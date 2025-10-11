Индивидуальный однодневный трансфер: Брест, Брестская крепость и Беловежская пуща из Минска и обратно

Приглашаем вас в Брест — город-герой с богатой историей и невероятным наследием.
В этом путешествии вы сами сможете посетить величественную Брестскую крепость, ставшую символом мужества и стойкости.
Затем мы направимся в живописную Беловежскую пущу, знаменитую своими уникальными лесами и лесными обитателями, включая зубров.
Описание трансферЧто посмотреть в Бресте Брест — город с богатой историей, а его главной жемчужиной считается мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», символ мужества защитников в начале Великой Отечественной войны. Любителям старины понравится пешеходная улица Советская, где фонарщик каждый вечер зажигает керосиновые фонари, а в уникальной музее «Берестье» можно увидеть артефакты древнего городища XIII века. Беловежская пуща — уникальный древний лес на границе Беларуси и Польши, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это самый большой остаток реликтового первобытного леса Европы. Главный символ пущи — мощный зубр, которого здесь можно увидеть в естественной среде обитания. Важная информация: Обратите внимание, здесь предлагается только индивидуальный трансфер. Вы самостоятельно планируете своё время и маршруты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Минск - Брест - Минск
- Услуги водителя
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Обратите внимание
- Здесь предлагается только индивидуальный трансфер. Вы самостоятельно планируете своё время и маршруты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
11 окт 2025
Очень комфортный трансфер, прекрасное вождение, 10 из 10. Очень рекомендую!
Конечно такую экскурсию из Минска брать на один день очень мало. Дорога до Бреста занимает 3.5ч. в одну сторону.
Нужно больше времени.
Входит в следующие категории Минска
