166 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по «must-see» местам
На экскурсии вы увидите самые интересные достопримечательности Минска, с которых стоит начать знакомство с городом: главный католический храм города – Красный Костел, древний район Верхний город, ратушу, резиденцию президента, Кафедральный собор и еще многое другое! Вы рассмотрите контрасты минской архитектуры, узнаете всё самое интересное из истории города и познакомитесь с белорусскими традициями.
Нетуристические места и советы для путешественников
Наш маршрут проходит не только по известным объектам Минска, но и по его секретным уголкам: вы узнаете, где в городе находятся места «для своих», заглянете в тихие атмосферные дворики и увидите жизнь Минска изнутри. Кроме того, мы дадим вам множество ценных советов: где знакомиться с национальной кухней, куда идти за настоящим белорусским текстилем, как лучше всего передвигаться по городу и какие места в Минске непременно стоит посетить.
• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Минске, и частым гостям столицы.