Посещение парка-музея «Великое княжество Сула» — это не просто прогулка по экспозициям, а настоящее погружение в прошлое страны.
Мы с комфортом отвезём вас туда, где вы увидите, как жили люди в разные эпохи, познакомитесь с языческими традициями и ремёслами, поучаствуете в интерактивных активностях и не только!
Описание трансфер
- Исторические поселения и постройки — реконструкции жилищ, укреплений, замков и усадеб от каменного века до Средневековья.
- Языческие обряды и древние верования — алтари, предметы быта, артефакты.
- Мастер-классы по ремёслам — кузнечное дело, гончарство, ткачество и другое.
- Живые сцены и постановки — реконструкции битв, ритуалов и бытовых сцен в костюмах.
- Активности — стрельба из лука, участие в играх, шоу и ритуалах.
- Ярмарки и торговля — традиционные ремесленные товары и обмен по средневековым обычаям.
- Образовательные зоны — лекции и экспозиции о культуре и обычаях прошлого.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном авто Škoda Octavia или Volkswagen Passat.
- В машине: кондиционер, Wi-Fi, вода (детское кресло по запросу).
- Дорога туда-обратно — около 2 часов.
- Время ожидания в парке — 3 часа.
- Билеты в парк приобретаются отдельно: взрослые — 40 бел. руб., школьники — 15 бел. руб.
- С вами будет один из водителей нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — Организатор в Минске
Занимаюсь организацией экскурсий с гидом, трансферов по Беларуси и за её пределами. Предлагаю интересные маршруты, индивидуальный подход и комфортное путешествие. Мои услуги помогут вам легко и удобно открыть для себя красоты и достопримечательности региона. Работаю с командой.
