Аудиогиды и аудиоэкскурсии Минска

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Минске, цены от 25 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
Пешая
7 отзывов
3 часа
Аудиогид
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
Магдебургское право, наследие иезуитов, шедевры советской архитектуры и другие яркие пазлы столицы
Начало: Рядом с ж/д вокзалом Минска
«🔸 Аудиопрогулка начнётся у точки, названной архитекторами парадными воротами Страны Советов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890 за человека
Несвиж: аудиопрогулка по средневековому городу Беларуси
Пешая
1 час
Аудиогид
Несвиж: аудиопрогулка по средневековому городу Беларуси
Начало: Zamkavaja vulica 5, Niaśviž, Belarus
«Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с Несвижским замком и услышите его историю»
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25Br за человека
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Пешая
3 часа
Аудиогид
Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Начало: Привокзальная площадь, 3, Октябрьский район
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
31.76Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    17 октября 2023
    Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
    формат очень удобен. Начинаешь в любое время, идешь в своём темпе. Но лично мне хотелось бы больше исторической справки или интересных историй/курьезов и тд. Коротковаты очерки о каждой локации
  • А
    Александр
    2 октября 2023
    Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
    Интересный гид, провел по самым важным местам Минска. Хотелось бы побольше рассказа, из 3 часов неспешной прогулки материала было по
    читать дальше

    ощущениям на 15 мин. Советую предварительно захватить квестбук, чуть разнообразит прогулку. Речь диктора понятна, местами проговорилась чуть ли не по слогам.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
  2. Несвиж: аудиопрогулка по средневековому городу Беларуси
  3. Минск: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Дудутки
Сколько стоит экскурсия по Минску в июле 2024
Сейчас в Минске в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 890. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2024 год по теме «Аудиогиды», 7 ⭐ отзывов, цены от 25₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам