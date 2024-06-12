Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Погрузитесь в сладкие хроники Минска! Мы прогуляемся по историческим улочкам и заглянем в самые интересные заведения, где вы, если захотите, продегустируете кофейные напитки и классические местные десерты.



Я расскажу, как кофе и шоколад попали в Беларусь, что такое филижанка и где закупался сладким убийца американского президента.