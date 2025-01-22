Мои заказы

Фотопрогулка «Волшебство новогоднего Минска»

Пройтись по сказочно украшенному городу с профессиональным фотографом
На Новый год и Рождество белорусская столица наряжается: громадная центральная ёлка, ярмарки, обилие гирлянд, бесчисленные зеркальные новогодние шары — всё это вызывает восторг и погружает в атмосферу праздника.

Увидеть эту красоту можно всего один месяц — поспешите! Вы пройдёте по самым атмосферным местам и в течение недели получите чудесные фото.
1 отзыв
Описание фото-прогулки

  • Мы полюбуемся главной ёлкой страны на Октябрьской площади и сфотографируемся в Сказочном городке, который традиционно располагается у её подножия.
  • Далее пройдём по улочкам Старого Минска и сделаем фото на фоне очаровательных зимних кафе.
  • И на десерт — Рождественская ярмарка на проспекте Победителей.
  • Если станет зябко — заглянем на кофе в одно из стильных кафе или согреемся стаканчиком глинтвейна на ярмарке.

Фотонюансы

  • Я поделюсь лайфхаками, как лучше фотографироваться в городе и на фоне достопримечательностей. Эти навыки вы сможете применять в дальнейшем, делая снимки на мобильный телефон.
  • Через 7 дней после фотопрогулки вы получите 50 кадров в авторской обработке в двух форматах: высоком разрешении для печати и оптимизированные для соцсетей.
  • Для вас будет создана дизайнерская онлайн-фотогалерея, которую можно продемонстрировать друзьям и родным. Срок хранения галереи — 90 дней, за это время вам надо скачать фото на свои носители.
  • Съёмка проводится на профессиональную фотокамеру Canon EOS R8.

Организационные детали

  • Маршрут может быть продлён или скорректирован под ваши запросы — подробности уточняйте в переписке.
  • Возможно проведение фотосессии для большего числа людей (до 6 человек): + 1500 руб. за каждого дополнительного участника.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 452 туристов
Приветствую! Я коренная минчанка, профессиональный журналист и фотограф. За десятилетия своей работы излазила город вдоль и поперёк. Сделаю для вас эстетичные фотографии, которые позволят не только запомнить путешествие, но и станут украшением ваших соцсетей. Фотопрогулки — один из моих любимейших форматов. Подберу для вас лучшее место, найду лучший ракурс. Приезжайте в наш город гостями, уезжайте — добрыми друзьями!

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Инна
Инна
22 янв 2025
Екатерина, спасибо большое! Моя дочь замечательно провела время. С рассказами об истории города час прогулки пролетел совершенно не заметно! Фотографии получились живыми и яркими. Это одна из лучших съемок в
читать дальше

ее жизни.
От себя лично хочу пожелать вам больше заказов, т. к. вашей работой действительно будут очень довольны. Моя семья не первый раз пользуется услугами фотографа на Tripster и не всегда радовал. Мы желаем вам успехов!

