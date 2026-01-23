Экскурсия "Вкусный Минск" предлагает уникальную возможность познакомиться с белорусской кухней.



В уютных заведениях столицы вы попробуете местные настойки и наливки, насладитесь "колдуном" и оцените белорусскую альтернативу абсента. Без драников не обойдется! Также вас ждет знакомство с кулинарными традициями предков минчан.



Путешествие по старинным улочкам Минска дополнит впечатления, а в пятницу и субботу можно будет углубиться в шляхетские застольные традиции

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для гастрономической экскурсии в Минске. В это время можно насладиться прогулками по старинным улочкам и дегустацией блюд на свежем воздухе.



Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, наслаждаясь более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов.

Сейчас август — это идеальное время.