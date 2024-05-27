Вы отправитесь в парк истории на живописный берег озера Сулы.
Здесь граница между материальным и духовным будто стирается, а связь с богатым прошлым — восстанавливается. Вы увидите стоянку древнего человека и покатаетесь на ладье викингов. Узнаете, как раньше ковали оружие и во что верили люди. По желанию попробуете старинный напиток и хлеб местных пекарей.
Здесь граница между материальным и духовным будто стирается, а связь с богатым прошлым — восстанавливается. Вы увидите стоянку древнего человека и покатаетесь на ладье викингов. Узнаете, как раньше ковали оружие и во что верили люди. По желанию попробуете старинный напиток и хлеб местных пекарей.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Из Минска на комфортабельном автобусе вы отправитесь в Сулу — дорога займёт около 1 часа. Выйдете у ворот красивого места, где вас тепло встретят музыканты в национальных костюмах — и путешествие в прошлое начнётся!
- Вы побываете на стоянке первобытного человека и почувствуете себя викингом, прокатившись на драккаре
- Окунётесь в эпоху Средневековья в стенах Сульского замка и станете свидетелем боя на саблях
- Продегустируете старинный напиток (только для путешественников старше 18 лет)
- Узнаете о древнеславянских верованиях и культах и разберётесь, как раньше делали оружие
После экскурсии у вас будет свободное время — по желанию вы изучите территорию парка, посетите конюшни и кузницы и пообедаете в ресторане белорусской кухни.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: обед — 700 руб. /чел., развлечения в парке вне плана экскурсии — по желанию
- На сайте вы оплачиваете 22 % стоимости. Оставшуюся часть — на месте наличными белорусскими рублями или картой (в том числе «Мир»)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 09:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 580 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Минске
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Минске
Наша команда профессионально организовывает экскурсии по всей Беларуси. Благодаря нашим гидам вы увидите самые красивые места и прочувствуете гостеприимность нашей страны. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
27 мая 2024
Очень необычная и интересная экскурсия. Обязательно стоит там побывать, вас как будто унесет совсем в другой мир.
С
Светлана
13 мая 2024
Великолепная поездка в парк Сула. Ездила в мини группе. Всё чётко по расписанию. От Минска час езды. В папке встречают местные экскурсовод и водят от места к месту с рассказами
А
Алексей
1 мая 2024
Спасибо большое за организованную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. С удовольствием вернусь ещё.
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