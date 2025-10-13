Мои заказы

Минск: гуляем по главной улице столицы

Исследовать самый красивый участок проспекта Независимости и окунуться в его историю
Прогуляйтесь по главной улице Минска и почувствуйте дыхание эпох! Проспект Независимости — это целая история страны в камне: от сталинского ампира до модернистских мотивов.

Вы узнаете, как проектировалась парадная магистраль, какие события разворачивались на её площадях и почему её называют символом белорусской столицы.
5
1 отзыв
Минск: гуляем по главной улице столицы© Татьяна
Минск: гуляем по главной улице столицы© Татьяна
Минск: гуляем по главной улице столицы© Татьяна

Описание экскурсии

В программе — один проспект (но какой!) и три знаковые площади: Независимости, Октябрьская и Победы. А ещё — дворцы и парки, культовые магазины и кафетерии, архитектурные стили и фонтаны, истории и легенды.

Во время прогулки вы:

  • Узнаете, в чём особенность главной улицы Минска и почему её часто называют визитной карточкой столицы Беларуси
  • Изучите идеальные пропорции и послушаете об уникальности самого парадного участка проспекта
  • Увидите дворцы для пролетариата и парадные площади Минска
  • Раскроете секреты рецептуры культового торта «Мечта»
  • Полюбуетесь рекой Свислочь и узнаете её тайны
  • Разберётесь в архитектурных стилях и определите, где находится главная площадь города

Организационные детали

  • Во время экскурсии используется радиогид (беспроводные наушники)
  • Ограничений по возрасту нет, главное, чтобы вы смогли пройти пешком 3 км
  • Все достопримечательности осматриваем снаружи. Заходим внутрь только в кафетерий универсама «Центральный»
  • Остаток оплаты производится после экскурсии в белорусских рублях по курсу на день экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 37 туристов
Итак, меня зовут Татьяна. Живу в Минске. Закончила МГПУ им. М. Танка по специальности: история и англ. яз. Лицензированный экскурсовод. Опыт работы гидом-экскурсоводом с 2009 года. Люблю свой город и знаю его историю. С удовольствием прогуляюсь с вами по Минску, расскажу об истории нашего города и покажу его достопримечательности.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Наталья
13 окт 2025
Большое спасибо Татьяне - замечательная экскурсия. Все очень интересно, доступно, с любовью к городу - время реально пролетело незаметно. Мы в Минске не в первый раз, но узнали много нового. Однозначно рекомендую!

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
106 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Вечерний Минск: обзорная поездка
Откройте для себя Минск в вечернем свете. Уютный автобус и интересные истории о городе ждут вас на этой экскурсии
Начало: На площади Свободы
Завтра в 19:00
28 ноя в 19:00
1690 ₽ за человека
Другой Минск
Пешая
2 часа
188 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
Завтра в 12:30
28 ноя в 08:30
8500 ₽ за всё до 8 чел.
По улицам Минска - на автомобиле
На машине
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По улицам Минска - на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Минска: от старинных улиц до современных символов. Увлекательное путешествие по столице Беларуси на автомобиле
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске