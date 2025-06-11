Индивидуальная
до 3 чел.
Нескучное путешествие на Голубые озера
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на Голубые озера из Минска. Откройте для себя уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: В районе метро Фрунзенская
16 авг в 09:00
17 авг в 09:00
22 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Виленский край - голубые глаза Беларуси
Побывать в озёрных местах, увидеть 3 костёла и руины первого в стране каменного замка
Начало: В месте вашего проживания в Минске
23 авг в 08:00
31 авг в 08:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Голубые озера: хайкинг и сырные секреты
Начало: Автомобильная парковка по адресу ул. Кирова, 8
6 сен в 06:30
20 сен в 06:30
222 Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей11 июня 2025Все очень понравилось. Индивидуальный темп, гид учитывает интерес и состав группы, подробно рассказывает обо всех объектах на пути. Все очень комфортно и ненапряжно.
- ЕЕвгения4 июня 2025Озёра - прекрасно; 4 км пути пролетели как один миг; мне кажется, что мы с мужем были готовы пройти и
- ССергей30 октября 2024Иван - прекрасный рассказчик. Очень подробно с примерами и иллюстрациями расскажет вам об истории страны, Минска и пригородов. Отличный маршрут для эстетического наслаждения видами Беларуси.
- ИИрина1 октября 2024Сбылась мечта: не просто экскурсия - путешествие. 400 км глубинки, глаз отдыхал на видах полей с инсталляциями к празднику Дожинки
- ССветлана6 августа 2024Очень рекомендую Александра. Он не просто гид с хорошими знаниями. Сам проехал и прочувствовал всю страну. Поэтому много интересных деталей.
- ААнна21 января 2024Ездили с Александром на автомобильную экскурсию на Голубые озера из Минска. Экскурсия нам очень понравилась. Александр забрал нас утром из
- ААнастасия14 мая 2023Невероятное природное путешествие с интересными рассказами и волшебными видами. Наконец-то отдохнули от городской суеты и подышали чистейшим воздухом. Александр замечательный гид, который полностью позаботился о нашем комфорте. Всем рекомендуем! Еще раз огромное спасибо!
- ААнна14 октября 2022Было немного страшновато ехать на Голубые озера практически в середине октября, но впечатления от экскурсии остались самые замечательные. Во-первых, отлично
- ИИлья22 сентября 2022Если природа привлекает вас больше, чем костелы и т. п., то вам сюда. Хотя костелы тоже будут. Гид точен, корректен,
- ККатерина14 сентября 2022Путешествие на Голубые озёра и вправду получилось нескучным: Александр - прекрасный рассказчик, опытный путешественник, интересный собеседник и очень приятный человек.
