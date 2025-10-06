Мои заказы

Минск: узнаваемый и неожиданный

Три часа, чтобы увидеть столицу глазами местного жителя
Минск — город, который легко не разглядеть: он не стремится удивлять, но запоминается деталями и ритмом. Мы начнём путешествие с площади Свободы, где оживает история города.

Проедем по главному проспекту, сделаем остановку на площади Победы, увидим знаковые места и завершим экскурсию у Национальной библиотеки.
4.4
14 отзывов
Минск: узнаваемый и неожиданный© Ирина
Минск: узнаваемый и неожиданный© Ирина
Минск: узнаваемый и неожиданный© Ирина

Описание экскурсии

  • Площадь Свободы: Ратуша, Гостиный двор, церковь Святого Духа, памятники Монюшко и Дунину-Марцинкевичу.
  • Остров слёз: мемориал павшим в Афганистане и других «горячих точках», часовня, Ангел-хранитель, поминальный стол и валуны с названиями провинций.
  • Троицкое предместье: уютные улочки 19 века.
  • Большой театр оперы и балета: архитектурный символ конструктивизма, купол, мозаики, один из лучших акустических залов страны.
  • Площадь Независимости и проспект: дом Правительства, костёл Святого Симеона и святой Елены, Главпочтамт, ГУМ, Дворец Республики, Дом офицеров, цирк.
  • Монумент Победы: вечный огонь, мемориальный зал Героев.
  • Национальная библиотека: здание в форме алмаза, смотровая площадка с панорамой города.

Вы узнаете:

  • об истории Минска и ключевых архитектурных ансамблей.
  • воинах-интернационалистах и прошлом Острова слёз.
  • символике вечного огня и создании Монумента Победы.
  • а также — почему Большой театр — культурная жемчужина столицы.

Организационные детали

  • Поедем на автобусе или микроавтобусе в зависимости от количества участников.
  • Отдельно по желанию оплачивается посещение смотровой площадки — 10 бел. руб.
  • Оплата экскурсии производится на месте сбора: наличными в белорусских рублях или картой МИР по актуальному курсу на день поездки.
  • В дни праздников и мероприятий возможны перекрытия дорог в городе. Маршрут может быть изменён.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 13:00, в пятницу в 13:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 17 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1650 ₽
Дети до 16 лет1500 ₽
Пенсионеры1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 13:00, в пятницу в 13:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 1010 туристов
Откройте для себя богатую историю и культуру Беларуси с нашими увлекательными экскурсиями! Мы предлагаем разнообразные маршруты, которые подойдут как для индивидуальных путешественников, так и для групп.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
1
3
2
2
1
1
Елена
Елена
6 окт 2025
Мы были на экскурсии 30.09.25,место встречи идеальное(около ратуши),там не заблудиться.
Наш гид Татьяна,очень эрудированный,общительный человек,рассказывала не только,что мы видели,но,и,отвечала на все интересующие нас вопросы,которые,у нас появлялись,в процессе экскурсии.
Совет,для тех,кто будет на
читать дальше

этой экскурсии осенью(октябрь,ноябрь),смотрите,накануне,прогноз погоды и одевайтесь теплее(перчатки,шарф,шапку),потому что,гид рассказывает очень много информации на улице,и,если одеться не по погоде,будет не очень уютно(думаешь,как согреться),нам пришлось,у Нац. библиотеки,уже не выходить,а,оставаться в автобусе(греться).
А так отличная экскурсия,особенно кто первый раз в Минске,очень грамотный,профессиональный гид(Татьяна🙏),рекомендую👍

Мы были на экскурсии 30.09.25,место встречи идеальное(около ратуши),там не заблудиться.Мы были на экскурсии 30.09.25,место встречи идеальное(около ратуши),там не заблудиться.Мы были на экскурсии 30.09.25,место встречи идеальное(около ратуши),там не заблудиться.Мы были на экскурсии 30.09.25,место встречи идеальное(около ратуши),там не заблудиться.Мы были на экскурсии 30.09.25,место встречи идеальное(около ратуши),там не заблудиться.Мы были на экскурсии 30.09.25,место встречи идеальное(около ратуши),там не заблудиться.Мы были на экскурсии 30.09.25,место встречи идеальное(около ратуши),там не заблудиться.Мы были на экскурсии 30.09.25,место встречи идеальное(около ратуши),там не заблудиться.
И
Ирина
3 окт 2025
Прекрасная экскурсия-познавательная и увлекательная! Отличная организация! Гиду и водителю 5+. Наше первое знакомство с городом оказалось в надежных руках. Всем большое спасибо!
A
AmiliaNem
27 сен 2025
Обзорная экскурсия была бы информативнее, если был бы обзор из автобуса. Плюс вентилятор салона сильно шумел и заглушал голос экскурсовода.
Экскурсия хорошая, экспресс список достопримечательностей.
Обзорная экскурсия была бы информативнее, если был бы обзор из автобуса. Плюс вентилятор салона сильно шумел и заглушал голос экскурсовода.Обзорная экскурсия была бы информативнее, если был бы обзор из автобуса. Плюс вентилятор салона сильно шумел и заглушал голос экскурсовода.Обзорная экскурсия была бы информативнее, если был бы обзор из автобуса. Плюс вентилятор салона сильно шумел и заглушал голос экскурсовода.
А
Анна
26 сен 2025
Очень понравилась экскурсовод Татьяна, много знает, рассказывает интересно, осталось впечатление, что готова рассказывать интересные вещи ещё несколько часов, столько знаний у человека) Большое спасибо, остались под впечатлением
Е
Елена
26 сен 2025
Экскурсия была 25.09.25
Экскурсовод Юлия -. 5
А вот организаторам огромный жирный минус.
Группа маленькая. Соответственно маленький автобус. В него проблема войти. Но это пол беды.
БЕДА в том, что экскурсия обзорная.
А мы из
читать дальше

окон практически ничего не видели. Задний ряд был вообще без окон!!!!!!
И еще один отвратительный момент. Перед экскурсией задали организатору вопрос- можно ли взять с собой чемоданы. Мы были с поезда. Такие вещи многие организаторы практикуют. Вот и нам ответили, что можно. Если бы мы взяли с собой вещи, то пришлось бы отказаться от экскурсии, т. к. в автобус люди с трудом вошли, а уж для чемоданов место точно уже не было.
Если вы даете добро на провоз вещей, то создайте условия для этого.
Настроение и впечатление о городе было испорчено благодаря данному агентству.

Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена. Благодарим за обратную связь. Наша обзорная экскурсия включает в себя большую пешую часть в разных частях города, нам
читать дальше

жаль, что вам попались неудачные места в транспорте, мы проведем беседу с водителем, чтобы впредь такого не случалось. Что касается багажа, то его необходимо размещать не в салоне, а в багажном отделении за креслами. К слову, поскольку экскурсия начинается как правило с пешей части, наше сопровождение собирает весь багаж, и заносит самостоятельно в транспорт, чтобы туристы ходили на легке.

Е
Елена
26 сен 2025
Экскурсия в целом интересная
Минус - микроавтобус не был рассчитан на количество участников экскурсии, нам остались раскладные места сзади, без окон и не рассчитанные на рост больше 1.65, поэтому пришлось сидеть в вынужденной позе. Экскурсия предусматривает то, что нужно смотреть в окно под рассказ экскурсовода, оставалось только представлять и воображать.
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Добрый день, Елена. Благодарим за обратную связь. Мы поговорили с водителем, чтобы впредь такая ситуация не повторялась. Но все таки надеемся, что пешая часть экскурсии смогла компенсировать вид из окна.
О
Ольга
25 сен 2025
Доброго времени суток! Мы были в Минске всего два дня и конечно хотелось максимально увидеть и узнать город. Эта экскурсия выполнила все пожелания:
- организатор Ирина быстро отвечала на все вопросы
читать дальше

в переписке, очень благодарна, что экскурсия состоялась даже при таком малом количестве человек!!! Передвигались по городу на комфортабельном микроавтобусе (для меня, человека с больными ногами это имеет большое значение!), делали остановки в особо значимых местах и обходили пешим ходом
- отдельная благодарность экскурсоводу Юлии, она со знанием и большой любовью рассказывала о столице, отвечала на все интересующие вопросы, давала рекомендации куда ещё можно сходить и где вкусно поесть) предоставляла возможность спокойно прогуляться, запечатлеть достопримечательности!
Я очень довольна обзорной экскурсией! За три часа я познакомилась с городом и наполнилась желанием более детально узнать эту страну, и поэтому в следующий приезд буду обращаться к ним обязательно! Успехов вам и процветания!!!
К сожалению не все достопримечательности можно уместить в 10 фото)

Доброго времени суток! Мы были в Минске всего два дня и конечно хотелось максимально увидеть и узнать город. Эта экскурсия выполнила все пожелания:Доброго времени суток! Мы были в Минске всего два дня и конечно хотелось максимально увидеть и узнать город. Эта экскурсия выполнила все пожелания:Доброго времени суток! Мы были в Минске всего два дня и конечно хотелось максимально увидеть и узнать город. Эта экскурсия выполнила все пожелания:Доброго времени суток! Мы были в Минске всего два дня и конечно хотелось максимально увидеть и узнать город. Эта экскурсия выполнила все пожелания:Доброго времени суток! Мы были в Минске всего два дня и конечно хотелось максимально увидеть и узнать город. Эта экскурсия выполнила все пожелания:Доброго времени суток! Мы были в Минске всего два дня и конечно хотелось максимально увидеть и узнать город. Эта экскурсия выполнила все пожелания:Доброго времени суток! Мы были в Минске всего два дня и конечно хотелось максимально увидеть и узнать город. Эта экскурсия выполнила все пожелания:Доброго времени суток! Мы были в Минске всего два дня и конечно хотелось максимально увидеть и узнать город. Эта экскурсия выполнила все пожелания:Доброго времени суток! Мы были в Минске всего два дня и конечно хотелось максимально увидеть и узнать город. Эта экскурсия выполнила все пожелания:Доброго времени суток! Мы были в Минске всего два дня и конечно хотелось максимально увидеть и узнать город. Эта экскурсия выполнила все пожелания:
И
Ильгова
25 сен 2025
Отлично
Е
Евгения
22 сен 2025
Экскурсию проводил Владимир,всё прошло замечательно,узнали много нового про историю Минска. Замечательная экскурсия,буду рекомендовать знакомым,которые собираются посетить Беларусь.
А
Александр
22 сен 2025
Экскурсия классная! Гид просто супер, знает все. Огромное спасибо!!!
Т
Татьяна
21 сен 2025
Интересная экскурсия. Спасибо.
М
Максим
20 сен 2025
Был в Минске первый раз. Приехал один. Так сложилось, что был ограничен по времени. Нашёл Ирину и её компанию. Привлекли внимание 2 тура: экскурсия на тракторный завод и обзорная экскурсия.
читать дальше

Цена - качество полностью соответствует заявленному.
Мне быстро ответили на все интересующие вопросы перед покупкой.
На обоих экскурсиях был составлен интересно маршрут. Отдельное спасибо большое экскурсоводам Сергию и Юлее. Очень интересные люди!
Приметил для себя парочку экскурсий на будущее в РБ. Когда приеду, обращусь к Ирине ещё!)

В
Вера
19 сен 2025
Вышло чуть дороже из- за конвертации валют.
Вышло чуть дороже из- за конвертации валют.Вышло чуть дороже из- за конвертации валют.Вышло чуть дороже из- за конвертации валют.Вышло чуть дороже из- за конвертации валют.
С
Светлана
11 сен 2025
Забронировали экскурсию за несколько дней, заранее. Из-за того, что нужное количество в группе не набиралось, нам была предложена другая дата. Наш приезд в Минск был позже предложенной даты, мы, конечно,
читать дальше

отказались, но готовы были обсуждать варианты. В итоге экскурсия состоялась в забронированное ранее время. Из-за малого количества участников нам предоставили микроавтобус. Экскурсовод скорее понравилась, если коротко оценить. Не понравилось то, что оставили нас в нескольких станциях метро от места посадки. Возможно, мы невнимательно прочли подробности маршрута, но для нас это стало неожиданностью. Мы часто бываем на экскурсиях, но такого не случалось. Всегда место начала и конца экскурсии совпадало. Того, кто всего за час до экскурсии впервые приехал в Беларусь, это дезориентирует и удивляет. Нам бы, например, хотелось бы еще раз пройти самим по тем локациям экскурсии, что нам понравились, в историческом центра. Но высадили нас за 6 станций метро от места сбора. Спасибо, что не в спальном районе за МКАД

Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Светлана, добрый вечер. Благодарим за обратную связь. Для нас это важно, для улучшения качества экскурсий. Окончание маршрута выделено жирным шрифтом
читать дальше

в описании экскурсии, нам жаль, что этот момент был упущен.
Окончание на Национальной библиотеке сделано осознанно, чтобы туристы желающие подняться на смотровую площадку смогли это сделать сразу, а не возвращаться дополнительно. Или сходить на шоппинг в ближайшие 2 торговых центра. В обычных маршрутах вы проезжаете мимо библиотеки без выхода. Также прошу заметить, что только в нашем маршруте есть также выход к монументу Победы. Нам жаль, что наша экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы подумаем, как улучшить донесение информации.

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
106 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Вечерний Минск: обзорная поездка
Откройте для себя Минск в вечернем свете. Уютный автобус и интересные истории о городе ждут вас на этой экскурсии
Начало: На площади Свободы
Завтра в 19:00
28 ноя в 19:00
1690 ₽ за человека
Свидание с Минском каждый день
Пешая
2.5 часа
427 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Ежедневная прогулка по Минску: история, культура и традиции
Откройте для себя Минск с экспертом: знаковые места, исторические факты и уникальные советы для путешественников
Начало: В районе железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
28 ноя в 15:15
1600 ₽ за человека
Минск изнутри
Пешая
2.5 часа
534 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск изнутри
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
6637 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске