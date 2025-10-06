читать дальше

отказались, но готовы были обсуждать варианты. В итоге экскурсия состоялась в забронированное ранее время. Из-за малого количества участников нам предоставили микроавтобус. Экскурсовод скорее понравилась, если коротко оценить. Не понравилось то, что оставили нас в нескольких станциях метро от места посадки. Возможно, мы невнимательно прочли подробности маршрута, но для нас это стало неожиданностью. Мы часто бываем на экскурсиях, но такого не случалось. Всегда место начала и конца экскурсии совпадало. Того, кто всего за час до экскурсии впервые приехал в Беларусь, это дезориентирует и удивляет. Нам бы, например, хотелось бы еще раз пройти самим по тем локациям экскурсии, что нам понравились, в историческом центра. Но высадили нас за 6 станций метро от места сбора. Спасибо, что не в спальном районе за МКАД