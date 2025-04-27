Едем на одну из самых популярных экотроп Беларуси. В нашем туре будем не только ходить и наслаждаться природой, но и дегустировать крафтовые сыры от местных мастеров. Спланируйте свой уикенд правильно и откройте для себя новые грани природы и вкуса вместе с нами.

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Описание экскурсии

Пешком по Голубым озёрам

Приглашаем вас погрузиться в удивительный мир каменистых и озерных пейзажей, пройдя по экотропе. Здесь вы сможете узнать множество интересных фактов о растениях и животных этой уникальной местности, а также послушать захватывающие легенды, окутанные тайной и мистикой.

Маршрут проходит через три живописных озера, где вы сможете насладиться красотой природы и ощутить её величие. Прогулка по этому маршруту станет не только приятным времяпрепровождением, но и возможностью поразмышлять о величии окружающего мира.

«Кафе» на хуторе

После увлекательной прогулки мы отправимся пообедать в уютной «домашней» усадьбе, расположенной на краю соснового леса Национального парка «Нарочанский». Здесь вас ждёт тёплая атмосфера и вкусная еда, приготовленная с любовью.

Знакомство с сыроварами и дегустация

Во время дегустации вы сможете попробовать более 10 разнообразных сортов сыра. Это не только возможность насладиться вкусом, но и шанс узнать больше о процессе сыроварения.

Интересная беседа с сыроваром

Познавательная прогулка по территории

Возможность сфотографироваться с милыми козлятами

И, конечно, приятным бонусом станет ароматный травяной чай, который завершит вашу дегустацию. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться природой и вкусом настоящих местных деликатесов!