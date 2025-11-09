Огромный промышленный город с собственными улицами и проспектами, территория которого ещё недавно была закрыта для посетителей. А ещё настоящий сборочный конвейер, где каждый час появляется новый трактор. Добро пожаловать на Минский тракторный завод — место, где промышленность превращается в захватывающее зрелище!

Описание экскурсии

Завод сегодня — начнём с выставочной площадки, где собраны самые современные модели тракторов BELARUS. Вы узнаете, какие машины работают по всему миру: от Бразилии до Камбоджи.

Цех № 5 — зайдём в легендарный механический цех, где сталь превращается в детали. Это настоящая лаборатория инженерной мысли и место, где чувствуешь дыхание большой индустрии.

Сборочный конвейер — сердце МТЗ. Здесь вы увидите, как поэтапно «собирается» трактор — от каркаса до выезда на проверку. Можно будет сделать фото и внимательно рассмотреть детали работы на каждом этапе.

Музей МТЗ — финальная точка маршрута. Здесь хранится тот самый МТЗ-2 — первый серийный трактор завода, и, конечно, «легендарная 82-ка» — самая популярная модель в мире. Вас ждут редкие документы, архивные фото, интерактивные макеты и много историй.

Вы узнаете:

какие тракторы собираются вручную до сих пор

в чём секрет сверхпопулярности модели «Беларус-82»

как завод стал символом советской и белорусской промышленности

кого называют «людьми в экзоскелетах» (и почему они работают быстрее роботов)

Организационные детали