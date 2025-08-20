Давным-давно Бог поручил семи ангелам создать Землю, но один из них предал остальных, оставив человечеству коварные ловушки. Теперь только вы можете их найти.
Прогулка по центральным улицам Минска и историческому району
Прогулка по центральным улицам Минска и историческому району
5 причин купить этот квест
- 🗺️ Уникальный маршрут по Минску
- 🧩 Задания на логику и наблюдательность
- 📱 Удобное приложение для прохождения
- 🏛️ Посещение исторических мест
- ⏱️ Гибкое время прохождения
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Троицкое предместье
- Река Свислочь
- Оперный театр
- Цирк
- Ворота Минска
- Железнодорожный вокзал
Описание квеста
- Вы погуляете по центральным улицам Минска и историческому району Троицкое предместье.
- Увидите реку Свислочь, оперный театр, цирк и архитектурный комплекс «Ворота Минска».
- Спуститесь в метро и побываете на железнодорожном вокзале.
- А также поучаствуете в создании нашей планеты!
Организационные детали
- Рекомендованный возраст 16+.
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали.
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования.
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость.
Обратите внимание
- Пройти квест можно во время работы метро: с 05:30 утра до 00:40 ночи.
- Проезд на метро оплачивается отдельно — 90 белорусских копеек за 1 чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Революционной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
20 авг 2025
Квест понравился. Интересный маршрут, посмотрели основные достопримечательности.
Е
Елена
1 авг 2025
В первый раз покупала мобильный квест, очень понравился такой формат. Отлично подобраны места, интересные вопросы, спасибо большое организаторам, рекомендую!
Юлия
22 июл 2025
Очень здоровское время провождения. Купили на пробу, чтобы посмотреть достопримечательности в игровой форме, чтобы не просто бродить, а с целью. Мы получили именно, то что хотели. Теперь не терпится приобрести ещё подобные квесты в другом их городах, также и в своем родном, потому что реально проходишь такие места, о которых и не подразумевал.
Рузанна
21 июл 2025
Отличный квест! . Скачали приложение, вошли в игру, дальше только гуляй и отвечай на вопросы. Прошлись по улочкам по которым уже гуляли, но как же много интересных деталей не замечали!
Были для нас и новые места, чему очень рады.
Спасибо, отличная идея провести время до отъезда.
Были для нас и новые места, чему очень рады.
Спасибо, отличная идея провести время до отъезда.
Т
Татьяна
18 июл 2025
Очень интересно получилось. Понравился такой формат экскурсии
Е
Елена
20 июн 2025
Отличный квест!!! Само содержание заданий не имеет отношения к истории Минска, то есть подчерпнуть какие-то полезные факты для себя нельзя. Но как составлен маршрут! Просто великолепно! Мы гуляли много часов
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Квест
до 6 чел.
Семейный квест в историческом центре Минска: путешествие и развлечение
Погрузитесь в атмосферу Минска через квест-экскурсию. Решайте загадки, изучайте историю и наслаждайтесь увлекательным путешествием по городу
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Историческая прогулка по Минску
Познакомьтесь с тремя историческими центрами Минска, узнайте их тайны и истории, насладитесь прогулкой по старинным улицам и площадям
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 10:00
12 ноя в 10:00
7800 ₽ за всё до 9 чел.
-
11%
Квест
до 25 чел.
Тур по 5 барам Минска в формате игры-квеста с шотами
Начало: Бар Крот, Зыбицкая ул., 6-1, Минск (или соседний, ...
Расписание: См. расписание в календаре.
14 ноя в 21:00
15 ноя в 21:00
97.90 Br
110 Br за человека