Мистический Менск

Почему Минск на самом деле Менск и где живут привидения

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
У этого города есть две ипостаси.

Минск — респектабельный, просторный и понятный, а вот Менск… Вторая сторона полна легенд, привидений, загадок и прочей мистики.

Мы расскажем, нужно ли бояться призраков в центре, какая дама здесь всем правит и работают ли местные приметы. Город заиграет совсем другими красками!
Мистический Менск
Мистический Менск
Мистический Менск
Мистический Менск
Мистический Менск
Мистический Менск
Мистический Менск
Ближайшие даты:
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
23
окт
24
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Несмотря на то, что мы пройдём по центру Старого города, на этой нетипичной экскурсии не будет скучных дат и терминов. Вы прогуляетесь от площади Свободы до Троицкого предместья и узнаете:

  • Кто из женщин на протяжении более 500 лет управляет городом
  • Каких привидений можно встретить в центре Минска и почему их не стоит бояться
  • Почему берега Свислочи лучше обходить стороной, особенно мужчинам
  • Какие пророки жили в Минске и что они предсказали

А ещё проверите на себе несколько минских примет.

Организационные детали

Мы рады взрослым и детям любого возраста. Но учитывайте, что будут страшные истории — пожалуйста, оценивайте готовность ваших детей услышать их и не испугаться.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
светлана
13 окт 2023
Брали пешую экскурсию в октябре, гид Оксана. Погода нам досталась не лучшая, ветер и дождь временами. Прошли по всем туристическим местам, получили много интересной информации с элементами мифов и преданий, было интересно и познавательно, немного необычно как и хотели. Погрелись в кафе и продолжили путь. Мы были небольшой группой 3 человека и экскурсия была только для нас, нам очень понравилось.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Ночные
Летние
Старый город
Популярные места
Троицкое предместье

Похожие туры из Минска

Минск изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
280 отзывов
Минск изнутри
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
Площадь Независимости
Сегодня
Завтра
19 окт
20 окт
49994 500 за всё до 10 чел.
Привет, Минск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
269 отзывов
Привет, Минск
Главные достопримечательности и увлекательные истории о местной жизни
площадь Независимости
Завтра
19 окт
20 окт
21 окт
5 500 за всё до 10 чел.
Знакомство с Минском
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Знакомство с Минском
Перенестись в прошлое, прогуляться по древнему городу и открыть его для себя с новой стороны
около Дома спорта
23 окт
24 окт
25 окт
26 окт
6 000 за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Минске
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ