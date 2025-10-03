Парк-музей «Великое княжество Сула» предлагает уникальное путешествие в историю Беларуси.
Здесь посетители могут пройти через семь тематических зон, каждая из которых отражает свою эпоху: от стоянки древнего человека до шляхетских имений.
Участие
Участие
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Путешествие во времени через семь эпох
- 🎯 Участие в интерактивных мероприятиях
- 🎶 Живая музыка на территории парка
- 🚗 Удобный трансфер из Минска
- 🌿 Живописные виды и природа
Что можно увидеть
- Стоянка древнего человека
- Территория древнебелорусских культов
- Порт викингов
- Средневековая крепость
- Усадебно-парковый комплекс Ленских
Описание экскурсии
Историко-культурный парк устроен как путешествие во времени: центральная дорожка ведёт сквозь семь тематических зон, каждая из которых отражает свою эпоху:
- стоянка древнего человека и капища
- территория древнебелорусских культов и верований
- земли эпохи варягов, Средневековья и шляхетства
- порт викингов
- средневековая крепость
- белорусское местечко
- усадебно-парковый комплекс Ленских с парком и часовней
В парке вы будете не только осматривать историко-тематические зоны, но участвовать в интерактивах и реконструкциях. При желании сможете научиться ковать в кузнице, стрелять из лука, варить травяное зелье. Особенную атмосферу дополняет живая музыка.
Как проходит поездка
Парк находится всего в 50 км от Минска. По дороге гид расскажет вам об истории города и региона, поделится легендами этих мест. Тем временем вы будете любоваться опрятными засеянными полями и увидите местечко Дзержинск, через которое лежит путь в «Великое княжество Сула».
Организационные детали
- Мы встретим вас по вашему адресу или в аэропорту и отвезём обратно
- Поездка проходит на автомобиле Skoda Octavia либо Mercedes Vito
- Дополнительно оплачиваются входные билеты, с нашей скидкой стоимость билета будет 500 ₽ за чел.
- Обед спланируем на территории парка или в другом месте по вашему выбору, средний чек — 1000 ₽ за чел.
- Программу можно организовать для большего количества человек (до 20). Подробности уточняйте в переписке с гидом
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 260 туристов
Меня зовут Александр. Я — индивидуальный предприниматель с официальной лицензией на пассажирские перевозки. Работаю по всей территории Беларуси, а также за её пределами. Специализируюсь на организации экскурсий, трансферов и междугородних
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анна
3 окт 2025
Очень понравилась поездка, Александр был очень любезен, все подсказал, все супер, спасибо
Дата посещения: 3 октября 2025
Н
Надежда
3 ноя 2025
Поездка на экскурсию в Интерактивный парк Сула и обратно была на высоком уровне. Приятные впечатления остались от водителя профессионала Александра, очень комфортно, быстро мы добрались до места. Спасибо компании за предоставление качественных и профессиональных услуг по перевозке пассажиров! Желаю Вам процветания и побольше хороших клиентов!
Р. Но экскурсия в парке проходит на белорусском языке.
З
Зульфия
15 окт 2025
Спасибо, Александру! Мы комфортно доехали до Сула. По дороге он рассказал нам как будет проходить экскурсия, подсказал как купить билеты со скидкой и ожидал в назначенное время. Театралезованное представление в
С
Светлана
6 окт 2025
Это была вторая поездка, которую мы брали у Александра.
Накануне мы ездили в Несвижский и Мирский замки через Александра.
Нам настолько понравился формат индивидуальных трансферов, что сразу решились на ещё одну поездку.
Выбрали
Ксения
30 авг 2025
Трансфер быстро организовали, нашли водителя буквально за час. Водитель опытный и общительный
Мария
26 авг 2025
Трансфер до места и обратно. Водитель доброжелателен, все во время. Экскурсии нет, но она и не заявлена.
В Суле в выходные очень много посетителей, занимание очередь в рестораны заблаговременно. Место симпатичное, детям точно понравится
Александр
Ответ организатора:
Действительно в сезон очень большой поток туристов, сожалеем, если вам что-то не понравилось
С
Светлана
19 авг 2025
Обычный трансфер до указанного места. Информация о месте отсутствует полностью. Сам трансфер организован хорошо. Без задержек приехали забрали из указанного места и доставили обратно. Хотелось бы услышать информацию о выбранном месте. Скидка на вход действует при подписке в Инстаграм и только на одного или подписка должна быть оформлена у каждого.
Александр
Ответ организатора:
Да действительно, у нас трансфер с ожиданием, в самой Суле есть специализированные сотрудники которые проводят экскурсии и все рассказывают и показывают, сколько людей столько мнений, большинство туристов остались полностью довольны нашим сервисом за столь низкую цену.
Л
Лариса
5 авг 2025
Трансфер прошел благополучно. Познакомились с историей. Спасибо. Рекомендую
Владимир
31 июл 2025
Экскурсия в Сулу нам понравилась.
Водитель прибыл вовремя, на чистой комфортабельной машине. Вождение было профессиональное, комфортное, несмотря на сложные погодные условия, так как был дождь и неидеальное качество дороги на небольшом
И
Иван
23 июл 2025
Скидка была только на один билет и стоимость составила не 500 р. как в описании а 2460 (2 взрослых и ребёнок). Просто поездка как на такси, туда и обратно.
Александр
Ответ организатора:
Цены меняются, подписка должна быть у каждого взрослого участника поездки, тогда и скидка будет выше, нам жаль что мы не смогли оправдать ваших надежд
Е
Елена
21 июл 2025
Остались очень довольны поездкой. Все прошло замечательно.
А
Анатолий
17 июл 2025
Отличная поездка. Общительный организатор. Всё показал, рассказал. Спасибо!
Н
Наталья
7 июл 2025
Заявленная услуга не соответствует действительности:
1. Это не экскурсия, а трансферт туда и обратно.
2. Никаких скидок попутчикам в парке нет. Был только совет- подписаться на группы парка, но мы были без белорусского трансферта, поэтому воспользоваться советом не смогли. Ничего другого водитель нам предложить не смог.
3. Обед вам тоже никто организовывать не будет. Либо сами, либо никому вы не интересны.
Александр
Ответ организатора:
Мы сожалеем что не оправдали ваших надеж,
Вы правы, скидки на входной билет только по подписке в инстаграм, в каждом нашем
О
Ольга
4 июл 2025
Отличный водитель Алексей забрал нас из места проживания в Минске, в обозначенное нами время. По дороге рассказал про Сулу. Комфортное вождение, знание дороги(из за праздника были перекрыты многие дороги), забота
М
Мария
3 июл 2025
Хорошо организованный трансфер. Заранее вышли на связь для обмена контактами. Аккуратное вождение. Предоставили всю организационную информацию по парку. Отдельное спасибо за зонт и вай фай в машине) От поездки осталось только приятные впечатления.
