Маршрут экскурсии 🧭 по Минску пройдет по двум значимым и градообразующим проспектам города - Победителей и Независимости. Вы познакомитесь удивительным и редким архитектурным стилем - сталинским ампиром. Каждый дом этого стиля представляет собой национальное наследие белорусского народа.

Внимание!

Для проведения экскурсии понадобится автомобиль. Проще всего, если вы располагаете собственным транспортом со свободным местом для гида. Также гид может помочь с организацией аренды транспорта.

Минск предстанет перед вами как административный, культурный, научный, образовательный центр. Вы увидите здание-алмаз Национальной библиотеки, познакомитесь с архитектурным наследием великого зодчего 30-40 гг. XX века И. Лангбардом.

На площади Свободы перед вами предстанут здания барочного типа, как европейского, так и виленского барроко, широко распространенного на всей територии Беларуси. Значимые исторические события, известные личности, мифы и легенды - все это сделает содержание экскурсии познавательным и увлекательным!