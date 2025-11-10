Мои заказы

Березинский заповедник – экскурсии в Минске

Найдено 6 экскурсий в категории «Березинский заповедник» в Минске, цены от 6200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
461 отзыв
Групповая
В тренде
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
Посетить легендарную крепость, познакомиться с историей города и вдохновиться природой заповедника
Начало: У входа в Красный Костёл
Расписание: в среду и субботу в 06:30
Завтра в 06:30
13 дек в 06:30
6200 ₽ за человека
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
На автобусе
13 часов
184 отзыва
Групповая
Экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
Уникальная возможность посетить Брестскую крепость и Беловежскую пущу в формате «всё включено». История и природа ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На площади Свободы
13 дек в 07:00
15 дек в 07:00
6750 ₽ за человека
Из Минска - к болотному массиву Ельня
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Минска - к болотному массиву Ельня
Путешествие к болотам Ельни - это шанс увидеть уникальную природу Беларуси, вдохнуть чистейший воздух и узнать секреты древней лесотундры
Начало: У ст. метро «Восток» в Минске
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
30 000 ₽ за всё до 5 чел.
Ельня - древнейшее болото Беларуси
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Природное путешествие в Минске
Уникальная экскурсия по Ельне подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя мир природы, где время словно остановилось
Начало: У места вашего проживания
12 дек в 08:00
15 дек в 08:00
50 000 ₽ за всё до 3 чел.
Трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу - и обратно
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу - и обратно
Увидеть два символа Беларуси - с комфортом и без спешки
Начало: По согласованию
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Минска в Полоцк - столицу белорусской государственности
На машине
12 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Минска в Полоцк - столицу белорусской государственности
Проехать по землям древнего княжества и побывать в географическом центре Европы
Начало: У места вашего проживания в Минске
14 дек в 08:30
20 дек в 08:30
31 500 ₽35 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    10 ноября 2025
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Дата посещения: 5 ноября 2025
    Все понравилось. И транспорт и экскурсовод и само путешествие. Все, кроме еды в кафе. Но это так..не претензия, у всех вкусы разные. Но подкрепились плотненько.
  • Л
    Людмила
    22 октября 2025
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Дата посещения: 22 октября 2025
    Добрый вечер, спасибо большое за экскурсию,всё очень понравилось!!!
  • А
    Анатолий
    25 ноября 2025
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Отлично
  • А
    Александр
    14 ноября 2025
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Всё понравилось.
  • Н
    Наталия
    13 ноября 2025
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Спасибо гиду Алине и водителю автобуса Андрею. Поездка прошла хорошо, позновательно, содержательно и, в итоге, легко. Не было ощущения тяжести от долгой дороги совсем.
  • Р
    Резеда
    12 ноября 2025
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Забрали с площади Независимости по расписанию. Можно оплатить наличными или картой. Обед состоял из салата, супа, второго с котлетой и
    чай с вафлей, обед обязательно берите, цена его невысока. Можно чуть меньше времени давать на Мирской замок и чуть больше на прогулку по Бресту. Недостатком считаю только то, что в Беловежскую пущу надо заезжать на открытых электроавтобусах - и люди чистым воздухом дышат и природе от бензиновых двигателей нет вреда, НО это уже к АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩИ.

  • Н
    Некрылова
    10 ноября 2025
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Посетила экскурсию в Брестскую крепость и Беловежскую пущу.
    Маршрут понравился, экскурсовод очень хорошо и глубоко знает историю страны и щедро делится
    своими знаниями в пути.
    Организация, безопасность маршрута продумана и соответствует ожиданиям и заявленному ранее.
    В целом поездкой очень довольна.
    Впечатление подпортил лишь небольшой, но заставивший сильно поволноваться, эпизод в самом начале поездки, когда, придя в темноте раннего утра незнакомого города к месту предполагаемого сбора группы, я обнаружила там вместо встречающего строительные леса и высокий забор(а было указано, что встреча У ВХОДА здания, к которому по факту не было доступа). К огромному сожалению, никто не ответил на мои телефонные звонки, и довольно много времени мне пришлось потратить на то, чтобы обходить вокруг, ища - таки несуществующий вход, в результате я вышла в соседний проулок, свернула и ушла в сторону от места сбора(повторюсь, выезд на экскурсию был ранним, было темно и в этом месте я была впервые)
    Поэтому очень весомым пожеланием к организаторам экскурсии является быть более внимательным к туристам и вовремя отвечать на звонки, делая это первостепенной задачей(я довольно много посещаю экскурсионных маршрутов и было время, когда сама принимала участие в их организации, и потому уверена, что связь с экскурсантами всегда должна быть в приоритете с учётом того, что и мобильный интернет с картами может подвести, и темнота сыграть свою роль в ориентации в незнакомом пространстве).
    Во всем остальном нареканий нет. С этой тур. группой я посетила несколько экскурсионных маршрутов и хочу особо отметить высокий профессионализм экскурсоводов: Алексея, Нелли, Татьяны, возможно, кого - то не назвала, но суть в том, что все они - знатоки своего дела и истории своей страны, и это очень впечатляет.
    Поэтому однозначно рекомендую посещать маршруты, знакомиться с традициями и историей братского народа Беларуси

  • Н
    Наталья
    5 ноября 2025
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Организация очень хорошая, много информации, все чётко по таймингу. Но из-за большого расстояния, конечно утомительно. Хотелось бы чуть больше времени
    провести в Беловежской пуще и в Бресте. У нас из-за ноябрьских праздников не было гида в Брестской крепости, но об этом предупредили заранее и сделали скидку. Обед в кафе простой и сытный, очень удобно перекусить не тратя время. Вечером застали заждение фонарей - очень атмосферно! Кстати, из Бреста в Москву летает самолет, если б знала раньше - лучше бы остались на ночь в Бресте и на следующий день вернулись в Москву.

  • Н
    Надежда
    4 ноября 2025
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Всё понравилось! Спасибо экскурсовод за интересный рассказ!
  • С
    Светлана
    4 ноября 2025
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Отличная экскурсия. Удобный автобус, маршрут хорошо продуман, было комфортно и интересно. Экскурсовод интересно рассказывала обо всем. И мы даже успели на зажжение фонарей в Бресте. Понравилось,что была возможность включить комплексный обед. Это очень удобно, было вкусно. Спасибо большое! Однозначно рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2025
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Спасибо за экскурсию организаторам!
    Сопровождающая Алина на протяжении всей экскурсии делилась с нами историей Беларуси, по пути в Брест рассказывала о
    событиях, повлиявших на текущее состояние страны, про ее сложный многовековой путь
    Была готова ответить на все вопросы и внимательно относилась к туристам
    Сама экскурсия сделала удачно, полная по информации и удобная для ее восприятия
    Путешествовали на удобном автобусе, к просьбам, касаемым климат контроля или санитарных остановок, относились с уважением, стараясь предоставить максимум комфорта
    Мы с подругами отлично провели время)

  • И
    Игорь
    3 ноября 2025
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Очень интересная и познавательная экскурсия
    Экскурсовод Алина и водитель Сергей настоящие профи своего дела.
    Рекомендую к посещению.
  • В
    Виктор
    2 ноября 2025
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Все замечательно.
  • И
    Ирина
    2 ноября 2025
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Выражаем благодарность гиду Александрине и нашему водителю за увлекательное путешествие! Нам повезло с гидом и мы узнали много нового о
    Беларуси, но не повезло с коллективом, люди вели себя очень шумно и сконцентрироваться на речи гида порой было сложно. Жаль, что нам не "досталось" гида на Брестской крепости и в музее, потому что бродить там без гида информативно только при большем количестве времени для самостоятельного изучения, но сам комплекс просто поражает своей историей и величием, плюс погода не подвела!

  • О
    Оксана
    30 октября 2025
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Мероприятие прошло хорошо! Правда сначала было холодно в автобусе,но сказав об этом водителю ситуация исправилась! Сначала была Беловежская пуща,а потом
    Брестская крепость,что на мой взгляд,нужно было поменять местами(понятно что исходили из чисто географический соображений) но пуща и обед в ней разморили группу и было трудно настроится на серьезный лад. Но это чисто мое мнение! В целом все очень понравилось, экскурсоводы прекрасные, сами места посещения однозначно к посещению! Денег не жалейте и смело езжайте! (Ехать правда долго)

  • Н
    Наталья
    29 октября 2025
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Хорошая экскурсия. У нас была гид Галина- она молодец. Всё грамотно запланировано. На каждой локации выделялось свободное время. В конце экскурсии даже увидели зажигание фонарей. Водителей автобуса тоже хотелось бы похвалить. Спасибо большое.
  • Н
    Наталья
    25 октября 2025
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Спасибо большое, экскурсия очень понравилась! Мы даже чуть раньше везде успевали, поэтому времени хватило осмотреть вольеры в Беловежской пуще, погулять по Брестской крепости. Огромная благодарность нашим экскурсоводам, интересно и грамотно рассказывали об истории и местах Беларуси
  • А
    Альбина
    11 октября 2025
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Отличная экскурсия!
    Дорога долгая, но экскурсовод всю дорогу рассказывает что-то интересное.
    Брестская крепость не оставит никого равнодушным
  • И
    Ирина
    8 октября 2025
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Супер гид Юлия!!!!!
  • Л
    Людмила
    7 октября 2025
    Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
    Отличная поездка! Сначала было посещение Беловежской пущи. Обзорная экскурсия по территории на автобусе, затем свободное время погулять, посмотреть животных. Обед
    на территории заповедника. Обед нормальный, но кто любит покушать, порции маловаты. Затем переезд в Брес в Крепость. Тут слова излишни. Это место нужно посетить каждому. И час свободного времени на сам город. Очень красивый, ухоженный. Прекрасная аллея фонарей. Езжайте, не пожалеете. Поездка хоть и длительная, 350 км в один конец, но были санитарные остановки на АЗС. Кофе, выпечка, перекусы.

