Групповая
Лучший выборГрупповая экскурсия по старинным ремёслам и традициям Беларуси
Погрузитесь в атмосферу старинной шляхетской усадьбы, оцените мастерство ремесленников и насладитесь вкусом аутентичной белорусской кухни
Начало: В центре города на ЖД вокзале
31 дек в 12:00
2 янв в 11:00
3330 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Неизведанная Беларусь
Откройте для себя скрытые жемчужины Беларуси: замки, монастыри и дворцы. Уникальные истории и архитектурные открытия ждут вас
Начало: В районе м. Фрунзенская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 750 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей Дудутки с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинных ремёсел Беларуси. Вас ждут уникальные мастер-классы и дегустации местных угощений в музее Дудутки
Начало: Красный костел
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
18 525 ₽
19 500 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
Откройте для себя гастрономические секреты Беларуси на фермерском рынке Минска. Попробуйте уникальные продукты и познакомьтесь с их создателями
Начало: По субботам: Валерьяново Логойская 5а
13 дек в 12:00
20 дек в 12:00
2000 ₽ за человека
Групповая
Сладкая экскурсия в Минске
Полакомиться конфетами с конвейера на фабрике «Коммунарка» и изучить процесс производства сладостей
Начало: На Аранской улице
27 фев в 09:30
3 мар в 12:30
2600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина24 ноября 2025Всё было супер 👍, спасибо Вам за увлекательное путешествие в сладкую сказку 🤗
- ЯЯна23 ноября 2025Рекомендую всем и взрослым в том числе! Подарки подарили, конфетами угостили, шоколадом напоили)))
- ААнастасия12 ноября 2025Всё было в целом неплохо. Больше столкнулись с техническими неполадками со стороны экскурсоводов фабрики. А так: показали несколько клипов об
- ЯЯна8 ноября 2025Экскурсия - восторг, прикоснулись к производству любимых шоколадок.
- ССветлана19 октября 2025Отличная экскурсия! Будьте готовы к серьезной дегустации, советую не кушать перед этим) В цехах и на территории фотографировать нельзя, но лучше это видеть своими глазами!!! Спасибо организаторам! Всем теперь советую!
- ННаталья18 октября 2025Добрый день. Сладкая история оказалась еще и веселой! Очень познавательно и интересно. Съемки запрещены, вместо них предложили безлимитную дегустацию продукции. Без подарочков не отпустили, спасибо «Коммунарке»! Приедем кщё!
- ССветлана3 сентября 2025Неплохая экскурсия, не сказала бы что прям "вау" но на разочек пойдет.
С самого начала наш экскурсовод выделила группу из нескольких
- ТТатьяна31 августа 2025Экскурсия в целом хорошая, особенно интересно детям. Понравился мультик про шоколад, угощение и в целом знакомство с производством. Единственно, что хотелось бы, чтобы экскурсовод не торопился, а то приходилось его иногда догонять. Спасибо за вкусные сладости!
- ИИрина24 августа 2025Очень классная экскурсия, вкусная и легкая. К минусам отнесу стоимость- высоковата. Но впечатлений очень много.
- ССветлана23 августа 2025Отличная экскурсия для детей и взрослых. Для сладкоежек и не очень) Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Елене за творческую подачу рассказа о фабрике. В конце дали сладкий подарок, на 5 этаже есть интересные фотозоны.
Рядом фирменный магазин, с хорошими ценами. Однозначно рекомендую!
- ККсения20 августа 2025Очень понравилась экскурсия.
- ММарина11 августа 2025От экскурсии в полном восторге!
Рассказчик Елена, как мы поняли, главный технолог Коммунарки. С таким энтузиазмом нам всё рассказывала и показывала!
Взрослых
- ЕЕвгения11 апреля 2025Не хватило линии Беловежская пуща
- ННадежда10 апреля 2025Насыщенная информативная экскурсия по цехам с возможностью дегустировать всякие вкусности. И реально хороший сладкий подарок!
- ЮЮлия4 апреля 2025Не знаю кому экскурсия не нравится, нам очень было интересно.
И видеоряд и рассказ сотрудника, и на производстве все доброжелательные.
Налопались конфет до конца года))
Спасибо огромное!
- ААлексей21 января 2025Спасибо большое за экскурсию на фабрику Коммунарка! Я в восторге, очень интересно и вкусно было, а еще с собой унес сладкий подарок. В следующий раз обязателно возьму с собой детей, им тоже очень понравится. Уже порекомендовал вас друзьям:)
