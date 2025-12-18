Приглашаем в путешествие по улицам, связывающим две ключевые площади — Независимости и Победы! Этот маршрут покажет, как за одно столетие Минск прошёл путь от дореволюционного губернского центра до современной европейской столицы.
Вы увидите, как в архитектуре и облике города отразились эпохи — от имперского классицизма и неоготики до сталинского ампира и современного урбанизма.
Вы увидите, как в архитектуре и облике города отразились эпохи — от имперского классицизма и неоготики до сталинского ампира и современного урбанизма.
Описание экскурсии
Площадь Независимости — сердце столицы:
- Знакомство с Красным костёлом — неоготическим храмом святых Симеона и Елены и историей его создания.
- Архитектура площади: Дом правительства, здание университета.
- История формирования главной улицы Минска.
Проспект Независимости — прогулка по сталинскому ампиру:
- Особенности застройки 1950-х годов.
- История восстановления Минска после войны.
- Здания с «душой»: фасады, лепнина, символика, балконы и детали.
- Улицы и площади, скрытые в тени главного проспекта.
Площадь Победы — символ памяти:
- Мемориальный ансамбль Площади Победы: обелиск, Вечный огонь, подземная галерея памяти.
- История создания площади и её современное восприятие.
Мы поговорим:
- об этапах градостроительного развития Минска в 20 веке.
- символике и архитектуре двух главных площадей столицы.
- образе человека и города в советскую эпоху.
- и о многом другом.
Организационные детали
- Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ.
- Экскурсию проводит опытный сертифицированный гид из нашей команды.
ежедневно в 10:30, 13:30, 16:45 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1231 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 13:30, 16:45 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 57436 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Групповая
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
Откройте для себя Минск в вечернем свете. Уютный автобус и интересные истории о городе ждут вас на этой экскурсии
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1690 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
С комфортом познакомиться с 10 лучшими локациями столицы
Начало: По согласованию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8840 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая прогулка по Минску
Узнайте о Минске разных эпох: от советской застройки до древних храмов. Прогулка откроет тайны города и его уникальную архитектуру
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 18:30
Завтра в 15:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.