Минск гастрономический: экскурсия + VIP-мастер-класс по национальной кухне

Истории со вкусом — вот о чём эта программа. Сначала пройдём по гастрономическим адресам Минска, а затем продолжим в кулинарной студии. Здесь, в сопровождении шеф-повара, вы примете участие в мастер-классе — но не просто приготовите блюда, а почувствуете логику, эстетику и характер аристократического стола 19 века. Будет и дегустация — в правильной последовательности и с историческим контекстом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Экскурсионная часть

В первой части программы вы:

узнаете, где располагались знаковые рестораны Минска губернского

разберётесь, чем шляхетская кухня отличалась от крестьянской

поймёте, кто и когда привёз в Беларусь западноевропейские гастрономические традиции

увидите, как из ограниченного набора продуктов родилась самобытная национальная кухня — благодаря фантазии и любопытству

VIP-мастер-класс в кулинарной студии

Вторая часть программы проходит в уютной кулинарной студии, полностью закрытой под вашу группу. Это не показательное шоу, а полноценная совместная работа с шеф-поваром.

Мастер-класс начинается с приветственного дринка — ратафии крепостью 25–30%. Это самая изысканная и дорогая наливка своего времени, приготовленная по рецепту 1795 года.

Далее — кулинарная практика с исторической составляющей. Вы будете готовить и параллельно слушать «вкусные» истории от шефа — единственного в Беларуси исследователя шляхетской кухни.

Вам нужно будет заранее выбрать три блюда — по одной позиции из каждой подачи. А выбор действительно королевский!

Первая подача

Картофельный суп тертюха с грудинкой — объект нематериального культурного наследия

Ячневый суп с курицей, яйцом пашот и гренками с маслом гарни — рецепт 19 века, меню Радзивиллов

Салат из ярких овощей с мягким сыром и ростбифом под зелёным радзивилловским соусом — рецепт 19 века

Настоящие белорусские драники с зеленью и сметаной

Вторая подача

Стейк по-радзивилловски из свинины со сливочным соусом, пряными яблоками и копчёной грудинкой — рецепт известен с 16 века

Форель по-шляхетски с белым вином, травами и лимоном на подушке из пряных овощей, гарнир — картофельный гульбишник

Курица с яблоками и черносливом с подачей в вырезанном яблоке — будет дополнительный мини-мастер-класс по карвингу

Говядина по-радзивилловски в красном вине с овощами, гарнир — гульбишник с зеленью и икрой

Третья подача

Груша по-радзивилловски с карамелизированными грецкими орехами, сыром с голубой плесенью и мороженым

Десерт Огинского со взбитыми сливками и орехами с секретным ингредиентом

Миндальный торт по рецепту 1854 года со взбитыми сливками и марципанами, которые вы приготовите сами

Ягодная кулага со взбитыми сливками и карамелизированными овсяными хлопьями — древний народный десерт с тысячелетней историей

Организационные детали