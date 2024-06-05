1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Знакомство с Минском: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Минска: от сталинской архитектуры до современных символов города за 3 часа
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 595₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия по Минску: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Минска с обзорной экскурсией. Увидите главные достопримечательности города и услышите увлекательные истории от профессионального гида
Начало: Проспект Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 700₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Минск! Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия
Откройте для себя Минск с новой стороны: исторические районы, памятники архитектуры и уникальные истории
Начало: По согласованию
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
98048 824₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Минск - город мечты: путешествие по истории и настоящему
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по городу мечты
Начало: Любое удобное для вас место в городе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск - светлый и чистый город с богатой историей. Прогуляйтесь по его проспектам и площадям, узнайте о становлении и развитии города
Начало: На площади Свободы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 14 чел.
Мини-группа
2 часа
Знакомство с Минском
Разобраться в многовековой истории города и полюбоваться его красотами на групповой экскурсии
Начало: На площади, Свободы 2
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
1 320₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
Увидеть знаковые места и узнать о подвиге города в годы ВОВ
Сегодня в 08:30
10 июня в 15:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
30 минут
На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
Прокатиться с ветерком и посмотреть на исторический Минск с воды
Начало: На набережной
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
420₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Минск: обзорная экскурсия
Познакомиться со столицей Беларуси на машине и пешком
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННастя5 июня 2024Недавно мы посетили экскурсию по городу Минск, и это было потрясающе! Экскурсовод Наталия покорила наши сердца своим профессионализмом и увлекательными
- ЕЕлена4 июня 2024Приезжаем в Минск не первый раз с друзьями, с родственниками. И всегда рекомендуем начать знакомство с городом с вашей обзорной
- ООльга3 июня 2024Большое спасибо экскурсоводу Ирине, она рассказала много интересных фактов про свой родной город, показала нам Минск во всей красе. Очень понравился
- ААндрей3 июня 2024Интересно и удобный автобус)
- ЕЕвгений2 июня 2024Отличная ознакомительная экскурсия по основным достопримечательностям. Рекомендуем с нее начать ваше посещение Минска.
- ООльга31 мая 2024Были в Минске проездом по-работе. Хотелось узнать немного о городе. Очень рады, что взяли индивидуальную экскурсию у данного организатора. Все
- ННаталия31 мая 2024Всё очень хорошо, но группа наша состояла из 13 человек и дали нам маленький автобус. Видели мы всё на уровне
- ССветлана26 мая 2024Спасибо огромное за такую замечательную экскурсию! Надежда замечательный экскурсовод! Очень общительный и приятный человек.
- ЖЖанна23 мая 2024Спасибо гиду Надежде! Много познавательной информации! Нам очень понравилось!
- ККонстантин11 мая 2024Отличная экскурсия, гид - Ольга, продемонстрировала глубокие знания истории и краеведения, в тоже время, экскурсия была не сухим изложением фактов, а настоящей живой беседой. Огромное спасибо организаторам и гиду!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Остров слёз»
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