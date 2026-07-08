Это будет уникальный опыт, который перевернёт ваше представление о барной истории. Вы пройдёте по особенным заведениям Минска, где приятно оказаться не только ради коктейля, но и самой атмосферы. Узнаете, почему коктейль получил такое название. А главное — смешаете свой личный напиток.

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от 22 000 ₽ за человека

Ваш гид в Минске

Описание мастер-класса

Мы посетим 5 культовых баров Минска:

Уютный коктейльный бар. Он вошёл в рейтинг 50 BEST DISCOVERY — один из самых престижных ресторанных рейтингов в мире. Джин здесь — король вечера, а каждый коктейль — произведение искусства.

Два бара формата speak easy. Вход в заведение — за неприметной дверью, внутри — стильный интерьер.

Свежий, камерный, глубоко тематический бар. В стиле ар-нуво, собранный из старых вещей той эпохи. Он словно переносит в люксовый вагон-ресторан фильма «Восточный экспресс», где за едой и напитками скрываются интригующие истории.

Место с необычной концепцией. Это заведение с этно-мотивами, упором на традиции и легенды про наш край.

Мастер-класс по приготовлению коктейля

Под чутким руководством одного из самых креативных и харизматичных шеф-барменов Минска вы смешаете собственный напиток. Теперь даже в домашних условиях сможете приятно удивить друзей!

Организационные детали