Откройте для себя Минск с профессиональным гидом. Эта увлекательная экскурсия познакомит вас с историей, архитектурой и культурой столицы Беларуси.
Вы увидите главные достопримечательности, узнаете интересные факты и легенды, а также насладитесь атмосферой этого уникального города.
Индивидуальная экскурсия по Минску подходит для тех, кто ценит личный подход и комфорт, а также хочет максимально погрузиться в атмосферу города.
Описание экскурсииЗнакомство с Минском На этой экскурсии мы исследуем самые важные достопримечательности столицы. Посетим главную площадь города, где увидим Дом правительства и Октябрьский дворец, а также услышим рассказ об их исторической значимости. Далее прогуляемся по проспекту Независимости, чтобы рассмотреть уникальные образцы сталинского ампира. Затем отправимся в Верхний город, ощутим атмосферу прошлого и узнаем о ключевых событиях этого района. Мы увидим величественный кафедральный костел и услышим о его духовном значении. На площади Свободы мы осмотрим памятники и узнаем о ее исторической роли. Заодно посетим православный кафедральный собор, чтобы познакомиться с его убранством и традициями. Завершим экскурсию в живописном Троицком предместье, где погрузимся в культуру и историю этого уникального уголка столицы.
Ежедневно с 09:00 до 18:00, по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная площадь
- Троицкое предместье
- Национальная библиотека
- Площадь Победы
- Верхний город
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с каждым клиентом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 18:00, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
