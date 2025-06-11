читать дальше

(одно из новых узнанных песенно-белорусских слов), пастбищ с пестрыми стадами, просто чьей то размеренной жизнью за околицами. Впереди ждала встреча с Голубыми озерами. И вот они: фитонциды полной грудью, насыщенная зелень хвойника, змейка русла реки, очень необычного, с разворотами на 180 градусов, всхлипывания болота,увиденного (и потыканного) впервые, пейзажи водной глади в обрамлении дерев как на пленере или локации для съемок сказок, озы, теперь уже не слова в игре "Эрудит", а тропа под ногами, творение ледника. Обратная дорога с иными видами, интересные остановки. Рассказы Александра на прекрасном грамотном языке, c полным знаем материала, с считываемой любовью к делу,которым занимается, с отступлениями на темы "за жизнь" - в совокупности все сделало этот день чудесным, с прекрасным длящимся послевкусием.