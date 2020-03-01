Индивидуальные экскурсии в Минске

Что вас ожидает

Исторический центр Минска

В старинном Верхнем городе вы увидите главные храмы страны: Святодуховский кафедральный собор и Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии. А также посетите обзорную площадку с прекрасным видом на реку Свислочь и окрестности и услышите о временах, когда на месте современного Минска было лишь замчище с окружающими его городскими валами.

Уголок мещанства XIX столетия

Вы посетите Троицкое предместье — удивительное место в самом сердце Минска, где сохранились в первозданном виде узкие, мощеные камнем, улочки. Рассмотрите очаровательные исторические здания и услышите, какие события происходили в их стенах и какие значимые фигуры с мировыми именами здесь родились.

Остров Скорби и Мужества

Остров слез — один из главных символов Минска. Возведенный в 1989 году посреди реки Свислочь, он посвящен памяти воинов-интернационалистов. Я покажу каплицу с интереснейшими фресками и скульптуру скорбящего ангела-хранителя. А также символический поминальный стол — настоящую аэродромную плиту, специально привезенную из Кандагара.