Исторический аудиогид по Минску: соберите коллекцию главных жемчужин города (6+)

Описание аудиогида

Погружение в историю через символы этого города

Город на стыке двух рек. Город-феникс, много раз возрождающийся из огня. Город нескольких названий. Это всё Минск. Мы прогуляемся по его самым важным, легендарным и по-настоящему знаковым точкам, которые мы называем жемчужинами столицы. Увидим то, что осталось, и поговорим про то, чего уже нет. Вспомним о первом менском (это не опечатка!) правителе, энергичном градоначальнике, Короле и поклоннике футбола, щедрых меценатах и многих других славных жителях Минска.

Что вы узнаете

Почему Менск сменил букву в названии

Какую трагедию двух юных душ хранит Красный костёл

Как, по легенде, футбол связал руководителя КГБ и ведущего проектировщика города

Каким образом экскаваторщик мог разбогатеть в Минске в 80-е годы

Почему в белорусской столице опасно обижать архитекторов

Организационные детали

прогулка