Исторический аудиогид по Минску: соберите коллекцию главных жемчужин города (6+)

Описание аудиогида
Погружение в историю через символы этого города
Город на стыке двух рек. Город-феникс, много раз возрождающийся из огня. Город нескольких названий. Это всё Минск. Мы прогуляемся по его самым важным, легендарным и по-настоящему знаковым точкам, которые мы называем жемчужинами столицы. Увидим то, что осталось, и поговорим про то, чего уже нет. Вспомним о первом менском (это не опечатка!) правителе, энергичном градоначальнике, Короле и поклоннике футбола, щедрых меценатах и многих других славных жителях Минска.
Что вы узнаете
- Почему Менск сменил букву в названии
- Какую трагедию двух юных душ хранит Красный костёл
- Как, по легенде, футбол связал руководителя КГБ и ведущего проектировщика города
- Каким образом экскаваторщик мог разбогатеть в Минске в 80-е годы
- Почему в белорусской столице опасно обижать архитекторов
Организационные детали
прогулка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Прогулка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличный аудиогид: интересный рассказ, хорошо построенный маршрут, указания голосом, куда двигаться дальше, чтобы не запутаться гостям, картинки к местам, чтобы разнообразить повествование.
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M
Отличный прогулочный маршрут на 2-3 часа. Приятный голос диктора и подскажет на что обраттть внимание, и оасскажет интересные истории.
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М
Интересный формат, пробовали впервые, очень удобно самостоятельно регулировать темп: что-то посмотреть более подробно, с разных ракурсов, зайти внутрь. Нам не повезло с погодой, но решили пройти маршрут полностью, в дождливые перерывы заходили в кафе
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А
отличная экскурсия, очень познавательно
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Впервые попробовал такой формат. Очень понравилось. Не зависишь от гида и группы. Смотришь достопримечательности и слушаешь. Передвигался по 2гис. По привязанность к аудио гиду карте ориентироваться не смог, но очень
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И
Все прекрасно. Прогулялись в своем темпе и послушали о достопримечательности города. Спасибо
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