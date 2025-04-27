Голубые озера: хайкинг и сырные секреты

Едем на одну из самых популярных экотроп Беларуси.

В нашем туре будем не только ходить и наслаждаться природой, но и дегустировать крафтовые сыры от местных мастеров. Спланируйте свой уикенд правильно и откройте для себя новые грани природы и вкуса вместе с нами.
Голубые озера: хайкинг и сырные секреты
Голубые озера: хайкинг и сырные секреты
Голубые озера: хайкинг и сырные секреты
Ближайшие даты:
27
апр3
мая17
мая31
мая14
июн28
июн4
июл
Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Пешком по Голубым озёрам

Приглашаем вас погрузиться в удивительный мир каменистых и озерных пейзажей, пройдя по экотропе. Здесь вы сможете узнать множество интересных фактов о растениях и животных этой уникальной местности, а также послушать захватывающие легенды, окутанные тайной и мистикой.

Маршрут проходит через три живописных озера, где вы сможете насладиться красотой природы и ощутить её величие. Прогулка по этому маршруту станет не только приятным времяпрепровождением, но и возможностью поразмышлять о величии окружающего мира.

«Кафе» на хуторе

После увлекательной прогулки мы отправимся пообедать в уютной «домашней» усадьбе, расположенной на краю соснового леса Национального парка «Нарочанский». Здесь вас ждёт тёплая атмосфера и вкусная еда, приготовленная с любовью.

Знакомство с сыроварами и дегустация

Во время дегустации вы сможете попробовать более 10 разнообразных сортов сыра. Это не только возможность насладиться вкусом, но и шанс узнать больше о процессе сыроварения.

  • Интересная беседа с сыроваром
  • Познавательная прогулка по территории
  • Возможность сфотографироваться с милыми козлятами

И, конечно, приятным бонусом станет ароматный травяной чай, который завершит вашу дегустацию. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться природой и вкусом настоящих местных деликатесов!

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Автомобильная парковка по адресу ул. Кирова, 8
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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