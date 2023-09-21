Узнать об историческом наследии и важных событиях, охватывающих 10 000 лет истории Беларуси
В 50 км от Минска расположен парк интерактивной истории «Сула» — место, где история оживает! За время экскурсии вы познакомитесь с укладом жизни панского дома и мастерами усадьбы. Увидите кузнецов и гончаров за работой, отведаете старинный белорусский напиток. Сможете прокатиться на драккаре по озеру Сула, а на запряженной пролётке — по усадьбе.
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Описание
Что вас ожидает
Добро пожаловать в захватывающее приключение в парке-музее интерактивной истории «Сула»! Экскурсия займет около 5 часов — за это время вы узнаете множество интересных фактов об истории и культуре Беларуси.
- По пути в парк «Сула» мы заглянем в город Дзержинск с уникальной архитектурой и посетим село Рубежевичи с красивым деревенским храмом святого Иосифа — одним из самых известных храмов Беларуси.
- В самом парке мы начнём наше путешествие с посещения кромлеха «Врата всех звезд», где вы ощутите атмосферу древних времён и представите, как были воздвигнуты эти монументальные сооружения. Затем мы отправимся к стоянке доисторических людей, чтобы изучить их быт и образ жизни.
- Далее наш путь приведёт нас к капищу древнеславянских богов, где вы сможете заглянуть в духовный мир наших предков. Мы также посетим пристань варягов, где история буквально оживает перед глазами.
- В поисках интересных фактов о жизни и образовании в средневековой Беларуси мы осмотрим замок, коллегиум и королевскую ассамблею.
- В музее гончарства вы понаблюдаете, как мастера создают глиняные сосуды, а в кузнице увидите, как куют наконечники стрел — символ военного искусства эпохи.
- Наша экскурсия не обойдётся без посещения сульского бровара, где вы сможете попробовать напиток «Старка Запольская», изготовленный по старинным традициям.
- Необычный маршрут продолжится на реке Суле, где мы прокатимся на драккаре варягов. У вас будет возможность полюбоваться живописными пейзажами и насладиться атмосферой старины.
- В парке «Сула» вы также сможете самостоятельно осмотреть аутентичное белорусское местечко, где расположены аптека, шинок, музей ткачества, еврейская лавка и шляхецкий дом.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит работа гида на маршруте и транспорт (легковой автомобиль)
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в комплекс — 30 белорусских рублей (около 900 российских рублей) с человека
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 22 туристов
В Минске с 1979 года. Базовое образование — радиофизик, истфак — заочно. Интересно рассказываю об истории Беларуси, о городе Минск. Интересно и позитивно общаюсь с новыми людьми. Проведение экскурсия — любимая работа, которая почти всегда является и отдыхом.
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