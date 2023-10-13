Почему Минск на самом деле Менск и где живут привидения
У этого города есть две ипостаси.
Минск — респектабельный, просторный и понятный, а вот Менск… Вторая сторона полна легенд, привидений, загадок и прочей мистики.
Мы расскажем, нужно ли бояться призраков в центре, какая дама здесь всем правит и работают ли местные приметы. Город заиграет совсем другими красками!
Минск — респектабельный, просторный и понятный, а вот Менск… Вторая сторона полна легенд, привидений, загадок и прочей мистики.
Мы расскажем, нужно ли бояться призраков в центре, какая дама здесь всем правит и работают ли местные приметы. Город заиграет совсем другими красками!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Несмотря на то, что мы пройдём по центру Старого города, на этой нетипичной экскурсии не будет скучных дат и терминов. Вы прогуляетесь от площади Свободы до Троицкого предместья и узнаете:
- Кто из женщин на протяжении более 500 лет управляет городом
- Каких привидений можно встретить в центре Минска и почему их не стоит бояться
- Почему берега Свислочи лучше обходить стороной, особенно мужчинам
- Какие пророки жили в Минске и что они предсказали
А ещё проверите на себе несколько минских примет.
Организационные детали
Мы рады взрослым и детям любого возраста. Но учитывайте, что будут страшные истории — пожалуйста, оценивайте готовность ваших детей услышать их и не испугаться.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Минске
Привет, меня зовут Светлана, я родилась в Минске и люблю этого город всем сердцем. По образованию я преподаватель истории и магистр исторических наук, но уже 6 лет работаю исключительно в качестве профессионального гида. Мне нравится раскрывать людям Минск, показывать не только популярные места, но и его укромные уголки. Беларусь — прекрасная страна, а Минск — её жгучее сердце, с которым я рада вас познакомить!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
светлана
13 окт 2023
Брали пешую экскурсию в октябре, гид Оксана. Погода нам досталась не лучшая, ветер и дождь временами. Прошли по всем туристическим местам, получили много интересной информации с элементами мифов и преданий, было интересно и познавательно, немного необычно как и хотели. Погрелись в кафе и продолжили путь. Мы были небольшой группой 3 человека и экскурсия была только для нас, нам очень понравилось.
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