Индивидуальный однодневный трансфер: Брест, Брестская крепость и Беловежская пуща из Минска и обратно

Приглашаем вас в Брест — город-герой с богатой историей и невероятным наследием.



В этом путешествии вы сами сможете посетить величественную Брестскую крепость, ставшую символом мужества и стойкости.



Затем мы направимся в живописную Беловежскую пущу, знаменитую своими уникальными лесами и лесными обитателями, включая зубров.

Описание трансфер Что посмотреть в Бресте Брест — город с богатой историей, а его главной жемчужиной считается мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», символ мужества защитников в начале Великой Отечественной войны. Любителям старины понравится пешеходная улица Советская, где фонарщик каждый вечер зажигает керосиновые фонари, а в уникальной музее «Берестье» можно увидеть артефакты древнего городища XIII века. Беловежская пуща — уникальный древний лес на границе Беларуси и Польши, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это самый большой остаток реликтового первобытного леса Европы. Главный символ пущи — мощный зубр, которого здесь можно увидеть в естественной среде обитания. Важная информация: Обратите внимание, здесь предлагается только индивидуальный трансфер. Вы самостоятельно планируете своё время и маршруты.

Ответы на вопросы Что включено Трансфер Минск - Брест - Минск

Экскурсия длится около 12 часов

Здесь предлагается только индивидуальный трансфер. Вы самостоятельно планируете своё время и маршруты Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.