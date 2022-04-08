Что вас ожидает

Самобытная национальная гастрономия

Мочанка и верещака, жур, колдуны и драники, ягодная кулага и налистники, всевозможные алкогольные напитки разной крепости — на встрече вы познакомитесь поближе с белорусской кухней, сытной, по-домашнему душевной и очень аппетитной! Если будете с детьми или сами любители сладкого, уделим побольше внимания дегустациям современных и традиционных белорусских десертов. А в пятницу и субботу можно будет организовать знакомство с шляхетскими застольными традициями — вас научат белорусским тостам, а также угостят лучше самогонкой страны.

Кроме того, вы пройдете по красивым и атмосферным старинным улочкам Минска: Революционной, Комсомольской, Интернациональной, Кирилла и Мефодия. И познакомитесь в легком и дружеском формате с историей нашего города.

Организационные детали