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Вкусный Минск

Погрузитесь в атмосферу Минска, попробовав лучшие блюда белорусской кухни. Настойки, колдуны и драники ждут вас в уютных заведениях столицы
Экскурсия "Вкусный Минск" предлагает уникальную возможность познакомиться с белорусской кухней.

В уютных заведениях столицы вы попробуете местные настойки и наливки, насладитесь "колдуном" и оцените белорусскую альтернативу абсента. Без драников не обойдется! Также вас ждет знакомство с кулинарными традициями предков минчан.

Путешествие по старинным улочкам Минска дополнит впечатления, а в пятницу и субботу можно будет углубиться в шляхетские застольные традиции
5
35 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍽️ Дегустация белорусских блюд
  • 🥃 Попробуйте местные настойки
  • 🏛️ Прогулка по старинным улочкам
  • 🎉 Шляхетские застольные традиции
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для гастрономической экскурсии в Минске. В это время можно насладиться прогулками по старинным улочкам и дегустацией блюд на свежем воздухе.

Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, наслаждаясь более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Вкусный Минск
Вкусный Минск
Вкусный Минск

Что можно увидеть

  • Революционная улица
  • Комсомольская улица
  • Интернациональная улица
  • Улица Кирилла и Мефодия

Описание экскурсии

Самобытная национальная гастрономия

Мочанка и верещака, жур, колдуны и драники, ягодная кулага и налистники, всевозможные алкогольные напитки разной крепости — на встрече вы познакомитесь поближе с белорусской кухней, сытной, по-домашнему душевной и очень аппетитной! Если будете с детьми или сами любители сладкого, уделим побольше внимания дегустациям современных и традиционных белорусских десертов. А в пятницу и субботу можно будет организовать знакомство с шляхетскими застольными традициями — вас научат белорусским тостам, а также угостят лучше самогонкой страны.

Кроме того, вы пройдете по красивым и атмосферным старинным улочкам Минска: Революционной, Комсомольской, Интернациональной, Кирилла и Мефодия. И познакомитесь в легком и дружеском формате с историей нашего города.

Организационные детали

  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях.
  • Дополнительные расходы: дегустация блюд и напитков 150 бел. руб. (~4500 рос. руб.) за чел.
  • В заведение, где проводится застольная программа, нужно добираться на машине — 30 бел. руб. (~1000 рос. руб.) за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5383 туристов
Я коренной минчанин, окончил исторический факультет и аспирантуру Белорусского государственного университета. Стал гидом из-за большой любви к своей стране и желания знакомить с ней гостей. Мои экскурсии — это взгляд
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на Минск глазами местного жителя, погружение в его богатую историю. Я хорошо разбираюсь в архитектуре и с удовольствием объясню, кто, когда и зачем строил храмы, замки и ратуши. Мой подход можно назвать познавательно-развлекательным: я рассказываю об истории и достопримечательностях в лёгкой форме, с юмором, где это уместно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
1
3
2
1
М
Дата посещения: 1 янв 2026
Добрый день! У нас была индивидуальная экскурсия "Вкусный Минск" с Евгением. Все очень понравилось, было очень интересно и нереально вкусно!!! Отдельная благодарность Евгению за помощь в нашем путешествии, все подробно рассказал, объяснил, скинул информацию. Много интересного узнали о Минске и белорусской кухне.
Добрый день! У нас была индивидуальная экскурсия &quot;Вкусный Минск&quot; с Евгением. Все очень понравилось, было очень
Добрый день! У нас была индивидуальная экскурсия &quot;Вкусный Минск&quot; с Евгением. Все очень понравилось, было очень
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Екатерина
Нам и детям (двум подросткам) очень понравилось. С удовольствием пробовали местные блюда, что-то для нас было открытием! Евгений - балагур и юморист. Общается легко, в то же время имеет обширный багаж знаний. Экскурсия потрясающая. Одно из ярких впечатлений посещения Минска.
Нам и детям (двум подросткам) очень понравилось. С удовольствием пробовали местные блюда, что-то для нас было
Нам и детям (двум подросткам) очень понравилось. С удовольствием пробовали местные блюда, что-то для нас было
Нам и детям (двум подросткам) очень понравилось. С удовольствием пробовали местные блюда, что-то для нас было
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Е
Экскурсия очень понравилось, было познавательно, интересно и вкусно. Евгений очень коммуникабелен и эрудирован, при этом информация доступна для восприятия как взрослых так и детей. Рекомендую
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М
Евгений с одной стороны достаточно весело и легким языком провел экскурсию, дети 12 и 13 лет понимали его юмор отлично, а с другой стороны и нам более взрослым показал и рассказал нюансы, которые узнаешь только в таком формате - когда серьёзные исторические факты мешаются с вкусной едой, наливками и местными обычаями. Отлично!
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И
Огромное спасибо Евгению за великолепную экскурсию) ❤️ Внимательно читайте описание: еда и напитки за ваш счёт, это НЕ входит в стоимость. Но зато вы получаете посещение самых популярных ресторанов (забронировать
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места самостоятельно будет очень сложно или даже невозможно), дегустацию невероятно вкусных блюд, прогулку по городу, живой и интересный рассказ про историю, культуру, кухню. Нам очень всё понравилось, если приедем ещё раз в Минск, то повторили бы эту экскурсию с удовольствием)

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Е
Евгений провел отличную экскурсию. Она гармонично сочетает в себе исторические факты и гастрономические впечатления. Евгений - прекрасный рассказчик, мы провели очень интересные несколько часов. Рекомендую!
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