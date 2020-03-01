Индивидуальные экскурсии в Минске

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  3. Минск: из глубины веков до наших дней

Познакомиться с «визитными карточками» белорусской столицы и узнать о ней интересные факты

Вадим
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Вадим – ваш гид
Минск — прекрасный, светлый и чистый город с богатой историей.

Гуляя по его величественным проспектам и старинным площадям, вы рассмотрите знаковые достопримечательности и услышите о становлении и развитии Минска на протяжении столетий.
35 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 13 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 14 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Свободы
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Минск: из глубины веков до наших дней
Минск: из глубины веков до наших дней

Что вас ожидает

Исторический центр Минска
В старинном Верхнем городе вы увидите главные храмы страны: Святодуховский кафедральный собор и Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии. А также посетите обзорную площадку с прекрасным видом на реку Свислочь и окрестности и услышите о временах, когда на месте современного Минска было лишь замчище с окружающими его городскими валами.

Уголок мещанства XIX столетия
Вы посетите Троицкое предместье — удивительное место в самом сердце Минска, где сохранились в первозданном виде узкие, мощеные камнем, улочки. Рассмотрите очаровательные исторические здания и услышите, какие события происходили в их стенах и какие значимые фигуры с мировыми именами здесь родились.

Остров Скорби и Мужества
Остров слез — один из главных символов Минска. Возведенный в 1989 году посреди реки Свислочь, он посвящен памяти воинов-интернационалистов. Я покажу каплицу с интереснейшими фресками и скульптуру скорбящего ангела-хранителя. А также символический поминальный стол — настоящую аэродромную плиту, специально привезенную из Кандагара.

Организационные детали

  • Дети до 7 лет участвуют бесплатно
  • Также я могу провести расширенную экскурсию на комфортабельном автомобиле. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск: из глубины веков до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вадим
Вадим
Меня зовут Вадим. Я с ранних лет одержим историей родной страны. Последние 20 лет занимаюсь научной и практической деятельностью в сфере истории и археологии Беларуси. Благодаря разъездам, экскурсиям и экспедициям знаю самые укромные уголки нашей красивой синеокой страны. С удовольствием познакомлю вас с историей, традициями и культурой Минска. А также посоветую, где отведать вкуснейшие белорусские драники и как приятно провести свободное время в городе.
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Индивидуальные экскурсии в Минске

О Минске с любовьюО Минске с любовьюО Минске с любовью
скидка15%
€37
32 за экскурсию
2 часа
55 отзывов
Почувствовать колорит разных эпох и найти их артефакты на обзорной экскурсии
Вы услышите непростую историю древнего города, приправленную самыми интересными мифами и легендами. Ощутите характер белорусской столицы и ее современный ритм, увидите все важные места и получите ценные рекомендации местного жителя.
Минск изнутриМинск изнутриМинск изнутри
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1 отзыв
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
Минск славится своей богатой историей! Он был и богатой столицей княжества, и заштатным губернским городом. Вы услышите самые интересные факты его прошлого и настоящего, увидите главные достопримечательности и узнаете, как и чем живут минчане.
Мистическая история МинскаМистическая история МинскаМистическая история Минска
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51 отзыв
Погрузиться в мир древних легенд и городских баек на прогулке по историческому центру города
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Минск вчера и сегодняМинск вчера и сегодняМинск вчера и сегодня
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18 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по древнему, советскому и современному городу
Приглашаю на прогулку по центру Минска. Вы увидите 400-летние церкви и костелы, узкие улочки XIX века, широкие панорамы и большие площади послевоенного Минска, сталинский ампир, конструктивизм и барокко на одной улице. Я расскажу много интересных историй о князьях, королях, поэтах, художниках и генсеках, которых история свела с нашим городом. Вы погрузитесь в хитрое переплетение местных культурных традиций и поймете, почему Минск часто сравнивают с Вавилоном!
Привет, Минск!Привет, Минск!Привет, Минск!
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2.5 часа
119 отзывов
Главные достопримечательности и увлекательные истории о местной жизни
Вы увидите «визитные карточки» города: площадь Независимости, первый городской театр, Дом правительства и Красный костел. Познакомитесь не только с «открыточным», но и настоящим Минском, его достоинствами и несовершенствами. Я в дружеском формате расскажу историю города, местные байки и легенды, а также поделюсь лайфхаками: что попробовать, куда сходить, где интересно и нет толп туристов. После экскурсии вы сможете с уверенностью сказать: «Я в этом городе был, и мне понравилось!»
Минск впервыеМинск впервыеМинск впервые
30 за экскурсию
2 часа
Самые-самые места белорусской столицы на увлекательной обзорной экскурсии
Вы увидите «визитные карточки» Минска, услышите занимательные факты из его истории и ощутите дружелюбный дух города. Я расскажу, как Минск развивался на протяжении столетий и помогу разобраться в особенностях местной жизни, культуры и традиций.

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