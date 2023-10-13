У этого города есть две ипостаси. Минск — респектабельный, просторный и понятный, а вот Менск… Вторая сторона полна легенд, привидений, загадок и прочей мистики. Мы расскажем, нужно ли бояться призраков в центре, какая дама здесь всем правит и работают ли местные приметы. Город заиграет совсем другими красками!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Несмотря на то, что мы пройдём по центру Старого города, на этой нетипичной экскурсии не будет скучных дат и терминов. Вы прогуляетесь от площади Свободы до Троицкого предместья и узнаете:

Кто из женщин на протяжении более 500 лет управляет городом

Каких привидений можно встретить в центре Минска и почему их не стоит бояться

Почему берега Свислочи лучше обходить стороной, особенно мужчинам

Какие пророки жили в Минске и что они предсказали

А ещё проверите на себе несколько минских примет.

Организационные детали

Мы рады взрослым и детям любого возраста. Но учитывайте, что будут страшные истории — пожалуйста, оценивайте готовность ваших детей услышать их и не испугаться.