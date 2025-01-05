читать дальше Спасибо гиду за это праздник для души ❤️. За желание вернуться в Беларусию и более глубже узнать ее историю. Однозначно с этой экскурсии нужно начинать знакомство с городом.

Это был наш первый приезд в Минск. Несмотря на дождливую и ветряную погоду, экскурсия прошла в очень теплой дружной атмосфере.