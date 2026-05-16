Минск гастрономический: экскурсия + VIP-мастер-класс по национальной кухне

Истории со вкусом — вот о чём эта программа. Сначала пройдём по гастрономическим адресам Минска, а затем продолжим в кулинарной студии.
Здесь, в сопровождении шеф-повара, вы примете участие в мастер-классе — но не просто приготовите блюда, а почувствуете логику, эстетику и характер аристократического стола 19 века. Будет и дегустация — в правильной последовательности и с историческим контекстом.
Описание мастер-класса
Экскурсионная часть
В первой части программы вы:
- узнаете, где располагались знаковые рестораны Минска губернского
- разберётесь, чем шляхетская кухня отличалась от крестьянской
- поймёте, кто и когда привёз в Беларусь западноевропейские гастрономические традиции
- увидите, как из ограниченного набора продуктов родилась самобытная национальная кухня — благодаря фантазии и любопытству
VIP-мастер-класс в кулинарной студии
Вторая часть программы проходит в уютной кулинарной студии, полностью закрытой под вашу группу. Это не показательное шоу, а полноценная совместная работа с шеф-поваром.
Мастер-класс начинается с приветственного дринка — ратафии крепостью 25–30%. Это самая изысканная и дорогая наливка своего времени, приготовленная по рецепту 1795 года.
Далее — кулинарная практика с исторической составляющей. Вы будете готовить и параллельно слушать «вкусные» истории от шефа — единственного в Беларуси исследователя шляхетской кухни.
Вам нужно будет заранее выбрать три блюда — по одной позиции из каждой подачи. А выбор действительно королевский!
Первая подача
- Картофельный суп тертюха с грудинкой — объект нематериального культурного наследия
- Ячневый суп с курицей, яйцом пашот и гренками с маслом гарни — рецепт 19 века, меню Радзивиллов
- Салат из ярких овощей с мягким сыром и ростбифом под зелёным радзивилловским соусом — рецепт 19 века
- Настоящие белорусские драники с зеленью и сметаной
Вторая подача
- Стейк по-радзивилловски из свинины со сливочным соусом, пряными яблоками и копчёной грудинкой — рецепт известен с 16 века
- Форель по-шляхетски с белым вином, травами и лимоном на подушке из пряных овощей, гарнир — картофельный гульбишник
- Курица с яблоками и черносливом с подачей в вырезанном яблоке — будет дополнительный мини-мастер-класс по карвингу
- Говядина по-радзивилловски в красном вине с овощами, гарнир — гульбишник с зеленью и икрой
Третья подача
- Груша по-радзивилловски с карамелизированными грецкими орехами, сыром с голубой плесенью и мороженым
- Десерт Огинского со взбитыми сливками и орехами с секретным ингредиентом
- Миндальный торт по рецепту 1854 года со взбитыми сливками и марципанами, которые вы приготовите сами
- Ягодная кулага со взбитыми сливками и карамелизированными овсяными хлопьями — древний народный десерт с тысячелетней историей
Организационные детали
- Мастер-класс по исторической белорусской кухне пройдёт в одной из кулинарных студий Минска
- В стоимость входит сопровождение шеф-повара на мастер-классе и полный набор продуктов на 2-3 блюда
- Возможно расширить состав участников до 8 человек: доплата за каждого гостя свыше 4 — 10 800 ₽
- Допустимый возраст участников 16+
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 264 туристов
Здравствуйте, друзья! Я аттестованный гид и коренная минчанка, влюблённая в свой город. С радостью проведу вас нетипичными маршрутами и покажу неочевидные грани Минска. А также расскажу то, о чём не пишут в путеводителях. Город обязательно откроет вам свои тайны!
