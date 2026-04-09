Вы отправитесь к двум ключевым замковым ансамблям Беларуси, которые связаны с родом Радзивиллов. В Несвиже увидите дворцово-парковый комплекс и город, выросший вокруг резиденции. В Мире познакомитесь с оборонительным замком и его ролью. .

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Описание экскурсии

Несвиж

Вы прогуляетесь по городу и посетите Несвижский дворцово-парковый ансамбль — главную резиденцию Радзивиллов. Осмотрите парадные залы, узнаете, как был устроен двор, и поймёте, почему Несвиж стал одним из культурных центров Великого княжества Литовского.

Мир

Побываете в Мирском замке — памятнике оборонной архитектуры. Познакомитесь с историей прежних владельцев, узнаете о событиях, которые формировали облик этого уникального сооружения. Погуляете по территории и внутренним помещениям, чтобы погрузиться в атмосферу Средневековья.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Минска

9:00–11:00 — переезд в Несвиж

11:00–12:30 — посещение Несвижского дворца

13:30–14:00 — обед (салат, суп, горячее — куриное филе под сыром с запечённым картофелем, маффин, чай, хлеб)

14:00–14:30 — переезд в Мир

15:00–16:00 — посещение Мирского замка

17:00–19:00 — возвращение в Минск

Организационные детали