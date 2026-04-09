Понять, как формировалась аристократическая Беларусь
Вы отправитесь к двум ключевым замковым ансамблям Беларуси, которые связаны с родом Радзивиллов. В Несвиже увидите дворцово-парковый комплекс и город, выросший вокруг резиденции. В Мире познакомитесь с оборонительным замком и его ролью. .
Вы прогуляетесь по городу и посетите Несвижский дворцово-парковый ансамбль — главную резиденцию Радзивиллов. Осмотрите парадные залы, узнаете, как был устроен двор, и поймёте, почему Несвиж стал одним из культурных центров Великого княжества Литовского.
Мир
Побываете в Мирском замке — памятнике оборонной архитектуры. Познакомитесь с историей прежних владельцев, узнаете о событиях, которые формировали облик этого уникального сооружения. Погуляете по территории и внутренним помещениям, чтобы погрузиться в атмосферу Средневековья.
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Минска 9:00–11:00 — переезд в Несвиж 11:00–12:30 — посещение Несвижского дворца 13:30–14:00 — обед (салат, суп, горячее — куриное филе под сыром с запечённым картофелем, маффин, чай, хлеб) 14:00–14:30 — переезд в Мир 15:00–16:00 — посещение Мирского замка 17:00–19:00 — возвращение в Минск
Организационные детали
В стоимость включено: — поездка на туристическом автобусе — сопровождение группы на всём пути аттестованным гидом — входные билеты и экскурсия в Мирском замке и Несвижском дворце
Комплексный обед в кафе оплачивается отдельно при бронировании — 25 бел. руб. (около 720 ₽)
Порядок посещения объектов может измениться, но это не отразится на качестве экскурсионной программы
Остаток можно оплатить на месте белорусскими рублями или банковской картой через терминал (для карт не белорусских банков будет конвертация)
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
4700 ₽
Дети до 16 лет
4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У городской ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 553 туристов
Наша команда — это профессионалы крупнейшего туроператора Беларуси, которые ежедневно знакомят путешественников с историей, культурой и уникальными уголками нашей страны. Мы представляем одну из самых широких линеек туристических продуктов на читать дальшеуменьшить
рынке — от насыщенных однодневных экскурсий до масштабных многодневных туров продолжительностью до 10 дней.
Это классические маршруты и авторские программы, городские и загородные экскурсии, исторические, культурные и природные направления, а также комплексные туры, позволяющие увидеть Беларусь во всей её многогранности. Каждый маршрут продуман до мелочей: логистика, комфорт, безопасность и качество сервиса.
Наши гиды — это не просто сопровождающие, а увлечённые рассказчики, которые любят свою страну и умеют передать эту любовь каждому гостю. Мы знаем, как показать Беларусь живой, гостеприимной и по-настоящему запоминающейся.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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3
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2
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1
–
Оксана
Впечатления от экскурсии очень приятные, все организовано хорошо. Два замка Мир и Несвиж посетили в один день. Гид Ольга Львовна очень доброжелательная и все подробно рассказала. Автобус чистый, комфортный. Я очень довольна поездкой.
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В
Вероника
Отличная экскурсия по замкам, все очень понравилось. Впечатляющие рассказы от экскурсовода, спасибо!
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Геннадий
Очень интересная, познавательная экскурсия! Организовано всё на "отлично"! Отдельная благодарность гиду Алексею, прекрасному рассказчику, очень много знающему в плане истории, и водителю Александру за качественную "транспортировку"!
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Елена
мне очень понравилась экскурсия,рекомендую
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо Вам 💫
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Н
Наталья
экскурсия понравилась гид Константин супер но тайминг совершенно не соответствовал тому что было заявлено при покупке
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