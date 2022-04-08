Вкусный Минск

Погулять по старинным улочкам города и познакомиться с кухней Беларуси - традиционной и современной

Индивидуальная
В одном из уютных заведений вы попробуете местные настойки и наливки, закусите неповторимым «колдуном», оцените белорусскую альтернативу абсента, влюбитесь в «Пьяную вишню».

Ну и без драников не обойдется! Вы отведаете знаменитое блюдо в аутентичном исполнении и узнаете, чем оно отличается от других аналогов.

А еще я расскажу о кулинарных традициях предков минчан.
Вкусный Минск
Вкусный Минск
Вкусный Минск
Вкусный Минск
Вкусный Минск
Вкусный Минск
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Что вас ожидает

Самобытная национальная гастрономия

Мочанка и верещака, жур, колдуны и драники, ягодная кулага и налистники, всевозможные алкогольные напитки разной крепости — на встрече вы познакомитесь поближе с белорусской кухней, сытной, по-домашнему душевной и очень аппетитной! Если будете с детьми или сами любители сладкого, уделим побольше внимания дегустациям современных и традиционных белорусских десертов. А в пятницу и субботу можно будет организовать знакомство с шляхетскими застольными традициями — вас научат белорусским тостам, а также угостят лучше самогонкой страны.

Кроме того, вы пройдете по красивым и атмосферным старинным улочкам Минска: Революционной, Комсомольской, Интернациональной, Кирилла и Мефодия. И познакомитесь в легком и дружеском формате с историей нашего города.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: дегустация блюд и напитков — 20 евро/человека
  • В заведение, где проводится застольная программа, нужно добираться на машине — такси в одну сторону будет стоит около 5 евро

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Немига»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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