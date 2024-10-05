Давным давно территории Беларуси существовало язычество. В Минске сохранились места, которые помнят те далёкие времена. И я вам их покажу. А также расскажу о старинных обрядах и традициях и раскрою элементы языческой магии.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по местам, где закопан исторический город Минск. Отыщем остатки церкви 11 века и реку, которая спрятана под землёй. Посмотрим, где живут привидения. А узкие улочки Троицкого предместья расскажут вам про язычество на территории Беларуси.
Вы узнаете:
- Как сейчас живут люди, которые построили часть города на костях
- Почему в центре Минска не застраивается набережная реки Свислочь
- Для чего использовали рушник наши предки
- Какая река забирает жертвы
- Почему белорусы ходят по богатой земле — в полном смысле этого слова
- Как научиться пользоваться языческой магией
Также вы примите участие в обережном языческом обряде, связанном с магией цвета.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 8 лет
- Достопримечательности осматриваем снаружи
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 38 туристов
Я — творческий гид по Минску и Беларуси, организатор культурных мероприятий и певица. Познакомлю вас с интересными местами, расскажу и самобытности и самостоятельности Беларуси, её богатой культуре, многовековой истории и уникальности. По первому образованию я — руководитель оркестров народных инструментов и организатор культурно-досуговой деятельности, по второму — культуролог, по третьему — юрист.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
5 окт 2024
Отличная экскурсия, интересно и не скучно про историю и города, и мистические истории. Не заметили как прошло 1,5 часа - было увлекательно. Спасибо еще раз большое!
Светлана
24 сен 2024
Благодарим за экскурсию!! Все было великолепно! За 1.5 часа узнали много интересного, полезного, необычного. Очень понравилась подача материала, сразу было понятно, что экскурсовод профессионал своего дела. Кроме того, Диана очень обаятельный и милый человек, располагает, было всё легко и понятно. Обязательно возьмем еще ее экскурсии.
Н
Никита
23 сен 2024
Недавно побывали на экскурсии по Минску и остались исключительно довольны! Маршрут был тщательно продуман, каждая остановка раскрывала новые грани этого удивительного города. Особенно приятно, что наш экскурсовод привнес в тур
Р
Роман
13 сен 2024
12 сентября у нас с семьёй была запланирована экскурсия" По мистическим местам Минска" с экскурсоводом Дианой. Хочется отметить интересный стиль и подачу историческо-мистических фактов города Минска. За 1,5 часа мы
смогли узнать не только о суровом нраве реки Немиги, но и некоторые легенды города, а финал экскурсии, вообще бомба 💣…
Рекомендуем посетить экскурсию!!!
смогли узнать не только о суровом нраве реки Немиги, но и некоторые легенды города, а финал экскурсии, вообще бомба 💣…
Рекомендуем посетить экскурсию!!!
О
Оксана
5 сен 2024
Очень понравилась экскурсия. Диана - замечательный экскурсовод, влюбленный в свой город. Интересный и содержательный рассказ, чудесная вечерняя прогулка. Мы просто влюбились в Минск. Рекомендую всем.
Входит в следующие категории Минска
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