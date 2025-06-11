Мои заказы

Голубые озёра – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Голубые озёра» в Минске, цены от 222 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
На машине
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Нескучное путешествие на Голубые озера
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на Голубые озера из Минска. Откройте для себя уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: В районе метро Фрунзенская
16 авг в 09:00
17 авг в 09:00
22 500 ₽ за всё до 3 чел.
Виленский край - голубые глаза Беларуси
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Виленский край - голубые глаза Беларуси
Побывать в озёрных местах, увидеть 3 костёла и руины первого в стране каменного замка
Начало: В месте вашего проживания в Минске
23 авг в 08:00
31 авг в 08:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Голубые озера: хайкинг и сырные секреты
На автобусе
14 часов
Групповая
до 18 чел.
Голубые озера: хайкинг и сырные секреты
Начало: Автомобильная парковка по адресу ул. Кирова, 8
6 сен в 06:30
20 сен в 06:30
222 Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    11 июня 2025
    Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
    Все очень понравилось. Индивидуальный темп, гид учитывает интерес и состав группы, подробно рассказывает обо всех объектах на пути. Все очень комфортно и ненапряжно.
  • Е
    Евгения
    4 июня 2025
    Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
    Озёра - прекрасно; 4 км пути пролетели как один миг; мне кажется, что мы с мужем были готовы пройти и
    читать дальше

    длинную тропу в 7 км вокруг одного из озёр (возможно, можно предусмотреть возможность выбора короткого или длинного маршрута, чтобы опция подольше насладиться прекрасными озёрами). Александр много рассказывал про современную жизнь Беларуси, также дал небольшой исторический очерк истории Беларуси. По пути часто шёл дождь, поэтому много дополнительных остановок были нами пропущены, жаль.

  • С
    Сергей
    30 октября 2024
    Виленский край - голубые глаза Беларуси
    Иван - прекрасный рассказчик. Очень подробно с примерами и иллюстрациями расскажет вам об истории страны, Минска и пригородов. Отличный маршрут для эстетического наслаждения видами Беларуси.
  • И
    Ирина
    1 октября 2024
    Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
    Сбылась мечта: не просто экскурсия - путешествие. 400 км глубинки, глаз отдыхал на видах полей с инсталляциями к празднику Дожинки
    читать дальше

    (одно из новых узнанных песенно-белорусских слов), пастбищ с пестрыми стадами, просто чьей то размеренной жизнью за околицами. Впереди ждала встреча с Голубыми озерами. И вот они: фитонциды полной грудью, насыщенная зелень хвойника, змейка русла реки, очень необычного, с разворотами на 180 градусов, всхлипывания болота,увиденного (и потыканного) впервые, пейзажи водной глади в обрамлении дерев как на пленере или локации для съемок сказок, озы, теперь уже не слова в игре "Эрудит", а тропа под ногами, творение ледника. Обратная дорога с иными видами, интересные остановки. Рассказы Александра на прекрасном грамотном языке, c полным знаем материала, с считываемой любовью к делу,которым занимается, с отступлениями на темы "за жизнь" - в совокупности все сделало этот день чудесным, с прекрасным длящимся послевкусием.

    Сбылась мечта: не просто экскурсия - путешествие. 400 км глубинки, глаз отдыхал на видах полей сСбылась мечта: не просто экскурсия - путешествие. 400 км глубинки, глаз отдыхал на видах полей сСбылась мечта: не просто экскурсия - путешествие. 400 км глубинки, глаз отдыхал на видах полей сСбылась мечта: не просто экскурсия - путешествие. 400 км глубинки, глаз отдыхал на видах полей сСбылась мечта: не просто экскурсия - путешествие. 400 км глубинки, глаз отдыхал на видах полей сСбылась мечта: не просто экскурсия - путешествие. 400 км глубинки, глаз отдыхал на видах полей сСбылась мечта: не просто экскурсия - путешествие. 400 км глубинки, глаз отдыхал на видах полей с
  • С
    Светлана
    6 августа 2024
    Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
    Очень рекомендую Александра. Он не просто гид с хорошими знаниями. Сам проехал и прочувствовал всю страну. Поэтому много интересных деталей.
    читать дальше

    Остановки по согласованию с разными достопримечательностями. Данная экскурсия не исключение. Сочетание природы и информации. Дорога не утомительная. Александр очень аккуратный водитель. Экотропа и озера очень атмосферное место, потрясающий воздух. Душевный пикник на озере(Александр нас завез по дороге в отличную кулинарию, набили рюкзачок). Не обошлось без легенд. Жалеем, что не окунулись. На одном из озер - понтон, раздевалка - все есть. Если тепло - берите купальник. полотенчико, шлепки (хоть из отеля). Очень рекомендую!

  • А
    Анна
    21 января 2024
    Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
    Ездили с Александром на автомобильную экскурсию на Голубые озера из Минска. Экскурсия нам очень понравилась. Александр забрал нас утром из
    читать дальше

    гостиницы на машине. Экскурсия была на целый день, поэтому по дороге Александр завёз нас в магазин за провиантом. Кроме Голубых озёр заехали ещё в несколько инресных мест - старый костёл и усадьбу. Прогулка по самим озерам была пешая, места там очень красивые и необычные - точно стоит посетить! На всем протяжении экскурсии Александр много и увлекательно рассказывал об истории Белоруссии. Экскурсия нам очень понравилась, смело её рекомендуем, в следующий приезд в Белоруссию планируем взять у Александра ещё какую-нибудь экскурсию.

  • А
    Анастасия
    14 мая 2023
    Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
    Невероятное природное путешествие с интересными рассказами и волшебными видами. Наконец-то отдохнули от городской суеты и подышали чистейшим воздухом. Александр замечательный гид, который полностью позаботился о нашем комфорте. Всем рекомендуем! Еще раз огромное спасибо!
    Невероятное природное путешествие с интересными рассказами и волшебными видами. Наконец-то отдохнули от городской суеты и подышалиНевероятное природное путешествие с интересными рассказами и волшебными видами. Наконец-то отдохнули от городской суеты и подышалиНевероятное природное путешествие с интересными рассказами и волшебными видами. Наконец-то отдохнули от городской суеты и подышали
  • А
    Анна
    14 октября 2022
    Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
    Было немного страшновато ехать на Голубые озера практически в середине октября, но впечатления от экскурсии остались самые замечательные. Во-первых, отлично
    читать дальше

    построен маршрут: по дороге удалось оценить и колоритность небольших поселений, и природные красоты, и вообще увидеть ряд знаковых и исторических мест. Если вы находитесь в поиске нетипичной экскурсии, а стандартный набор туриста в Беларуси (Минск-Мир-Несвиж-Гродно) уже пройден, то это определенно та экскурсия, которую стоит выбрать. Во-вторых, даже несмотря на временами облачную погоду прогулка по заповеднику была чудесной - природа очень живописная, мало посетителей, в общем - идеальное место для отдыха от города. В-третьих (и что самое важное), Александр - замечательный и увлеченный рассказчик, и очень интересный в общении человек, с которым экскурсия на целый день проходит на одном дыхании. В общем - однозначно рекомендуем!

  • И
    Илья
    22 сентября 2022
    Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
    Если природа привлекает вас больше, чем костелы и т. п., то вам сюда. Хотя костелы тоже будут. Гид точен, корректен,
    читать дальше

    ненавязчив. По дороге увидите весь север Беларуси, почти до границы с Литвой. Рекомендую подобрать трекинговую обувь, т. к. пройдете около 4 км по песчаной почве с многочисленными корнями деревьев на тропе.

  • К
    Катерина
    14 сентября 2022
    Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
    Путешествие на Голубые озёра и вправду получилось нескучным: Александр - прекрасный рассказчик, опытный путешественник, интересный собеседник и очень приятный человек.
    читать дальше

    А какую дивную природу и чарующую красоту озёр он нам показал! Мы с мужем остались очень-очень довольны. От всей души большое спасибо!

    Путешествие на Голубые озёра и вправду получилось нескучным: Александр - прекрасный рассказчик, опытный путешественник, интересный собеседникПутешествие на Голубые озёра и вправду получилось нескучным: Александр - прекрасный рассказчик, опытный путешественник, интересный собеседникПутешествие на Голубые озёра и вправду получилось нескучным: Александр - прекрасный рассказчик, опытный путешественник, интересный собеседник

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Голубые озёра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нескучное путешествие на Голубые озера из Минска
  2. Виленский край - голубые глаза Беларуси
  3. Голубые озера: хайкинг и сырные секреты
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Верхний город
  5. Ратуша
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в августе 2025
Сейчас в Минске в категории "Голубые озёра" можно забронировать 3 экскурсии от 222 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2025 год по теме «Голубые озёра», 12 ⭐ отзывов, цены от 222₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь