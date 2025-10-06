Минск — город, который легко не разглядеть: он не стремится удивлять, но запоминается деталями и ритмом. Мы начнём путешествие с площади Свободы, где оживает история города.
Проедем по главному проспекту, сделаем остановку на площади Победы, увидим знаковые места и завершим экскурсию у Национальной библиотеки.
Описание экскурсии
- Площадь Свободы: Ратуша, Гостиный двор, церковь Святого Духа, памятники Монюшко и Дунину-Марцинкевичу.
- Остров слёз: мемориал павшим в Афганистане и других «горячих точках», часовня, Ангел-хранитель, поминальный стол и валуны с названиями провинций.
- Троицкое предместье: уютные улочки 19 века.
- Большой театр оперы и балета: архитектурный символ конструктивизма, купол, мозаики, один из лучших акустических залов страны.
- Площадь Независимости и проспект: дом Правительства, костёл Святого Симеона и святой Елены, Главпочтамт, ГУМ, Дворец Республики, Дом офицеров, цирк.
- Монумент Победы: вечный огонь, мемориальный зал Героев.
- Национальная библиотека: здание в форме алмаза, смотровая площадка с панорамой города.
Вы узнаете:
- об истории Минска и ключевых архитектурных ансамблей.
- воинах-интернационалистах и прошлом Острова слёз.
- символике вечного огня и создании Монумента Победы.
- а также — почему Большой театр — культурная жемчужина столицы.
Организационные детали
- Поедем на автобусе или микроавтобусе в зависимости от количества участников.
- Отдельно по желанию оплачивается посещение смотровой площадки — 10 бел. руб.
- Оплата экскурсии производится на месте сбора: наличными в белорусских рублях или картой МИР по актуальному курсу на день поездки.
- В дни праздников и мероприятий возможны перекрытия дорог в городе. Маршрут может быть изменён.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 13:00, в пятницу в 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1650 ₽
|Дети до 16 лет
|1500 ₽
|Пенсионеры
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 13:00, в пятницу в 13:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 1010 туристов
Откройте для себя богатую историю и культуру Беларуси с нашими увлекательными экскурсиями! Мы предлагаем разнообразные маршруты, которые подойдут как для индивидуальных путешественников, так и для групп.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 14 отзывах
Елена
6 окт 2025
Мы были на экскурсии 30.09.25,место встречи идеальное(около ратуши),там не заблудиться.
Наш гид Татьяна,очень эрудированный,общительный человек,рассказывала не только,что мы видели,но,и,отвечала на все интересующие нас вопросы,которые,у нас появлялись,в процессе экскурсии.
Совет,для тех,кто будет на
И
Ирина
3 окт 2025
Прекрасная экскурсия-познавательная и увлекательная! Отличная организация! Гиду и водителю 5+. Наше первое знакомство с городом оказалось в надежных руках. Всем большое спасибо!
A
AmiliaNem
27 сен 2025
Обзорная экскурсия была бы информативнее, если был бы обзор из автобуса. Плюс вентилятор салона сильно шумел и заглушал голос экскурсовода.
Экскурсия хорошая, экспресс список достопримечательностей.
А
Анна
26 сен 2025
Очень понравилась экскурсовод Татьяна, много знает, рассказывает интересно, осталось впечатление, что готова рассказывать интересные вещи ещё несколько часов, столько знаний у человека) Большое спасибо, остались под впечатлением
Е
Елена
26 сен 2025
Экскурсия была 25.09.25
Экскурсовод Юлия -. 5
А вот организаторам огромный жирный минус.
Группа маленькая. Соответственно маленький автобус. В него проблема войти. Но это пол беды.
БЕДА в том, что экскурсия обзорная.
А мы из
Ирина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена. Благодарим за обратную связь. Наша обзорная экскурсия включает в себя большую пешую часть в разных частях города, нам
Е
Елена
26 сен 2025
Экскурсия в целом интересная
Минус - микроавтобус не был рассчитан на количество участников экскурсии, нам остались раскладные места сзади, без окон и не рассчитанные на рост больше 1.65, поэтому пришлось сидеть в вынужденной позе. Экскурсия предусматривает то, что нужно смотреть в окно под рассказ экскурсовода, оставалось только представлять и воображать.
Ирина
Ответ организатора:
Добрый день, Елена. Благодарим за обратную связь. Мы поговорили с водителем, чтобы впредь такая ситуация не повторялась. Но все таки надеемся, что пешая часть экскурсии смогла компенсировать вид из окна.
О
Ольга
25 сен 2025
Доброго времени суток! Мы были в Минске всего два дня и конечно хотелось максимально увидеть и узнать город. Эта экскурсия выполнила все пожелания:
- организатор Ирина быстро отвечала на все вопросы
И
Ильгова
25 сен 2025
Отлично
Е
Евгения
22 сен 2025
Экскурсию проводил Владимир,всё прошло замечательно,узнали много нового про историю Минска. Замечательная экскурсия,буду рекомендовать знакомым,которые собираются посетить Беларусь.
А
Александр
22 сен 2025
Экскурсия классная! Гид просто супер, знает все. Огромное спасибо!!!
Т
Татьяна
21 сен 2025
Интересная экскурсия. Спасибо.
М
Максим
20 сен 2025
Был в Минске первый раз. Приехал один. Так сложилось, что был ограничен по времени. Нашёл Ирину и её компанию. Привлекли внимание 2 тура: экскурсия на тракторный завод и обзорная экскурсия.
В
Вера
19 сен 2025
Вышло чуть дороже из- за конвертации валют.
С
Светлана
11 сен 2025
Забронировали экскурсию за несколько дней, заранее. Из-за того, что нужное количество в группе не набиралось, нам была предложена другая дата. Наш приезд в Минск был позже предложенной даты, мы, конечно,
Ирина
Ответ организатора:
Светлана, добрый вечер. Благодарим за обратную связь. Для нас это важно, для улучшения качества экскурсий. Окончание маршрута выделено жирным шрифтом
Входит в следующие категории Минска
