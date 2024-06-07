1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Увлекательная групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж с обедом
Посетите замки Мир и Несвиж в Беларуси. Узнайте о великих людях и событиях прошлого, прогуляйтесь по старинным паркам и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за человека
Групповая
11 часов
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Замки Беларуси: историческое путешествие из Минска
Исследуйте два самых знаменитых замка Беларуси, погрузитесь в эпоху Ренессанса и узнайте уникальные легенды
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 635₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
Пройти дорогой, которая претендует на включение в список ЮНЕСКО, и раскрыть своеобразие столицы
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 июня 2024Приятная, активная экскурсовод. Хороший звук. Никого не теряли. По замкам гулять понравилось. Познакомились с историей Радзивиллов - стали как дальние родственники.
- ЮЮлия7 июня 2024Экскурсия очень понравилась.
- ААлександра7 июня 2024Экскурсия по замкам оставила хорошие впечатления. Что понравилось: хорошая организация тура- все четко по плану, комфортный микроавтобус, интересные достопримечательности. И
- ЕЕлена6 июня 2024Спасибо, отличная экскурсия, экскурсовод Алексей очень интересно рассказывает, рекомендую 👍.
- ВВалерия5 июня 2024Очень красивая экскурсия, организация на высшем уровне, понравилось от и до. Советую к посещению!
- ЕЕлена1 июня 2024Это одна из самых интересных моих поездок. Потрясающе красивые замки! Огромное спасибо нашему гиду за прекрасную экскурсию!
- ЛЛеонид6 мая 2024Прогулка хорошая, гид умеет заинтересовать слушателя. Есть много интересных локаций в маршруте.
- ИИрина11 марта 2024Замки Мир и Несвиж: памятники Юнеско в БеларусиЗаказывали индивидуальную экскурсию в Несвижский и Мирский замки. К назначенному времени (11.00) на ресепшн отеля, в котором мы проживали, подошла
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Объекты ЮНЕСКО»
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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
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