  1. Беларусь
  2. Экскурсии

Индивидуальная автомобильная экскурсия по Минску

4.7
3 отзыва
Пляшкевич Л.
Пляшкевич Л. – Гид из Минска
Вы увидите два главных проспекта города: Победителей и Независимости.

Познакомитесь с насыщенной историей 📖 строительства и развития города.

Увидите его архитектурные шедевры: городскую ратушу, старый район, откуда началась история Беларуси, и футуристичную библиотеку.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 📜История и культура
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $70 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Индивидуальная автомобильная экскурсия по Минску
Индивидуальная автомобильная экскурсия по Минску

Что вы увидите

  • Проспекты Победителей и Независимости
  • Привокзальную площадь
  • Пл. Независимости
  • Пл. Свободы
  • Троицкое предместье
  • Остров слез (памятник воинам-интернационалистам)
  • «Минск-Арену»
  • Национальную библиотеку
  • Дом правительства.
Маршрут экскурсии 🧭 по Минску пройдет по двум значимым и градообразующим проспектам города - Победителей и Независимости. Вы познакомитесь удивительным и редким архитектурным стилем - сталинским ампиром. Каждый дом этого стиля представляет собой национальное наследие белорусского народа.
Внимание!
Для проведения экскурсии понадобится автомобиль. Проще всего, если вы располагаете собственным транспортом со свободным местом для гида. Также гид может помочь с организацией аренды транспорта.
Минск предстанет перед вами как административный, культурный, научный, образовательный центр. Вы увидите здание-алмаз Национальной библиотеки, познакомитесь с архитектурным наследием великого зодчего 30-40 гг. XX века И. Лангбардом.
На площади Свободы перед вами предстанут здания барочного типа, как европейского, так и виленского барроко, широко распространенного на всей територии Беларуси. Значимые исторические события, известные личности, мифы и легенды - все это сделает содержание экскурсии познавательным и увлекательным!
Что входит
  • услиги гида по маршруту
Что не входит
  • Транспортные услуги (стоимость транспорта уточняется гидом индивидуально, в зависимости от количества участников). Цены на транспорт указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от сезона:
  • легковой автомобиль - 60$
  • минивен (6 мест) - 70$
  • микроавтобус (9 мест) 90$
Начало
🚩 По договоренности с туристом
Место завершения
🏁 Привокзальная пл., 3
Индивидуальная автомобильная экскурсия по Минску
Индивидуальная автомобильная экскурсия по Минску
Индивидуальная автомобильная экскурсия по Минску
Индивидуальная автомобильная экскурсия по Минску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Пляшкевич Л.
Пляшкевич Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

Пляшкевич Л. проводит ещё 4 экскурсии

Замки Мир и Несвиж: памятники Юнеско в Беларуси
$95
10 часов
Замки Мир и Несвиж: памятники Юнеско в Беларуси
9 отзывов
Тайны древнего Минска
$70
3 часа
Тайны древнего Минска
2 отзыва
Музейный комплекс старинных ремёсел и технологий «Дудутки»
$70
5 часов
Музейный комплекс старинных ремёсел и технологий «Дудутки»
1 отзыв
Хатынь - памятник жертвам фашизма
$80
6 часов
Хатынь - памятник жертвам фашизма

Еще несколько необычных экскурсий в Минске

Экскурсия Мир – Несвиж «Владения рода Радзивиллов»
$39.35
11 часов
Экскурсия Мир – Несвиж «Владения рода Радзивиллов»
212 отзывов
По Минску на автобусе (10:00: пн, вт, ср, 11:00 вс)
$12.5
3.5 часа
По Минску на автобусе (10:00: пн, вт, ср, 11:00 вс)
172 отзыва
Привет, Минск!
35
2.5 часа
Привет, Минск!
119 отзывов
Главные достопримечательности и увлекательные истории о местной жизни
Вечерняя экскурсия по Минску
$12.5
3.5 часа
Вечерняя экскурсия по Минску
105 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по центру Минска
$12
2.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по центру Минска
92 отзыва
Автобусная экскурсия в Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Хатынь»
$16
5 часов
Автобусная экскурсия в Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Хатынь»
60 отзывов