Индивидуальная экскурсия из Минска в Гродно предлагает вам окунуться в историю королевского города. Величественные замки, изящные костёлы и древние церкви ждут вашего визита.
Комфортная поездка с профессиональным водителем и встреча с гидом в Гродно сделают ваше путешествие незабываемым.
Исследуйте уникальные архитектурные памятники, такие как Борисоглебская церковь и Большая хоральная синагога, и узнайте, откуда пошла фраза «молчание - знак согласия»
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть королевские замки
- 🎶 Послушать мелодию на пожарной каланче
- ⛪ Посетить старинные костёлы и церкви
- 🕍 Исследовать действующую синагогу
- 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
- 👨🏫 Экскурсия с профессиональным гидом
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Пожарная каланча
- Борисоглебская церковь
- Большая хоральная синагога
- Фарный костёл Святого Франциска Ксаверия
- Старый замок в Гродно
- Новый замок
Описание экскурсии
На экскурсии по Гродно вы познакомитесь с самыми популярными достопримечательностями. Узнаете историю, факты и легенды королевского города. Рассмотрите деревянные резные алтари 18 века, самую большую действующую синагогу в СНГ и выясните, откуда пошла фраза «молчание — знак согласия».
Итак, вы увидите:
- Пожарную каланчу — каждый день ровно в полдень с неё звучит мелодия «Беловежская пуща»
- Борисоглебскую церковь 12 века (с посещением) — редкий уцелевший памятник домонгольской архитектуры. Особое внимание — оригинальной кладке и акустике
- Большую хоральную синагогу (с посещением), действующую с 16 века
- Фарный костёл Святого Франциска Ксаверия (с посещением) — выдающийся барочный собор 18 века со старинным органом и самым большим алтарём в Беларуси
- Старый замок в Гродно (внешний осмотр) — крепость 11 века постройки, сохранившую оборонительные стены и элементы королевской резиденции
- Новый замок (внешний осмотр) — резиденцию короля Речи Посполитой, построенную в 18 веке напротив Старого замка
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Mercedes E-класс или аналогичной модели. В салоне есть питьевая вода
- Возможно организовать трансфер для большего количества человек (до 8). Подробности уточняйте в переписке
- Дорога до Гродно займёт около 3 часов
- Экскурсию по Гродно возможно провести в пешеходном или автопешеходном формате — по желанию
- В поездке вас буду сопровождать я или другой водитель из нашей команды. Гид встретит вас в Гродно
Обратите внимание
- Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ
- Посещение синагоги за пожертвование на любую сумму
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 214 туристов
Я представляю команду опытных водителей, знающих город как свои пять пальцев. Довезём вас в целости и сохранности из любой точки Минска в любую точку Республики Беларусь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
А
Алексей
5 ноя 2025
Комфортно, безопасно, очень увлекательно. Гид в Гродно, которого организовал Дмитрий просто выше всех похвал. Огромное спасибо!
I
Inna
17 авг 2025
Замечательная экскурсия. Началась вовремя,прошла очень результативно. Погода была прекрасная, Дмитрий привёз нас в город и через несколько минут к нам подошла экскурсовод Татьяна,которая сопровождала нас по городу,много рассказала об истории
С
Сергей
20 июл 2025
20.07.2025. Дмитрий организовал экскурсию в город Гродно. Очень аккуратно довез в Гродно и обратно в Минск. В машине чисто и соблюдается необходиммый микроклимат (особенно важно в жаркую или холодную погоду). Необходимо отметить очень важный момент, это организация питьевового режима (очень редко можно встретить у других организаторов).
Входит в следующие категории Минска
