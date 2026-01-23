Экскурсия "Вкусный Минск" предлагает уникальную возможность познакомиться с белорусской кухней.
В уютных заведениях столицы вы попробуете местные настойки и наливки, насладитесь "колдуном" и оцените белорусскую альтернативу абсента. Без драников не обойдется! Также вас ждет знакомство с кулинарными традициями предков минчан.
Путешествие по старинным улочкам Минска дополнит впечатления, а в пятницу и субботу можно будет углубиться в шляхетские застольные традиции
В уютных заведениях столицы вы попробуете местные настойки и наливки, насладитесь "колдуном" и оцените белорусскую альтернативу абсента. Без драников не обойдется! Также вас ждет знакомство с кулинарными традициями предков минчан.
Путешествие по старинным улочкам Минска дополнит впечатления, а в пятницу и субботу можно будет углубиться в шляхетские застольные традиции
5 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Дегустация белорусских блюд
- 🥃 Попробуйте местные настойки
- 🏛️ Прогулка по старинным улочкам
- 🎉 Шляхетские застольные традиции
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для гастрономической экскурсии в Минске. В это время можно насладиться прогулками по старинным улочкам и дегустацией блюд на свежем воздухе.
Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, наслаждаясь более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов.
Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, наслаждаясь более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Революционная улица
- Комсомольская улица
- Интернациональная улица
- Улица Кирилла и Мефодия
Описание экскурсии
Самобытная национальная гастрономия
Мочанка и верещака, жур, колдуны и драники, ягодная кулага и налистники, всевозможные алкогольные напитки разной крепости — на встрече вы познакомитесь поближе с белорусской кухней, сытной, по-домашнему душевной и очень аппетитной! Если будете с детьми или сами любители сладкого, уделим побольше внимания дегустациям современных и традиционных белорусских десертов. А в пятницу и субботу можно будет организовать знакомство с шляхетскими застольными традициями — вас научат белорусским тостам, а также угостят лучше самогонкой страны.
Кроме того, вы пройдете по красивым и атмосферным старинным улочкам Минска: Революционной, Комсомольской, Интернациональной, Кирилла и Мефодия. И познакомитесь в легком и дружеском формате с историей нашего города.
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях.
- Дополнительные расходы: дегустация блюд и напитков 150 бел. руб. (~4500 рос. руб.) за чел.
- В заведение, где проводится застольная программа, нужно добираться на машине — 30 бел. руб. (~1000 рос. руб.) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5383 туристов
Я коренной минчанин, окончил исторический факультет и аспирантуру Белорусского государственного университета. Стал гидом из-за большой любви к своей стране и желания знакомить с ней гостей. Мои экскурсии — это взгляд
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Дата посещения: 1 янв 2026
Добрый день! У нас была индивидуальная экскурсия "Вкусный Минск" с Евгением. Все очень понравилось, было очень интересно и нереально вкусно!!! Отдельная благодарность Евгению за помощь в нашем путешествии, все подробно рассказал, объяснил, скинул информацию. Много интересного узнали о Минске и белорусской кухне.
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Нам и детям (двум подросткам) очень понравилось. С удовольствием пробовали местные блюда, что-то для нас было открытием! Евгений - балагур и юморист. Общается легко, в то же время имеет обширный багаж знаний. Экскурсия потрясающая. Одно из ярких впечатлений посещения Минска.
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Е
Экскурсия очень понравилось, было познавательно, интересно и вкусно. Евгений очень коммуникабелен и эрудирован, при этом информация доступна для восприятия как взрослых так и детей. Рекомендую
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М
Евгений с одной стороны достаточно весело и легким языком провел экскурсию, дети 12 и 13 лет понимали его юмор отлично, а с другой стороны и нам более взрослым показал и рассказал нюансы, которые узнаешь только в таком формате - когда серьёзные исторические факты мешаются с вкусной едой, наливками и местными обычаями. Отлично!
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И
Огромное спасибо Евгению за великолепную экскурсию) ❤️ Внимательно читайте описание: еда и напитки за ваш счёт, это НЕ входит в стоимость. Но зато вы получаете посещение самых популярных ресторанов (забронировать
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Е
Евгений провел отличную экскурсию. Она гармонично сочетает в себе исторические факты и гастрономические впечатления. Евгений - прекрасный рассказчик, мы провели очень интересные несколько часов. Рекомендую!
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