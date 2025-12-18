Мои заказы

Главные площади столицы

Минск: прогулка по местам, где встречаются эпохи
Приглашаем в путешествие по улицам, связывающим две ключевые площади — Независимости и Победы! Этот маршрут покажет, как за одно столетие Минск прошёл путь от дореволюционного губернского центра до современной европейской столицы.

Вы увидите, как в архитектуре и облике города отразились эпохи — от имперского классицизма и неоготики до сталинского ампира и современного урбанизма.
Главные площади столицы
Главные площади столицы
Главные площади столицы

Описание экскурсии

Площадь Независимости — сердце столицы:

  • Знакомство с Красным костёлом — неоготическим храмом святых Симеона и Елены и историей его создания.
  • Архитектура площади: Дом правительства, здание университета.
  • История формирования главной улицы Минска.

Проспект Независимости — прогулка по сталинскому ампиру:

  • Особенности застройки 1950-х годов.
  • История восстановления Минска после войны.
  • Здания с «душой»: фасады, лепнина, символика, балконы и детали.
  • Улицы и площади, скрытые в тени главного проспекта.

Площадь Победы — символ памяти:

  • Мемориальный ансамбль Площади Победы: обелиск, Вечный огонь, подземная галерея памяти.
  • История создания площади и её современное восприятие.

Мы поговорим:

  • об этапах градостроительного развития Минска в 20 веке.
  • символике и архитектуре двух главных площадей столицы.
  • образе человека и города в советскую эпоху.
  • и о многом другом.

Организационные детали

  • Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ.
  • Экскурсию проводит опытный сертифицированный гид из нашей команды.

ежедневно в 10:30, 13:30, 16:45 и 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1231 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 13:30, 16:45 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 57436 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
читать дальше

яркие впечатления, чувство причастности и желание вернуться. Наши гиды — профессионалы, любящие Беларусь. Мы предлагаем как классические обзорные экскурсии, так и эксклюзивные путешествия. Глубокие знания и уникальный подход позволяют нам создавать авторские маршруты, которые открывают Беларусь с новой стороны. Мы сочетаем академические знания с лёгкостью и доступностью и превращаем сложную историю в захватывающий рассказ. Надеемся на скорую встречу!

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
108 отзывов
Групповая
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
Откройте для себя Минск в вечернем свете. Уютный автобус и интересные истории о городе ждут вас на этой экскурсии
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1690 ₽ за человека
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
236 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
С комфортом познакомиться с 10 лучшими локациями столицы
Начало: По согласованию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8840 ₽ за всё до 3 чел.
Большая прогулка по Минску
Пешая
2.5 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая прогулка по Минску
Узнайте о Минске разных эпох: от советской застройки до древних храмов. Прогулка откроет тайны города и его уникальную архитектуру
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 18:30
Завтра в 15:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске