Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя Минск с профессиональным гидом. Эта увлекательная экскурсия познакомит вас с историей, архитектурой и культурой столицы Беларуси.



Вы увидите главные достопримечательности, узнаете интересные факты и легенды, а также насладитесь атмосферой этого уникального города.



Индивидуальная экскурсия по Минску подходит для тех, кто ценит личный подход и комфорт, а также хочет максимально погрузиться в атмосферу города.

Елизавета Ваш гид в Минске Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-3 человека На чём проводится На автомобиле Когда Ежедневно с 09:00 до 18:00, по договоренности 490 Br за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Знакомство с Минском На этой экскурсии мы исследуем самые важные достопримечательности столицы. Посетим главную площадь города, где увидим Дом правительства и Октябрьский дворец, а также услышим рассказ об их исторической значимости. Далее прогуляемся по проспекту Независимости, чтобы рассмотреть уникальные образцы сталинского ампира. Затем отправимся в Верхний город, ощутим атмосферу прошлого и узнаем о ключевых событиях этого района. Мы увидим величественный кафедральный костел и услышим о его духовном значении. На площади Свободы мы осмотрим памятники и узнаем о ее исторической роли. Заодно посетим православный кафедральный собор, чтобы познакомиться с его убранством и традициями. Завершим экскурсию в живописном Троицком предместье, где погрузимся в культуру и историю этого уникального уголка столицы.

