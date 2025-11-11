Иван — ваш гид в Минске

Провёл экскурсии для 1275 туристов

читать дальше историями людей, зданий и городов, помогу вам окунуться в настоящую Беларусь. Мои экскурсии подойдут ценителям необычных маршрутов и тем, кто любит познавать историю через архитектуру, мелкие детали и непарадные достопримечательности, а также тем, кто приезжает в Беларусь не первый раз и хотел бы открыть для себя новые места.

Всем привет! Я профессиональный гид. Родился и всю жизнь прожил в Беларуси, много путешествую по стране и миру. На своих авторских экскурсиях я покажу вам самые любопытные места моей родины, поделюсь