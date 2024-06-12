Погрузитесь в сладкие хроники Минска! Мы прогуляемся по историческим улочкам и заглянем в самые интересные заведения, где вы, если захотите, продегустируете кофейные напитки и классические местные десерты.
Я расскажу, как кофе и шоколад попали в Беларусь, что такое филижанка и где закупался сладким убийца американского президента.
Я расскажу, как кофе и шоколад попали в Беларусь, что такое филижанка и где закупался сладким убийца американского президента.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На нашем пути — такие локации:
- Площадь Свободы — исторический центр Минска, место торговли кофе и сладостями
- Проспект Независимости — главная улица послевоенного города, легендарные кондитерские магазины и кафе
- Площадь Независимости — архитектура 20 века и уникальная фабрика-кухня
Мы будем гулять, заходить в разные заведения и дегустировать напитки и сладости. А я расскажу:
- Как кофе и шоколад попали на белорусские земли
- Что такое филижанка
- Где покупал сладости Ли Харви Освальд — предполагаемый убийца Джона Кеннеди
- Каких поварят Хаим Сутин изображал на своих полотнах
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): дегустация двух напитков и двух десертов — около 900 рос. руб. /чел.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за каждого последующего (после 6) — 300 рос. руб.
- На сайте вы оплачиваете 22% стоимости. Оставшаюся часть оплачиваете гиду на месте в белорусских рублях по курсу на день экскурсии.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Минске
Провожу экскурсии по стране и Минску с 2012 года. Делюсь с путешественниками не только знаниями, но и позитивными эмоциями. Кандидат исторических наук, но не самый серьёзный из них. Увлекательно расскажу об истории и современной жизни города.Задать вопрос
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