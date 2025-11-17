Шут — дух озорства, рождённый из человеческого смеха. Сотни лет назад он был заточён в коробочку «Антинепоседы» и недавно сбежал из неё. Следы балагана указывают на одну из улиц Минска. Вам нужно поймать Шута, пока он не превратил весь город в хаос. Если вы любите детективы, тайны, загадки и интересуетесь историей и искусством, этот квест для вас!
Описание квеста
- Шут оставил задачки и головоломки на стенах, объектах стрит-арта, скульптурах и других уличных локациях. Поймать балагура можно, решив все задания
- В поисках непоседы вы побываете около стадиона «Динамо» и Национального художественного музея, пройдёте вдоль реки Свислочь
- Узнаете много нового о Минске и увидите интересные места, где можно сделать яркие кадры
Маршрут будет таким: улица Ленина — бульвар 17 Сентября — Ульяновская улица — Октябрьская улица.
Организационные детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на телефон и выполняете задания. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу. Если вы путешествуете большой компанией, интересно приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начинайте квест в любое удобное время
- Вы можете пройти его за 2 часа, а можете уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали истории
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Снежана — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 3442 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
