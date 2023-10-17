3 часа
Аудиогид
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
Магдебургское право, наследие иезуитов, шедевры советской архитектуры и другие яркие пазлы столицы
Начало: Рядом с ж/д вокзалом Минска
«🔸 Аудиопрогулка начнётся у точки, названной архитекторами парадными воротами Страны Советов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
1 час
Аудиогид
Несвиж: аудиопрогулка по средневековому городу Беларуси
Начало: Zamkavaja vulica 5, Niaśviž, Belarus
«Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с Несвижским замком и услышите его историю»
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25Br за человека
3 часа
Аудиогид
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Начало: Привокзальная площадь, 3, Октябрьский район
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
31.76Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения17 октября 2023формат очень удобен. Начинаешь в любое время, идешь в своём темпе. Но лично мне хотелось бы больше исторической справки или интересных историй/курьезов и тд. Коротковаты очерки о каждой локации
- ААлександр2 октября 2023Интересный гид, провел по самым важным местам Минска. Хотелось бы побольше рассказа, из 3 часов неспешной прогулки материала было по
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Аудиогиды»
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