Минский тракторный завод: цеха и музейная экспозиция
Загляните за кулисы крупнейшего машиностроительного производства Европы
Огромный промышленный город с собственными улицами и проспектами, территория которого ещё недавно была закрыта для посетителей. А ещё настоящий сборочный конвейер, где каждый час появляется новый трактор.
Добро пожаловать на Минский тракторный завод — место, где промышленность превращается в захватывающее зрелище!
Описание экскурсии
Завод сегодня — начнём с выставочной площадки, где собраны самые современные модели тракторов BELARUS. Вы узнаете, какие машины работают по всему миру: от Бразилии до Камбоджи.
Цех № 5 — зайдём в легендарный механический цех, где сталь превращается в детали. Это настоящая лаборатория инженерной мысли и место, где чувствуешь дыхание большой индустрии.
Сборочный конвейер — сердце МТЗ. Здесь вы увидите, как поэтапно «собирается» трактор — от каркаса до выезда на проверку. Можно будет сделать фото и внимательно рассмотреть детали работы на каждом этапе.
Музей МТЗ — финальная точка маршрута. Здесь хранится тот самый МТЗ-2 — первый серийный трактор завода, и, конечно, «легендарная 82-ка» — самая популярная модель в мире. Вас ждут редкие документы, архивные фото, интерактивные макеты и много историй.
Вы узнаете:
какие тракторы собираются вручную до сих пор
в чём секрет сверхпопулярности модели «Беларус-82»
как завод стал символом советской и белорусской промышленности
кого называют «людьми в экзоскелетах» (и почему они работают быстрее роботов)
Организационные детали
Маршрут проходит в том числе на улице
Возрастное ограничение — от 9 лет (по требованиям техники безопасности)
Остаток стоимости оплачивается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты наличными или картой
Вы можете оставить личные вещи в камере хранения
В случае дождя выдадим зонтики
Экскурсию проводит гид МТЗ, с вами будет сопровождающий из нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
1300 ₽
Дети до 18 лет
1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Тракторный завод»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 989 туристов
Откройте для себя богатую историю и культуру Беларуси с нашими увлекательными экскурсиями! Мы предлагаем разнообразные маршруты, которые подойдут как для индивидуальных путешественников, так и для групп.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
5
5
A
Alexandr
9 ноя 2025
Экскурсия с посещением главного конвейера тракторного завода очень впечатляет. Большое спасибо экскурсоводу Сергею.
Л
Лилия
6 ноя 2025
Посетила экскурсию и была в восторге. Насколько Маргарита (экскурсовод на МТЗ) любит своё дело, с каким энтузиазмом и вовлеченностью проводит экскурсию, на все наши вопросы с радостью отвечала. Благодарю ☺️
Е
Елена
2 ноя 2025
Великолепная экскурсия. Очень познавательно и интересно. Прекрасный рассказчик Владислав показал и рассказал много удивительного о трактором заводе Минска. Однозначно рекомендую к посещению.
Ирина
15 окт 2025
Экскурсия просто 🔥 огонь. Тракторный завод - это как город в городе. Очень интересная экскурсия. Впечатление останется на долго. Особое спасибо гиду Сергею.
Д
Дмитрий
9 авг 2025
Шикарная экскурсия. Погордился за Минск, за Беларусь.