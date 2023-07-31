Индивидуальные экскурсии в Минске

Минск - светлый и чистый город с богатой историей. Прогуляйтесь по его проспектам и площадям, узнайте о становлении и развитии города
Минск - прекрасный город с богатой историей.
Прогуливаясь по его величественным проспектам и старинным площадям, вы сможете увидеть главные достопримечательности и узнать о становлении и развитии Минска на протяжении столетий.
В старинном читать дальшеуменьшить
Верхнем городе вы увидите главные храмы страны, такие как Святодуховский кафедральный собор и Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии. Троицкое предместье удивит вас узкими мощеными улочками и историческими зданиями. Остров слез, посвященный памяти воинов-интернационалистов, оставит неизгладимое впечатление. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу прошлого и настоящего Минска
Лучшее время для экскурсии по Минску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по историческим местам и живописным окрестностям. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, однако возможны дожди и прохладные дни. Зимой, с ноября по март, прогулки по городу могут быть менее комфортными из-за низких температур, но исторические достопримечательности остаются доступными для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Святодуховский кафедральный собор
Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии
Троицкое предместье
Остров слез
Каплица с фресками
Скульптура скорбящего ангела-хранителя
Описание экскурсии
Исторический центр Минска
В старинном Верхнем городе вы увидите главные храмы страны: Святодуховский кафедральный собор и Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии. А также посетите обзорную площадку с прекрасным видом на реку Свислочь и окрестности и услышите о временах, когда на месте современного Минска было лишь замчище с окружающими его городскими валами.
Уголок мещанства XIX столетия
Вы посетите Троицкое предместье — удивительное место в самом сердце Минска, где сохранились в первозданном виде узкие, мощеные камнем, улочки. Рассмотрите очаровательные исторические здания и услышите, какие события происходили в их стенах и какие значимые фигуры с мировыми именами здесь родились.
Остров Скорби и Мужества
Остров слез — один из главных символов Минска. Возведенный в 1989 году посреди реки Свислочь, он посвящен памяти воинов-интернационалистов. Я покажу каплицу с интереснейшими фресками и скульптуру скорбящего ангела-хранителя. А также символический поминальный стол — настоящую аэродромную плиту, специально привезенную из Кандагара.
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
Дети до 7 лет участвуют бесплатно
Также я могу провести расширенную экскурсию на комфортабельном автомобиле. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3508 туристов
Специализируюсь на индивидуальных экскурсиях.
С ранних лет я занимаюсь историей и изучением родной страны, а последние 20 лет посвятил научной и практической деятельности в сфере истории и археологии Беларуси. С удовольствием читать дальшеуменьшить
познакомлю вас с её прошлым, культурой и главными достопримечательностями.
Работаю вместе с командой профессиональных гидов. Я и все мои коллеги имеют государственную аттестацию и помогают гостям открыть для себя красивую синеокую Беларусь. Экскурсию проведу либо я лично, либо один из наших опытных гидов. Все поездки проходят на комфортабельных автомобилях.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
1
3
1
2
–
1
–
Екатерина
Замечательная экскурсия для тех, кто первый раз в городе. Вадим рассказал о том, как появился Минск, почему он так называется. Ответил на все наши вопросы и рассказал несколько интересных фактов! Прогулка была легкая, даже не заметили, как пролетело время. И отдельное спасибо за рекомендацию ресторана с вкусной белорусской кухней 😉
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Вадим, спасибо за интересную и познавательную экскурсию по Минску от всей нашей многочисленной дружеской компании.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Приятная экскурсия в отличном месте для отдыха! Рекомендую. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
М
Максим
Спасибо большое Вадиму за проведенные экскурсии: обзорная по городу и замки! Очень интересная подача информации, а также знание истории В след раз только к Вадиму🤝
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Заказывали экскурсию начитавшись отзывов, экскурсию должен был проводить Вадим, за два дня нам сообщили, что будет другой экскурсовод Наталья, нисколько не пожалели об этом, Наталья очень грамотный и позитивный человек, влюбленный в свой город. В Минске мы не первый раз, но Наталья нам рассказала очень интересные факты из истории, подстроила под нас маршрут, мы остались довольны, будем рекомендовать друзьям!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Надежда
Одна из лучших экскурсий! Очень благодарны нашему экскурсоводу Сергею! 2 часа прошли незаметно, с учётом того что лил дождь. Мы были с детьми и даже их они были увлечены рассказом. Вся информация подана доступным языком с тонким юмором, интересными историями. Сергей обладает широкими познаниями в истории своей страны, ответил на все вопросы. Буду рекомендовать знакомым!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «Минск: из глубины веков до наших дней»