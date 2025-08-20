Юлия

Очень здоровское время провождения. Купили на пробу, чтобы посмотреть достопримечательности в игровой форме, чтобы не просто бродить, а с целью. Мы получили именно, то что хотели. Теперь не терпится приобрести ещё подобные квесты в другом их городах, также и в своем родном, потому что реально проходишь такие места, о которых и не подразумевал.