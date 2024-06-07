Достопримечательности входящие в список ЮНЕСКО в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Объекты ЮНЕСКО» в Минске, цены от 3 635 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
190 отзывов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за человека
Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
740 отзывов
В тренде
Замки Беларуси: историческое путешествие из Минска
Исследуйте два самых знаменитых замка Беларуси, погрузитесь в эпоху Ренессанса и узнайте уникальные легенды
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 635 за человека
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
Пройти дорогой, которая претендует на включение в список ЮНЕСКО, и раскрыть своеобразие столицы
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 июня 2024
    Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
    Приятная, активная экскурсовод. Хороший звук. Никого не теряли. По замкам гулять понравилось. Познакомились с историей Радзивиллов - стали как дальние родственники.
  • Ю
    Юлия
    7 июня 2024
    Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
    Экскурсия очень понравилась.
  • А
    Александра
    7 июня 2024
    Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
    Экскурсия по замкам оставила хорошие впечатления. Что понравилось: хорошая организация тура- все четко по плану, комфортный микроавтобус, интересные достопримечательности. И
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    отдельно хочу выделить гида Георгия, который сделал данную поездку действительно увлекательной. Легкая подача довольно серьезного материала перемежающаяся с шутками позволила запомнить действительно большое количество информации и получить удовольствие от процесса.

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍.
    Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍
  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Очень красивая экскурсия, организация на высшем уровне, понравилось от и до. Советую к посещению!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включен)
    Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!
    Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!
  • Л
    Леонид
    6 мая 2024
    Как построить город-мечту: прогулка по Минску
    Прогулка хорошая, гид умеет заинтересовать слушателя. Есть много интересных локаций в маршруте.
  • И
    Ирина
    11 марта 2024
    Замки Мир и Несвиж: памятники Юнеско в Беларуси
    Заказывали индивидуальную экскурсию в Несвижский и Мирский замки. К назначенному времени (11.00) на ресепшн отеля, в котором мы проживали, подошла
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    экскурсовод и подъехала машина. Экскурсовод Ольга много и интересно рассказывала на протяжении всей поездки. Водитель приятный со спокойной манерой вождения. Замки очень понравились! К 19 часам вернулись обратно в отель. Осталось много впечатлений и положительных эмоций, день прошёл замечательно. Экскурсию рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Объекты ЮНЕСКО»

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  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Объекты ЮНЕСКО" можно забронировать 3 экскурсии от 3 635 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 931 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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