Приглашаем вас в один из старейших городов Восточной Европы и первую столицу страны.
Вы увидите ключевые достопримечательности города, берёзовые леса заповедника, партизанские края и мемориальные места. В долгом путешествии перед вами раскроется многослойная история страны.
Описание экскурсии
Трассовая экскурсия
- По дороге из Минска в Полоцк вы узнаете об истории земель Полоцкого княжества — мы будем проезжать мимо древних крепостей Минска, Логойска и Лепеля
- Вы услышите об особенностях белорусской природы в Березинском биосферном заповеднике
- Мы поговорим о краях партизанской славы: Борисово-Бегомльской и Полоцко-
Лепельской зонах
- Коснёмся трагических страниц истории белорусского народа в Хатыни и Дальве
Обзорная экскурсия по Полоцку:
- Полоцкое замчище — мы побываем на месте возникновения первого поселения
- Софийский собор — осмотрим внутри одну из главных православных реликвий Беларуси, которая также была первой каменной постройкой на территории современной страны
- Валы Ивана IV (Грозного) — пройдём вдоль оборонительного вала времён Ливонской войны, когда в Полоцке находились московские войска
- Полоцкий иезуитский коллегиум — первое высшее учебное заведение в регионе и фактическая столица иезуитского монашеского ордена в 18–19 вв.
- Спасо-Евфросиниевский монастырь 12 века — вы узнаете историю его основательницы
- А также мы погуляем по районам городской застройки 19–20 веков
- Рассмотрим памятник героям войны 1812 года, географический центр Европы, памятник букве Ў
- И многое другое
На обратном пути заедем в город Глубокое — родину вишнёвой сгущёнки.
Вы узнаете:
- О том, как возникло первое государство на территории Беларуси — Полоцкое княжество
- Об истории Полоцка и его роли как первой столицы
- Белорусской природе и Березинском биосферном заповеднике
- Партизанской борьбе в годы Великой Отечественной войны
- Трагедии деревень Хатынь и Дальва
- Изменениях в Полоцке под влиянием событий мировой истории
Примерный тайминг экскурсии:
- Трансфер Минск — Полоцк с санитарно-технической остановкой — 3–3,5 часа
- Экскурсия по Полоцку с учётом обеда — 3,5–4 часа
- Трансфер Полоцк — Минск с остановкой в городе Глубокое и санитарно-технической остановкой 3,5–4 часа
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте остаток суммы нужно предать гиду при встрече в белорусских рублях по курсу Национального банка Беларуси на день проведения экскурсии
- Поездка проходит на автомобиле Skoda Rapid, Volkswagen Polo или Volkswagen Golf. По запросу экскурсию можно провести для большего количества участников на минивэне или микроавтобусе (детали уточняйте в личном сообщении)
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей Полоцкой Софии — 200 ₽ за чел. Если в музее будут свободные сотрудники, можно будет дополнительно купить экскурсию или аудиогид
- Также можем согласовать посещение мемориального комплекса «Хатынь»
- Обед не входит в стоимость, средний чек в ресторане — 1000–2000 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Иван — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 1275 туристов
Всем привет! Я профессиональный гид. Родился и всю жизнь прожил в Беларуси, много путешествую по стране и миру. На своих авторских экскурсиях я покажу вам самые любопытные места моей родины, поделюсь
