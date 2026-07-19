На экскурсии мы разберём красивые, смешные и пикантные истории Минска. По всем правилам — за хорошим коктейлем или шотами.
Расскажем об убийце Кеннеди и его минской жене, популярном белорусском писателе Максиме Богдановиче, Золушке, которая вышла замуж за шейха, и о других интересных персонажах.
Расскажем об убийце Кеннеди и его минской жене, популярном белорусском писателе Максиме Богдановиче, Золушке, которая вышла замуж за шейха, и о других интересных персонажах.
Описание экскурсии
Наш маршрут:
- Раковское предместье.
- пешеходные улицы Интернациональная и Революционная.
- площадь Свободы.
- улица Зыбицкая.
Что обсудим:
- какие громкие имена засветились в минских скандалах 19-20 веков.
- почему некоторые любовные истории закончились трагедией, а другие стали городскими легендами.
- где искали самых завидных женихов.
- из-за кого шли на хитрости, рискуя репутацией и свободой.
- что пили и ели минчане 200 лет назад.
Организационные детали
- Вы посетите четыре заведения. В каждом мы посоветуем, что попробовать, чтобы задать тон экскурсии. Напитки в заведениях оплачиваются отдельно — 30-50 бел. руб. (около 810–1350 ₽) за чел.
- Экскурсия строго 18+. Если вы выглядите моложе, берите с собой документы.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Раковском предместье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 10004 туристов
Я родилась в Минске и пропитана им насквозь. Много путешествую и в каждом новом городе иду на экскурсию, поэтому хорошо знаю, как нужно и не нужно делать. Работаю с командой гидов. На наших экскурсиях вы не окажетесь на скучной лекции. Гарантируем дружескую информативную прогулку, которая пролетит незаметно, динамично и очень полезно.
Входит в следующие категории Минска
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