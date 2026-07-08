Коктейльные истории города М с мастер-классом по приготовлению коктейля (18+)
5 культовых баров Минска и собственный напиток
Это будет уникальный опыт, который перевернёт ваше представление о барной истории.
Вы пройдёте по особенным заведениям Минска, где приятно оказаться не только ради коктейля, но и самой атмосферы. Узнаете, почему коктейль получил такое название. А главное — смешаете свой личный напиток.
Описание мастер-класса
Мы посетим 5 культовых баров Минска:
Уютный коктейльный бар. Он вошёл в рейтинг 50 BEST DISCOVERY — один из самых престижных ресторанных рейтингов в мире. Джин здесь — король вечера, а каждый коктейль — произведение искусства.
Два бара формата speak easy. Вход в заведение — за неприметной дверью, внутри — стильный интерьер.
Свежий, камерный, глубоко тематический бар. В стиле ар-нуво, собранный из старых вещей той эпохи. Он словно переносит в люксовый вагон-ресторан фильма «Восточный экспресс», где за едой и напитками скрываются интригующие истории.
Место с необычной концепцией. Это заведение с этно-мотивами, упором на традиции и легенды про наш край.
Мастер-класс по приготовлению коктейля
Под чутким руководством одного из самых креативных и харизматичных шеф-барменов Минска вы смешаете собственный напиток. Теперь даже в домашних условиях сможете приятно удивить друзей!
Организационные детали
Мастер-класс включён в стоимость. Проходит в стильной рюмочной
В первом баре дегустация по желанию (оплачивается дополнительно). Если вас больше двух человек, то четыре последующих бара мы детально посмотрим, а вернуться и продегустировать что-либо вы сможете после экскурсии. Бары камерные, и дегустация во всех заведениях потребует много времени
Могу организовать экскурсию для группы до 8 человек. Доплата за каждого последующего участника — 1000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Октябрьская - Купаловская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 300 туристов
Здравствуйте, друзья! Я аттестованный гид и коренная минчанка, влюблённая в свой город. С радостью проведу вас нетипичными маршрутами и покажу неочевидные грани Минска. А также расскажу то, о чём не пишут в путеводителях. Город обязательно откроет вам свои тайны!
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