55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Минск какой он есть

Я постараюсь развеять стереотипы о Минске, живущие на территории постсоветского пространства. Многие думают, что белорусская столица — это серая «совковая» цитадель, где нужно говорить шепотом. Спешу вас обрадовать: несмотря на отдельные островки советского духа, город стремительно развивается. Вы станете свидетелями сочетания несочетаемого: капитализма и социализма, легкомысленной свободы и железного порядка, современной терпимости и вековых предрассудков. Я помогу вам разобраться в парадоксах Минска и почувствовать очарование города.

Самое главное в Минске

Вы посетите проспект Независимости — яркий образец советской градостроительной мысли, выдержанный в едином стиле «сталинский ампир» и практически лишенный кричащей рекламы. Также я покажу Троицкое предместье, минский «флэшбек» из XVIII века. А еще расскажу о главном православном храме города, перестроенном из костела, и трепетном отношении белорусов к своей истории. Вы увидите тщательно восстановленную Ратушу и «Остров скорби» — место памяти воинов-интернационалистов. В завершение я поделюсь местами, где можно попробовать национальную кухню и купить милые сувениры.