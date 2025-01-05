Проспект Независимости – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Проспект Независимости» в Минске, цены от 60 Br. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Вечерняя экскурсия по Минску
На автобусе
585 отзывов
3.5 часа
Групповая
Вечерняя экскурсия по Минску
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: по четвергам и субботам в 18:00
Завтра в 18:00
13 янв в 18:00
от 60Br за человека
Минск - столица Республики Беларусь
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
Минск - столица Республики Беларусь
Начало: Привокзальная площадь, главный вход в ж/д вокзал
Расписание: С 10:00 до 13:30 и с 14:00 до 17:30.
13 янв в 10:00
14 янв в 10:00
от 220Br за всё до 10 чел.
Минск: спирали времени
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Минск: спирали времени
Начало: Ст. Метро Немига
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
от 170Br за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    5 января 2025
    Вечерняя экскурсия по Минску
    Это был наш первый приезд в Минск. Несмотря на дождливую и ветряную погоду, экскурсия прошла в очень теплой дружной атмосфере.
    читать дальше

    Спасибо гиду за это праздник для души ❤️. За желание вернуться в Беларусию и более глубже узнать ее историю. Однозначно с этой экскурсии нужно начинать знакомство с городом.

  • И
    Ирина
    5 января 2025
    Вечерняя экскурсия по Минску
    Замечательная экскурсия все очень понравилось благодарим экскурсовода Екатерину.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Проспект Независимости»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерняя экскурсия по Минску
  2. Минск - столица Республики Беларусь
  3. Минск: спирали времени
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Мирский замок
  7. Красный костёл
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в январе 2025
Сейчас в Минске в категории "Проспект Независимости" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 220. Туристы уже оставили гидам 585 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2025 год по теме «Проспект Независимости», 585 ⭐ отзывов, цены от 60Br. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март