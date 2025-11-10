Групповая
В трендеГрупповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
Посетить легендарную крепость, познакомиться с историей города и вдохновиться природой заповедника
Начало: У входа в Красный Костёл
Расписание: в среду и субботу в 06:30
Завтра в 06:30
13 дек в 06:30
6200 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
Уникальная возможность посетить Брестскую крепость и Беловежскую пущу в формате «всё включено». История и природа ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На площади Свободы
13 дек в 07:00
15 дек в 07:00
6750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Минска - к болотному массиву Ельня
Путешествие к болотам Ельни - это шанс увидеть уникальную природу Беларуси, вдохнуть чистейший воздух и узнать секреты древней лесотундры
Начало: У ст. метро «Восток» в Минске
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
30 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Природное путешествие в Минске
Уникальная экскурсия по Ельне подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя мир природы, где время словно остановилось
Начало: У места вашего проживания
12 дек в 08:00
15 дек в 08:00
50 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу - и обратно
Увидеть два символа Беларуси - с комфортом и без спешки
Начало: По согласованию
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Минска в Полоцк - столицу белорусской государственности
Проехать по землям древнего княжества и побывать в географическом центре Европы
Начало: У места вашего проживания в Минске
14 дек в 08:30
20 дек в 08:30
31 500 ₽
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
- ААлла10 ноября 2025Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущуДата посещения: 5 ноября 2025Все понравилось. И транспорт и экскурсовод и само путешествие. Все, кроме еды в кафе. Но это так..не претензия, у всех вкусы разные. Но подкрепились плотненько.
- ЛЛюдмила22 октября 2025Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущуДата посещения: 22 октября 2025Добрый вечер, спасибо большое за экскурсию,всё очень понравилось!!!
- ААнатолий25 ноября 2025Отлично
- ААлександр14 ноября 2025Всё понравилось.
- ННаталия13 ноября 2025Спасибо гиду Алине и водителю автобуса Андрею. Поездка прошла хорошо, позновательно, содержательно и, в итоге, легко. Не было ощущения тяжести от долгой дороги совсем.
- РРезеда12 ноября 2025Забрали с площади Независимости по расписанию. Можно оплатить наличными или картой. Обед состоял из салата, супа, второго с котлетой и
- ННекрылова10 ноября 2025Посетила экскурсию в Брестскую крепость и Беловежскую пущу.
Маршрут понравился, экскурсовод очень хорошо и глубоко знает историю страны и щедро делится
- ННаталья5 ноября 2025Организация очень хорошая, много информации, все чётко по таймингу. Но из-за большого расстояния, конечно утомительно. Хотелось бы чуть больше времени
- ННадежда4 ноября 2025Всё понравилось! Спасибо экскурсовод за интересный рассказ!
- ССветлана4 ноября 2025Отличная экскурсия. Удобный автобус, маршрут хорошо продуман, было комфортно и интересно. Экскурсовод интересно рассказывала обо всем. И мы даже успели на зажжение фонарей в Бресте. Понравилось,что была возможность включить комплексный обед. Это очень удобно, было вкусно. Спасибо большое! Однозначно рекомендую!
- ЕЕкатерина4 ноября 2025Спасибо за экскурсию организаторам!
Сопровождающая Алина на протяжении всей экскурсии делилась с нами историей Беларуси, по пути в Брест рассказывала о
- ИИгорь3 ноября 2025Очень интересная и познавательная экскурсия
Экскурсовод Алина и водитель Сергей настоящие профи своего дела.
Рекомендую к посещению.
- ВВиктор2 ноября 2025Все замечательно.
- ИИрина2 ноября 2025Выражаем благодарность гиду Александрине и нашему водителю за увлекательное путешествие! Нам повезло с гидом и мы узнали много нового о
- ООксана30 октября 2025Мероприятие прошло хорошо! Правда сначала было холодно в автобусе,но сказав об этом водителю ситуация исправилась! Сначала была Беловежская пуща,а потом
- ННаталья29 октября 2025Хорошая экскурсия. У нас была гид Галина- она молодец. Всё грамотно запланировано. На каждой локации выделялось свободное время. В конце экскурсии даже увидели зажигание фонарей. Водителей автобуса тоже хотелось бы похвалить. Спасибо большое.
- ННаталья25 октября 2025Спасибо большое, экскурсия очень понравилась! Мы даже чуть раньше везде успевали, поэтому времени хватило осмотреть вольеры в Беловежской пуще, погулять по Брестской крепости. Огромная благодарность нашим экскурсоводам, интересно и грамотно рассказывали об истории и местах Беларуси
- ААльбина11 октября 2025Отличная экскурсия!
Дорога долгая, но экскурсовод всю дорогу рассказывает что-то интересное.
Брестская крепость не оставит никого равнодушным
- ИИрина8 октября 2025Супер гид Юлия!!!!!
- ЛЛюдмила7 октября 2025Отличная поездка! Сначала было посещение Беловежской пущи. Обзорная экскурсия по территории на автобусе, затем свободное время погулять, посмотреть животных. Обед
