Водитель с комфортом доставит вас в музейный комплекс. У вас будет около трёх часов свободного времени, чтобы ознакомиться с тематическими зонами: выковать изделие в кузнице, погладить животных в вольерах или побывать внутри деревянной мельницы. А затем на автомобиле вы отправитесь обратно в Минск.

Описание экскурсии

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

«Дудутки» — это уникальный музейный комплекс, где вы узнаете, как жили и работали наши предки, познакомитесь с народными ремеслами и получите ценные знания о культуре и истории региона.

Наш водитель быстро и безопасно доставит вас к музейному комплексу (примерно 50 минут в пути). Подождёт, пока вы самостоятельно насладитесь местными красотами. А затем отвезёт обратно в Минск.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером: Mercedes-Benz Vito W 447, Volkswagen Caravelle T6, Peugeot 308 T9 2020, Volkswagen Passat B8, Toyota Camry, Ford Mondeo или аналогичном

Можем организовать поездку для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке

Оплата оставшейся суммы — в белорусских рублях по курсу НБ РБ

В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды

