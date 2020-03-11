166 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по «must-see» местам

На экскурсии вы увидите самые интересные достопримечательности Минска, с которых стоит начать знакомство с городом: главный католический храм города – Красный Костел, древний район Верхний город, ратушу, резиденцию президента, Кафедральный собор и еще многое другое! Вы рассмотрите контрасты минской архитектуры, узнаете всё самое интересное из истории города и познакомитесь с белорусскими традициями.

Нетуристические места и советы для путешественников

Наш маршрут проходит не только по известным объектам Минска, но и по его секретным уголкам: вы узнаете, где в городе находятся места «для своих», заглянете в тихие атмосферные дворики и увидите жизнь Минска изнутри. Кроме того, мы дадим вам множество ценных советов: где знакомиться с национальной кухней, куда идти за настоящим белорусским текстилем, как лучше всего передвигаться по городу и какие места в Минске непременно стоит посетить.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Минске, и частым гостям столицы.