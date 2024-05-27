Вы отправитесь в парк истории на живописный берег озера Сулы. Здесь граница между материальным и духовным будто стирается, а связь с богатым прошлым — восстанавливается. Вы увидите стоянку древнего человека и покатаетесь на ладье викингов. Узнаете, как раньше ковали оружие и во что верили люди. По желанию попробуете старинный напиток и хлеб местных пекарей.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Из Минска на комфортабельном автобусе вы отправитесь в Сулу — дорога займёт около 1 часа. Выйдете у ворот красивого места, где вас тепло встретят музыканты в национальных костюмах — и путешествие в прошлое начнётся!

Вы побываете на стоянке первобытного человека и почувствуете себя викингом, прокатившись на драккаре

Окунётесь в эпоху Средневековья в стенах Сульского замка и станете свидетелем боя на саблях

Продегустируете старинный напиток (только для путешественников старше 18 лет)

Узнаете о древнеславянских верованиях и культах и разберётесь, как раньше делали оружие

После экскурсии у вас будет свободное время — по желанию вы изучите территорию парка, посетите конюшни и кузницы и пообедаете в ресторане белорусской кухни.

Организационные детали