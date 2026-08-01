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Индивидуальная до 4 чел.

В гости к Шагалу и Репину: трансфер из Минска в Витебск и обратно Посетить знаковые места двух великих художников в удобном темпе без привязки к экскурсионной группе Начало: Заберём Вас по Вашему адресу в Минске и точно по в...