Прогуляйтесь по главной улице Минска и почувствуйте дыхание эпох! Проспект Независимости — это целая история страны в камне: от сталинского ампира до модернистских мотивов.
Вы узнаете, как проектировалась парадная магистраль, какие события разворачивались на её площадях и почему её называют символом белорусской столицы.
Описание экскурсии
В программе — один проспект (но какой!) и три знаковые площади: Независимости, Октябрьская и Победы. А ещё — дворцы и парки, культовые магазины и кафетерии, архитектурные стили и фонтаны, истории и легенды.
Во время прогулки вы:
- Узнаете, в чём особенность главной улицы Минска и почему её часто называют визитной карточкой столицы Беларуси
- Изучите идеальные пропорции и послушаете об уникальности самого парадного участка проспекта
- Увидите дворцы для пролетариата и парадные площади Минска
- Раскроете секреты рецептуры культового торта «Мечта»
- Полюбуетесь рекой Свислочь и узнаете её тайны
- Разберётесь в архитектурных стилях и определите, где находится главная площадь города
Организационные детали
- Во время экскурсии используется радиогид (беспроводные наушники)
- Ограничений по возрасту нет, главное, чтобы вы смогли пройти пешком 3 км
- Все достопримечательности осматриваем снаружи. Заходим внутрь только в кафетерий универсама «Центральный»
- Остаток оплаты производится после экскурсии в белорусских рублях по курсу на день экскурсии
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Независимости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 37 туристов
Итак, меня зовут Татьяна. Живу в Минске. Закончила МГПУ им. М. Танка по специальности: история и англ. яз. Лицензированный экскурсовод. Опыт работы гидом-экскурсоводом с 2009 года. Люблю свой город и знаю его историю. С удовольствием прогуляюсь с вами по Минску, расскажу об истории нашего города и покажу его достопримечательности.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
13 окт 2025
Большое спасибо Татьяне - замечательная экскурсия. Все очень интересно, доступно, с любовью к городу - время реально пролетело незаметно. Мы в Минске не в первый раз, но узнали много нового. Однозначно рекомендую!
