Интерактивный исторический парк «Великое княжество Сула» - из Минска

Путешествие в прошлое Беларуси: от каменного века до шляхетства. Интерактивы, стрельба из лука и живая музыка создадут незабываемую атмосферу
Парк-музей «Великое княжество Сула» предлагает уникальное путешествие в историю Беларуси.

Здесь посетители могут пройти через семь тематических зон, каждая из которых отражает свою эпоху: от стоянки древнего человека до шляхетских имений.

в интерактивах, таких как стрельба из лука и кузнечное дело, делает визит особенно увлекательным.

Парк расположен всего в 50 км от Минска, что позволяет легко добраться до него и насладиться живописными видами по пути

4.5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Путешествие во времени через семь эпох
  • 🎯 Участие в интерактивных мероприятиях
  • 🎶 Живая музыка на территории парка
  • 🚗 Удобный трансфер из Минска
  • 🌿 Живописные виды и природа
Интерактивный исторический парк «Великое княжество Сула» - из Минска© Александр
Что можно увидеть

  • Стоянка древнего человека
  • Территория древнебелорусских культов
  • Порт викингов
  • Средневековая крепость
  • Усадебно-парковый комплекс Ленских

Описание экскурсии

Историко-культурный парк устроен как путешествие во времени: центральная дорожка ведёт сквозь семь тематических зон, каждая из которых отражает свою эпоху:

  • стоянка древнего человека и капища
  • территория древнебелорусских культов и верований
  • земли эпохи варягов, Средневековья и шляхетства
  • порт викингов
  • средневековая крепость
  • белорусское местечко
  • усадебно-парковый комплекс Ленских с парком и часовней

В парке вы будете не только осматривать историко-тематические зоны, но участвовать в интерактивах и реконструкциях. При желании сможете научиться ковать в кузнице, стрелять из лука, варить травяное зелье. Особенную атмосферу дополняет живая музыка.

Как проходит поездка

Парк находится всего в 50 км от Минска. По дороге гид расскажет вам об истории города и региона, поделится легендами этих мест. Тем временем вы будете любоваться опрятными засеянными полями и увидите местечко Дзержинск, через которое лежит путь в «Великое княжество Сула».

Организационные детали

  • Мы встретим вас по вашему адресу или в аэропорту и отвезём обратно
  • Поездка проходит на автомобиле Skoda Octavia либо Mercedes Vito
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты, с нашей скидкой стоимость билета будет 500 ₽ за чел.
  • Обед спланируем на территории парка или в другом месте по вашему выбору, средний чек — 1000 ₽ за чел.
  • Программу можно организовать для большего количества человек (до 20). Подробности уточняйте в переписке с гидом
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту или по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 260 туристов
Меня зовут Александр. Я — индивидуальный предприниматель с официальной лицензией на пассажирские перевозки. Работаю по всей территории Беларуси, а также за её пределами. Специализируюсь на организации экскурсий, трансферов и междугородних
поездок. В наличии полный пакет необходимых документов: лицензия, страховки для пассажиров и транспорта, технический осмотр. Перевозки осуществляются на удобном и комфортном авто. В салоне — кондиционер, микрофон для экскурсионного сопровождения и вместительное багажное отделение. Чистота, комфорт и безопасность — обязательные условия каждой поездки. Работаю как с частными клиентами, так и с туристическими агентствами.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
2
3
4
2
1

Фотографии от путешественников

А
Анна
3 окт 2025
Очень понравилась поездка, Александр был очень любезен, все подсказал, все супер, спасибо
Дата посещения: 3 октября 2025
Н
Надежда
3 ноя 2025
Поездка на экскурсию в Интерактивный парк Сула и обратно была на высоком уровне. Приятные впечатления остались от водителя профессионала Александра, очень комфортно, быстро мы добрались до места. Спасибо компании за предоставление качественных и профессиональных услуг по перевозке пассажиров! Желаю Вам процветания и побольше хороших клиентов!
Р. Но экскурсия в парке проходит на белорусском языке.
З
Зульфия
15 окт 2025
Спасибо, Александру! Мы комфортно доехали до Сула. По дороге он рассказал нам как будет проходить экскурсия, подсказал как купить билеты со скидкой и ожидал в назначенное время. Театралезованное представление в
княжестве Сула нам очень понравилось. Хоть и новодел, но место очень отмосферное. Экскурсии проводят на белорусском языке, не все понятно конечно. Выпикают цельнозерновой хлеб и белый и чёрный обязательно попробуйте. Есть кафе, где можно перекусить традиционные блюда.

С
Светлана
6 окт 2025
Это была вторая поездка, которую мы брали у Александра.
Накануне мы ездили в Несвижский и Мирский замки через Александра.
Нам настолько понравился формат индивидуальных трансферов, что сразу решились на ещё одну поездку.
Выбрали
удобное время выезда.
Выселились с чемоданами. Разместили их в багажнике автомобиля и с комфортом проведи время в поездке.
Со мной были пожилые люди, которым порой затруднительно бегать за большой группой туристов во главе с экскурсоводом. А тут мы гуляли в удобном нам темпе. Не торопились. Задерживались там, где нам было наиболее интересно.
Мы ездили с Дмитрием. Очень приятный в общении мужчина. В конце поездки он привез нас сразу на вокзал к поезду. И нам не пришлось таскать чемоданы по городу или брать дополнительное такси.
Смело рекомендую поездки, организованные Александром!
Большое спасибо!

Ксения
Ксения
30 авг 2025
Трансфер быстро организовали, нашли водителя буквально за час. Водитель опытный и общительный
Мария
Мария
26 авг 2025
Трансфер до места и обратно. Водитель доброжелателен, все во время. Экскурсии нет, но она и не заявлена.
В Суле в выходные очень много посетителей, занимание очередь в рестораны заблаговременно. Место симпатичное, детям точно понравится
Александр
Александр
Ответ организатора:
Действительно в сезон очень большой поток туристов, сожалеем, если вам что-то не понравилось
С
Светлана
19 авг 2025
Обычный трансфер до указанного места. Информация о месте отсутствует полностью. Сам трансфер организован хорошо. Без задержек приехали забрали из указанного места и доставили обратно. Хотелось бы услышать информацию о выбранном месте. Скидка на вход действует при подписке в Инстаграм и только на одного или подписка должна быть оформлена у каждого.
Александр
Александр
Ответ организатора:
Да действительно, у нас трансфер с ожиданием, в самой Суле есть специализированные сотрудники которые проводят экскурсии и все рассказывают и показывают, сколько людей столько мнений, большинство туристов остались полностью довольны нашим сервисом за столь низкую цену.
Л
Лариса
5 авг 2025
Трансфер прошел благополучно. Познакомились с историей. Спасибо. Рекомендую
Владимир
Владимир
31 июл 2025
Экскурсия в Сулу нам понравилась.
Водитель прибыл вовремя, на чистой комфортабельной машине. Вождение было профессиональное, комфортное, несмотря на сложные погодные условия, так как был дождь и неидеальное качество дороги на небольшом
отрезке пути перед Сулой.
Водитель Арсений проявил клиентоориентированность. Была интересная беседа по пути в Сулу и назад на различные темы, касающиеся Белоруссии.
В историческом парке экскурсоводы в каждом зале по нашей просьбе переходили на русский язык, потому что мы из России и не владеем белорусским языком. Экскурсоводы так же охотно отвечали на интересующие нас вопросы, касающиеся истории Белоруси.
На небольшой территории удалось воссоздать белорусскую культуру от средневековья до XX века включительно. Место, где находится исторический парк, очень живописное, и нахождение в нём доставило нам эстетическое наслаждение, несмотря на дождливую погоду.
Хотелось бы высказать несколько пожеланий. Информация для посетителей, как правило, имеется только на белорусском языке, а именно: буклет, расписание экскурсий, которые выдаются посетителю перед посещением парка. Так же историческая информация на стенах каждой локации только на белорусском языке.
С практической точки зрения отсутствие информации на русском языке затрудняет восприятие экспозиции для большинства посетителей. Хорошо, что на входе в парк на стенде имеется историческая справка в том числе и на русском языке, и в хорошую погоду с ней можно ознакомиться. Но нам не повезло, был проливной дождь, и мы не смогли ознакомиться с этой информацией.
Понравился обед в кафе "Пан Старки". Особенно вкусный хлеб местного производства.

И
Иван
23 июл 2025
Скидка была только на один билет и стоимость составила не 500 р. как в описании а 2460 (2 взрослых и ребёнок). Просто поездка как на такси, туда и обратно.
Александр
Александр
Ответ организатора:
Цены меняются, подписка должна быть у каждого взрослого участника поездки, тогда и скидка будет выше, нам жаль что мы не смогли оправдать ваших надежд
Е
Елена
21 июл 2025
Остались очень довольны поездкой. Все прошло замечательно.
А
Анатолий
17 июл 2025
Отличная поездка. Общительный организатор. Всё показал, рассказал. Спасибо!
Н
Наталья
7 июл 2025
Заявленная услуга не соответствует действительности:
1. Это не экскурсия, а трансферт туда и обратно.
2. Никаких скидок попутчикам в парке нет. Был только совет- подписаться на группы парка, но мы были без белорусского трансферта, поэтому воспользоваться советом не смогли. Ничего другого водитель нам предложить не смог.
3. Обед вам тоже никто организовывать не будет. Либо сами, либо никому вы не интересны.
Александр
Александр
Ответ организатора:
Мы сожалеем что не оправдали ваших надеж,
Вы правы, скидки на входной билет только по подписке в инстаграм, в каждом нашем
авто есть вай фай что бы сделать подписку, так же на территории парка много кафе где можно вкусно пообедать, сожалеем если вам не удалось этого сделать

О
Ольга
4 июл 2025
Отличный водитель Алексей забрал нас из места проживания в Минске, в обозначенное нами время. По дороге рассказал про Сулу. Комфортное вождение, знание дороги(из за праздника были перекрыты многие дороги), забота
о клиенте (постарался поставить машину ближе к входу). Все понравилось. В Суле много интересного. Ухоженное место, есть где перекусить, есть что посмотреть. Для детей много занимательного(есть живой уголок. козлята, барашки, ослик, кони). Большое спасибо.

М
Мария
3 июл 2025
Хорошо организованный трансфер. Заранее вышли на связь для обмена контактами. Аккуратное вождение. Предоставили всю организационную информацию по парку. Отдельное спасибо за зонт и вай фай в машине) От поездки осталось только приятные впечатления.

Входит в следующие категории Минска

