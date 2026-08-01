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Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска - в Лидский замок, Мурованку и королевский Гродно
Проехать по знаковым местам Беларуси на комфортном авто с профессиональным водителем
28 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от 30 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Минска на экскурсию в королевский Гродно - и обратно
С комфортом доехать до старинного города и узнать его историю на прогулке с гидом
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
от 28 400 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер: Минск ⇄ музейный комплекс «Дукорскi маёнтак»
Поездка к рыцарскому имению, зоосаду и знаменитому перевёрнутому дому
Начало: Заберём Вас по Вашему адресу в Минске и строго по ...
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Замки Мир и Несвиж: путешествие из Минска
Замки Мир и Несвиж ждут вас в увлекательном путешествии из Минска. Оцените их величие и узнайте историю династии Радзивиллов
Начало: У Ваших апартаментов
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
от 28 500 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
Брест и Брестская крепость - групповая экскурсия
Познакомиться с одним из старейших городов страны и посетить легендарный военный мемориал
Начало: На ж/д вокзале Минска
2 сен в 08:00
9 сен в 08:00
7339 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Несвижский и Мирский замки за 1 день
Прикоснуться к истории Средних веков, оценить готику и барокко и услышать захватывающие легенды
29 авг в 08:30
30 авг в 08:30
от 30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Прекрасная провинция: дворцы в Коссово и Ружанах
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по замкам Беларуси. Узнайте больше о Тадеуше Костюшко и легендах дворцов Коссово и Ружан
Начало: На площади Свободы
30 авг в 08:00
6 сен в 08:00
7300 ₽ за человека
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Березина: по следам войны 1812 года с гидом-реконструктором
Вместе с пехотинцем обойти места былых сражений и в прямом смысле прикоснуться к истории
Начало: У входа станции метро «Уручье»
Завтра в 10:30
28 авг в 10:30
от 12 880 ₽
18 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Понять культуру Беларуси
Погрузиться в культуру белорусского народа в колоритном этнографическом музее «Дудутки» - из Минска
Начало: По договорённости с организатором
28 авг в 09:00
2 сен в 09:00
от 21 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
История, архитектура и культура Гродно (из Минска)
Про Средневековье, барокко и сокровища
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
от 37 900 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Королевский путь: в замки Мира и Несвижа из Минска на Mercedes-Benz V-Class
Услышать истории о Радзивиллах и легенды, которыми окутаны эти места
28 авг в 06:00
29 авг в 06:00
от 38 950 ₽
41 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из Минска в колоритный Гродно (и обратно)
Погулять по Гродно в собственном темпе и не думать о дороге
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
от 30 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мемориальные комплексы Хатынь и Курган Славы: на авто из Минска
Посетить места памяти и услышать связанные с ними военные истории
Начало: В удобном вам месте
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Минска в Лидский замок и Гродно - экскурсия по городу
Увидеть величественные замки, зайти в древние костёлы и погулять по старому городу
Начало: Заберём Вас по Вашему адресу в Минске и точно по в...
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
от 32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Замки Несвиж и Мир: путешествие сквозь эпохи
Приглашаем на уникальную экскурсию по замкам Несвиж и Мир, где каждый камень хранит истории великих эпох
31 авг в 09:00
7 сен в 09:00
от 29 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Минска - в Брест: Брестская крепость и 5-й форт (билеты включены)
Увидеть город с его тихими двориками, необычными музеями и знаменитой цитаделью
Начало: Заберём Вас по Вашему адресу
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от 40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска - в «Хатынь» и обратно
Путешествие в «Хатынь» - это возможность прикоснуться к истории. Наш водитель доставит вас с комфортом, а затем вернёт обратно в Минск
28 авг в 08:30
30 авг в 08:30
от 12 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Минска - в замки Гродно и Лиды
Увлекательное путешествие в прошлое Беларуси: Гродно и Лида откроют свои тайны. Замки, легенды и история в одной экскурсии
31 авг в 08:00
7 сен в 08:00
от 35 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Замки Беларуси: Мир, Новогрудок, Любча
Побывать сразу в трёх старинных замках и узнать их тайны
Начало: В районе метро «Фрунзенская»
29 авг в 09:00
1 сен в 09:00
от 21 650 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска в музей народных ремёсел «Дудутки»
С комфортом и быстро добраться до уникального этнографического комплекса
Сегодня в 20:30
Завтра в 01:00
от 12 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Беларуси: Мир, Несвиж, Новогрудок, Любча и Лида
За 1 день посетить 5 замков и детально поговорить о каждом
Начало: Место вашего проживания в Минске
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
от 35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Минска в Брест - от крепости-героя до старинных улиц
Погрузиться в историю и героическое прошлое Беларуси за один день
28 авг в 08:00
29 авг в 08:00
от 42 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска в мемориальный комплекс «Хатынь» и обратно
Проследовать дорогой скорби и узнать, как трагедия одной деревни стала символом всей войны
Начало: В любом удобном для вас месте
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска к трём замкам
Увидеть Несвижский, Мирский и Лидский замки за 1 день
28 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от 27 600 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска в «Станьково»: туда и обратно
Посетить зоопарк, пройти по партизанским тропам и по желанию покататься на лошадях
Начало: У ваших апартаментов
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска - в музей-усадьбу Огинского и обратно
С комфортом добраться до усадьбы автора полонеза «Прощание с Родиной»
28 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от 14 210 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Минска - в парк-музей интерактивной истории «Сула»
За один день побывать в древнем славянском поселении, в гостях у варягов и в средневековом замке
Начало: По месту вашего проживания в Минске
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
от 24 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к Шагалу и Репину: трансфер из Минска в Витебск и обратно
Посетить знаковые места двух великих художников в удобном темпе без привязки к экскурсионной группе
Начало: Заберём Вас по Вашему адресу в Минске и точно по в...
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
от 23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей Дудутки с профессиональным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинных ремёсел Беларуси. Вас ждут уникальные мастер-классы и дегустации местных угощений в музее Дудутки
Начало: Красный костел
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В Мир и Несвиж - разгадывать тайны замков (из Минска)
Путешествие с легендами, мифами и княжеской роскошью
Завтра в 07:30
28 авг в 07:30
от 29 500 ₽ за всё до 6 чел.
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