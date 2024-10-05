Давным давно территории Беларуси существовало язычество. В Минске сохранились места, которые помнят те далёкие времена. И я вам их покажу. А также расскажу о старинных обрядах и традициях и раскрою элементы языческой магии.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по местам, где закопан исторический город Минск. Отыщем остатки церкви 11 века и реку, которая спрятана под землёй. Посмотрим, где живут привидения. А узкие улочки Троицкого предместья расскажут вам про язычество на территории Беларуси.

Вы узнаете:

Как сейчас живут люди, которые построили часть города на костях

Почему в центре Минска не застраивается набережная реки Свислочь

Для чего использовали рушник наши предки

Какая река забирает жертвы

Почему белорусы ходят по богатой земле — в полном смысле этого слова

Как научиться пользоваться языческой магией

Также вы примите участие в обережном языческом обряде, связанном с магией цвета.

Организационные детали