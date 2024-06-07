Замки Мир и Несвиж: памятники Юнеско в Беларуси

читать дальше экскурсовод и подъехала машина. Экскурсовод Ольга много и интересно рассказывала на протяжении всей поездки. Водитель приятный со спокойной манерой вождения. Замки очень понравились! К 19 часам вернулись обратно в отель. Осталось много впечатлений и положительных эмоций, день прошёл замечательно. Экскурсию рекомендую.

Заказывали индивидуальную экскурсию в Несвижский и Мирский замки. К назначенному времени (11.00) на ресепшн отеля, в котором мы проживали, подошла