
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55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Идеальный вариант для тех, у кого не очень много времени, но хочется много фактов и интересной подачи материала.
8 марта 2020
Вячеславу спасибо! Попали в мерзкую погоду - Вячеслав непоколебим. Экскурсия превыше обстоятельств😊 Раздобыл нам машину с водителем, о пешеходной экскурсии и думать было страшно. Рассказывал много и интересно, запоминается. Чувствуется, что мог бы еще столько же, но что успели. Огромное спасибо!
24 февраля 2020
Огромное спасибо Вячеславу за экскурсию!
Интересно, понятно и доступно.
Были в Минске проездом. Уставшие и не спавшие... Однако даже при таких исходных, благодаря мастерству гида, экскурсия для нас прошла увлекательно, а главное - познавательно.
Наталья
19 февраля 2020
Если захочется взять экскурсию по Минску, то рекомендую обратиться к Вячеславу. Огромная любовь к городу и к своему делу располагают с первой минуты. Интерес к рассказу не ослабевал ни разу за время экскурсии.
17 февраля 2020
Экскурсия по Минску стала одним из самых ярких и интересных событий в Минске! Вячеслав рассказывал интересно и увлеченно, отвечал на все возникающие вопросы.
18 января 2020
Были в Минске всего один день, решили взять "обзорную", чтобы хоть немного узнать о городе, его истории и жителях. Очень благодарны Вячеславу за настроение, увлекательные истории и удовлетворенное любопытство :) Порадовал продуманный маршрут и комфортный темп экскурсии. Приятно, когда к своему делу относятся с душой. Рекомендуем!)
Елена
16 января 2020
Хорошая, наполненная историей, разноплановыми фактами экскурсия, которую Вячеслав провел легко и непринужденно. Наши дети от 10 до 16 лет были увлечены, задавали вопросы, значит и к ним наш гид нашёл подход и сумел заинтересовать) Рекомендую всем тем, кто впервые оказался в Минске, для знакомства с городом!
13 января 2020
Добрый день. Ходили семьей на экскурсию " О Минске с любовью". Экскурсия познавательна и очень подходит для первого знакомства с городом. Рекомендую.
13 января 2020
Замечательный экскурсовод. Было очень интересно. Посмотрели все основные достопримечательности. Вячеслав смог завлечь даже детей. Поделился с нами списком самых вкусных ресторанов. Некоторые из них мы смогли посетить, действительно очень вкусно и душевно. Очень рекомендую экскурсию с Вячеславом. О Минске остались самые положительные воспоминания.
12 января 2020
Вячеслав, спасибо огромное! Мы прекрасно провели время в Минске благодаря Вам.
Ещё 45 отзывов

Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

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