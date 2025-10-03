Парк-музей «Великое княжество Сула» предлагает уникальное путешествие в историю Беларуси.Здесь посетители могут пройти через семь тематических зон, каждая из которых отражает свою эпоху: от стоянки древнего человека до шляхетских имений.Участие

в интерактивах, таких как стрельба из лука и кузнечное дело, делает визит особенно увлекательным. Парк расположен всего в 50 км от Минска, что позволяет легко добраться до него и насладиться живописными видами по пути

Описание экскурсии

Историко-культурный парк устроен как путешествие во времени: центральная дорожка ведёт сквозь семь тематических зон, каждая из которых отражает свою эпоху:

стоянка древнего человека и капища

территория древнебелорусских культов и верований

земли эпохи варягов, Средневековья и шляхетства

порт викингов

средневековая крепость

белорусское местечко

усадебно-парковый комплекс Ленских с парком и часовней

В парке вы будете не только осматривать историко-тематические зоны, но участвовать в интерактивах и реконструкциях. При желании сможете научиться ковать в кузнице, стрелять из лука, варить травяное зелье. Особенную атмосферу дополняет живая музыка.

Как проходит поездка

Парк находится всего в 50 км от Минска. По дороге гид расскажет вам об истории города и региона, поделится легендами этих мест. Тем временем вы будете любоваться опрятными засеянными полями и увидите местечко Дзержинск, через которое лежит путь в «Великое княжество Сула».

Организационные детали