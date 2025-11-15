Костёлы и усадьба Огинского: трансфер из Минска в Западную Беларусь

Западная Беларусь хранит сокровища архитектуры и истории, которые сложно увидеть самостоятельно.
Мы организуем для вас комфортный трансфер по местам, где вы раскроете красоту неоготических и модернистских костёлов, познакомитесь с усадьбой композитора Огинского и погрузитесь в атмосферу прошлого.
Описание трансфер
9:00 — заберём вас по месту проживания и отправимся в усадьбу Огинского. По пути — живописные виды и комфортная дорога (около 2 часов)
11:00 — в усадьбе у вас будет свободное время для прогулок и осмотра. Здесь вы сможете прочувствовать дух прошлого и узнать об истории великого композитора
13:00 — после этого направимся к костёлу Святой Троицы — главной архитектурной жемчужине нашего маршрута
- По дороге сделаем остановки у других красивейших костёлов, чтобы вы смогли насладиться их уникальными стилями и историей:
— Костёл Вознесения Девы Марии (1908–1911, неоготика)
— Костёл Божьей Девы Ружанцовой (1926–1936, модерн)
Обратите внимание: это не экскурсия с гидом а трансфер для самостоятельного осмотра.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях: Volkswagen Caravelle, Mercedes Benz Vito, Citroen Space Tour
- При необходимости организуем встречу в аэропорту
- Остаток стоимости оплачивается по курсу НБ РБ на день поездки
- Дополнительные расходы: вход в усадьбу Огинского — 12 бел. руб., посещение костёла Вознесения Девы Марии — взрослый 20 бел. руб., детский (4–12 лет) 12 бел. руб., обед — от 50 бел. руб.
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 39 туристов
Я занимаюсь организацией индивидуальных трансферов к туристическим достопримечательностям Беларуси. Я и моя команда профессиональных водителей будем рады показать вам нашу красивую страну.
