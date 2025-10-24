Водитель с комфортом доставит вас в музейный комплекс.
У вас будет около трёх часов свободного времени, чтобы ознакомиться с тематическими зонами: выковать изделие в кузнице, погладить животных в вольерах или побывать внутри деревянной мельницы. А затем на автомобиле вы отправитесь обратно в Минск.
Описание экскурсии
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
«Дудутки» — это уникальный музейный комплекс, где вы узнаете, как жили и работали наши предки, познакомитесь с народными ремеслами и получите ценные знания о культуре и истории региона.
Наш водитель быстро и безопасно доставит вас к музейному комплексу (примерно 50 минут в пути). Подождёт, пока вы самостоятельно насладитесь местными красотами. А затем отвезёт обратно в Минск.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером: Mercedes-Benz Vito W 447, Volkswagen Caravelle T6, Peugeot 308 T9 2020, Volkswagen Passat B8, Toyota Camry, Ford Mondeo или аналогичном
- Можем организовать поездку для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке
- Оплата оставшейся суммы — в белорусских рублях по курсу НБ РБ
- В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды
Дополнительные расходы на территории музея
- Входные билеты: взрослый — 23 бел. руб., школьный — 10 бел. руб., дошкольники — бесплатно
- Услуги сотрудника комплекса (в качестве гида) — от 25 бел. руб.
- Обед на территории комплекса — 10 бел. руб.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсии по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 1294 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я с 2011 года организую трансферы по Беларуси с командой профессиональных водителей. Мы работаем ответственно и с душой. Приглашаю вас в этом убедиться.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
24 окт 2025
Очень понравилось! По времени организовано всё чётко, экскурсия по комплексу приобреталась отдельно, но и это вполне доступно. Комплекс точно рекомендую к посещению особенно тем, кто интересуется ремёслами! Отдельная благодарность нашему водителю:учёл и выполнил все-все наши пожелания! А для одной нашей коллеги ещё и исполнил её "заветную мечту", мы очень рады, что выбрали эту экскурсию!
А
Александр
13 окт 2025
Спасибо Андрею за профессионально выполненную работу! Все четко и удобно! В согласованное время встретил нас, разместил и быстро, и, главное, безопасно довез нас до места. Дождался окончания нашей программы в
