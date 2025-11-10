читать дальше

своими знаниями в пути.

Организация, безопасность маршрута продумана и соответствует ожиданиям и заявленному ранее.

В целом поездкой очень довольна.

Впечатление подпортил лишь небольшой, но заставивший сильно поволноваться, эпизод в самом начале поездки, когда, придя в темноте раннего утра незнакомого города к месту предполагаемого сбора группы, я обнаружила там вместо встречающего строительные леса и высокий забор(а было указано, что встреча У ВХОДА здания, к которому по факту не было доступа). К огромному сожалению, никто не ответил на мои телефонные звонки, и довольно много времени мне пришлось потратить на то, чтобы обходить вокруг, ища - таки несуществующий вход, в результате я вышла в соседний проулок, свернула и ушла в сторону от места сбора(повторюсь, выезд на экскурсию был ранним, было темно и в этом месте я была впервые)

Поэтому очень весомым пожеланием к организаторам экскурсии является быть более внимательным к туристам и вовремя отвечать на звонки, делая это первостепенной задачей(я довольно много посещаю экскурсионных маршрутов и было время, когда сама принимала участие в их организации, и потому уверена, что связь с экскурсантами всегда должна быть в приоритете с учётом того, что и мобильный интернет с картами может подвести, и темнота сыграть свою роль в ориентации в незнакомом пространстве).

Во всем остальном нареканий нет. С этой тур. группой я посетила несколько экскурсионных маршрутов и хочу особо отметить высокий профессионализм экскурсоводов: Алексея, Нелли, Татьяны, возможно, кого - то не назвала, но суть в том, что все они - знатоки своего дела и истории своей страны, и это очень впечатляет.

Поэтому однозначно рекомендую посещать маршруты, знакомиться с традициями и историей братского народа Беларуси