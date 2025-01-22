На Новый год и Рождество белорусская столица наряжается: громадная центральная ёлка, ярмарки, обилие гирлянд, бесчисленные зеркальные новогодние шары — всё это вызывает восторг и погружает в атмосферу праздника.
Увидеть эту красоту можно всего один месяц — поспешите! Вы пройдёте по самым атмосферным местам и в течение недели получите чудесные фото.
Описание фото-прогулки
- Мы полюбуемся главной ёлкой страны на Октябрьской площади и сфотографируемся в Сказочном городке, который традиционно располагается у её подножия.
- Далее пройдём по улочкам Старого Минска и сделаем фото на фоне очаровательных зимних кафе.
- И на десерт — Рождественская ярмарка на проспекте Победителей.
- Если станет зябко — заглянем на кофе в одно из стильных кафе или согреемся стаканчиком глинтвейна на ярмарке.
Фотонюансы
- Я поделюсь лайфхаками, как лучше фотографироваться в городе и на фоне достопримечательностей. Эти навыки вы сможете применять в дальнейшем, делая снимки на мобильный телефон.
- Через 7 дней после фотопрогулки вы получите 50 кадров в авторской обработке в двух форматах: высоком разрешении для печати и оптимизированные для соцсетей.
- Для вас будет создана дизайнерская онлайн-фотогалерея, которую можно продемонстрировать друзьям и родным. Срок хранения галереи — 90 дней, за это время вам надо скачать фото на свои носители.
- Съёмка проводится на профессиональную фотокамеру Canon EOS R8.
Организационные детали
- Маршрут может быть продлён или скорректирован под ваши запросы — подробности уточняйте в переписке.
- Возможно проведение фотосессии для большего числа людей (до 6 человек): + 1500 руб. за каждого дополнительного участника.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 452 туристов
Приветствую! Я коренная минчанка, профессиональный журналист и фотограф. За десятилетия своей работы излазила город вдоль и поперёк. Сделаю для вас эстетичные фотографии, которые позволят не только запомнить путешествие, но и станут украшением ваших соцсетей. Фотопрогулки — один из моих любимейших форматов. Подберу для вас лучшее место, найду лучший ракурс. Приезжайте в наш город гостями, уезжайте — добрыми друзьями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Инна
22 янв 2025
Екатерина, спасибо большое! Моя дочь замечательно провела время. С рассказами об истории города час прогулки пролетел совершенно не заметно! Фотографии получились живыми и яркими. Это одна из лучших съемок в
