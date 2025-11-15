Костёлы и усадьба Огинского: трансфер из Минска в Западную Беларусь

Западная Беларусь хранит сокровища архитектуры и истории, которые сложно увидеть самостоятельно. Мы организуем для вас комфортный трансфер по местам, где вы раскроете красоту неоготических и модернистских костёлов, познакомитесь с усадьбой композитора Огинского и погрузитесь в атмосферу прошлого.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание трансфер

9:00 — заберём вас по месту проживания и отправимся в усадьбу Огинского. По пути — живописные виды и комфортная дорога (около 2 часов)

11:00 — в усадьбе у вас будет свободное время для прогулок и осмотра. Здесь вы сможете прочувствовать дух прошлого и узнать об истории великого композитора

13:00 — после этого направимся к костёлу Святой Троицы — главной архитектурной жемчужине нашего маршрута

По дороге сделаем остановки у других красивейших костёлов, чтобы вы смогли насладиться их уникальными стилями и историей:

— Костёл Вознесения Девы Марии (1908–1911, неоготика)

— Костёл Божьей Девы Ружанцовой (1926–1936, модерн)

— в завершение осмотра — обед в уютном местном кафе. А на десерт — легендарное мороженое по рецепту из СССР— после насыщенного дня — возвращение в Минск

Обратите внимание: это не экскурсия с гидом а трансфер для самостоятельного осмотра.

Организационные детали