166 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
На нашей дружеской прогулке вы прикоснетесь к истории Минска и взглянете на него глазами местных жителей.

Мы хотим не только показать вам главные достопримечательности белорусской столицы, но и помочь сориентироваться в городе в первые дни путешествия, познакомить вас с местной кухней и современной жизнью города!
10 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Железнодорожного вокзала
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У этой экскурсии166 отзывов
4.96
Ежедневная прогулка по Минску
Ежедневная прогулка по Минску

Что вас ожидает

Прогулка по «must-see» местам
На экскурсии вы увидите самые интересные достопримечательности Минска, с которых стоит начать знакомство с городом: главный католический храм города – Красный Костел, древний район Верхний город, ратушу, резиденцию президента, Кафедральный собор и еще многое другое! Вы рассмотрите контрасты минской архитектуры, узнаете всё самое интересное из истории города и познакомитесь с белорусскими традициями.

Нетуристические места и советы для путешественников
Наш маршрут проходит не только по известным объектам Минска, но и по его секретным уголкам: вы узнаете, где в городе находятся места «для своих», заглянете в тихие атмосферные дворики и увидите жизнь Минска изнутри. Кроме того, мы дадим вам множество ценных советов: где знакомиться с национальной кухней, куда идти за настоящим белорусским текстилем, как лучше всего передвигаться по городу и какие места в Минске непременно стоит посетить.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Минске, и частым гостям столицы.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия проводится без наушников.
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Минске, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Минску
Ежедневная прогулка по Минску
Ежедневная прогулка по Минску
Ежедневная прогулка по Минску
Ежедневная прогулка по Минску
Ежедневная прогулка по Минску

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе Железнодорожного вокзала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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166 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Надежда, большое спасибо за Ваш интересный рассказ, за позитив, чуткость.
Всем советуем этого экскурсовода.
10 марта 2020
Были на экскурсии с Максимом. Все очень понравилось. Максим отличный экскурсовод! Рекомендую эту экскурсию.
4 марта 2020
Мы впервые в Минске и всего на один день.
Решили воспользоваться вашей программой ознокомительной пешей прогулкой.
Нам очень повезло. Небесная канцелярия дала хорошую погоду, Вы отличного экскурсовода Надежду.
Более чем два часа пролетели незаметно
Надежда увлеченный, знающий и горячо любящий свой город человек. Замечательный рассказчик и собеседник. Мы узнали много интересного и удивительного о городе.
Спасибо большое.
Есть повод приехать на большее время
24 февраля 2020
Спасибо большое за потрясающую экскурсию. Екатерина, вы умница, красавица. Я узнала очень много нового о Минске, жителях. Я рекомендую экскурсию всем кто будет в Минске, пусть и не в первый раз
24 февраля 2020
Большое спасибо Максиму. Экскурсия интересная, увлекательная и познавательная.
19 февраля 2020
Гид - очень эрудированная и доброжелательная девушка! Мы с мужем в восторге от экскурсии!
17 февраля 2020
Сегодня с дочерью были на экскурсии по Минску с экскурсоводом Максимом -Сусанин герой!нас было двое,я и дочь,но Максим отработал по полной!!! Супер!респект!2,5часа подробного,креативного, «вкусного»,с любовью рассказа давно не слышала....!!!молодец,всегда так радуюсь,когда встречаю профессионалов!!!!очень советую!!!
16 февраля 2020
Все понравилось!!! Спасибо гиду Надежде!!! Не смотря на плохую погоду,она провела длительную и очень интересную экскурсию!!!
5 февраля 2020
Мне очень понравилось, гид не скучно, а очень интересно в форме беседы рассказывал о городе, порекомендую друзьям
12 января 2020
Экскурсовод Екатерина. Экскурсия очень понравилась. За два часа узнали много нового из истории Минска и прошли по совершенно не изученным нами ранее местам. Доступно, не утомительно и познавательно. Сын 15 лет пошёл с большой не охотой, но и ему всё очень понравилось. Екатерине большая благодарность за профессионализм и внимательное отношение к каждому экскурсанту. Ни один заданный вопрос не остался без ответа. Очень советую!
Ещё 156 отзывов

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