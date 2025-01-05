3.5 часа
Групповая
Вечерняя экскурсия по Минску
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: по четвергам и субботам в 18:00
Завтра в 18:00
13 янв в 18:00
от 60Br за человека
3.5 часа
Индивидуальная
Минск - столица Республики Беларусь
Начало: Привокзальная площадь, главный вход в ж/д вокзал
Расписание: С 10:00 до 13:30 и с 14:00 до 17:30.
13 янв в 10:00
14 янв в 10:00
от 220Br за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Минск: спирали времени
Начало: Ст. Метро Немига
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
от 170Br за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения5 января 2025Это был наш первый приезд в Минск. Несмотря на дождливую и ветряную погоду, экскурсия прошла в очень теплой дружной атмосфере.
- ИИрина5 января 2025Замечательная экскурсия все очень понравилось благодарим экскурсовода Екатерину.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Проспект Независимости»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Минску в январе 2025
Сейчас в Минске в категории "Проспект Независимости" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 220. Туристы уже оставили гидам 585 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2025 год по теме «Проспект Независимости», 585 ⭐ отзывов, цены от 60Br. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март