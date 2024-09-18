Минск: спирали времени

На прогулке с искусствоведом узнать, как город остаётся старинным и современным одновременно
Мы прогуляемся по спиралям истории белорусской столицы. Я расскажу о знаменитых людях и простых горожанах, которые сделали Минск таким, каким мы его знаем.

Вы увидите, где город берёт своё начало, побываете в самом атмосферном его районе и, разглядывая интересные здания, вместе со мной полистаете энциклопедию местной архитектуры.
5
7 отзывов
Минск: спирали времени
Минск: спирали времени
Минск: спирали времени
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Наша прогулка начнётся у истоков современной столицы Беларуси. Оттуда переместимся в атмосферное Троицкое предместье и Верхний город, который почти 4 века был центром Минска. Дойдём до проспекта и площади Независимости. Вы самостоятельно рассмотрите живописные интерьеры храмов и мы изучим очаровательные дворики. По желанию зайдём в кофейню, где вы попробуете минские достопримечательности на вкус.

Я расскажу:

  • Что общего у Минска и Италии
  • Почему древние меняне приходили за медицинской помощью к цирюльникам
  • Сколько монастырей было на площади Свободы
  • Как постройки Минского замчища оказались у нас под ногами

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
  • По желанию можем отклониться от маршрута — просто сообщите мне о своих предпочтениях на этапе бронирования
  • Дополнительные расходы (по желанию): напитки и закуски в кофейне, пожертвования и свечи в храмах (могут потребоваться наличные)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Олег
18 сен 2024
Дарья очень талантливый экскурсовод, экскурсия была просто супер, за 4 часа посмотрели столько локаций, сколько интересного узнали. В начале экскурсии Дарья раздала каждому по бутылочке воды, во время и после экскурсии были маленькие подарочки, и это очень тронуло - пожалуй впервые ощутили такую заботу экскурсовода. От экскурсии остались только положительные впечатления, Даша, огромное спасибо за полученное удовольствие!
Дарья очень талантливый экскурсовод, экскурсия была просто супер, за 4 часа посмотрели столько локаций, сколько интересногоДарья очень талантливый экскурсовод, экскурсия была просто супер, за 4 часа посмотрели столько локаций, сколько интересногоДарья очень талантливый экскурсовод, экскурсия была просто супер, за 4 часа посмотрели столько локаций, сколько интересного
Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Спасибо большое, Олег за отзыв.
Было безумно приятно показывать вашей компании мой любимый город.
Спасибо, что путешествуете по Беларуси.
Приезжайте еще)
С
18 сен 2024
Все прошло отлично! Спасибо Даше за познавательную и чудесную экскурсию! Все было просто и понятно, очень интересно и увлекательно! Отдельное спасибо за презент❤️Даша большая молодец и профессионал своего дела!!!!
Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Светлана, спасибо большое за отзыв и теплые слова.
Буду рада, если для вашей компании станет хорошей традицией встречаться в нашей стране)))
Д
12 сен 2024
Замечательная экскурсия! Даша очень любит свой край, поэтому наша прогулка была невероятно тёплой и душевной. Мы не просто прошлись по красивым местам и достопримечательностям города, но как будто увидели Минск
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изнутри, погрузились в его атмосферу, узнали о людях, побывали в таких местах, куда сами бы точно не додумались заглянуть)
Организация тоже отличная, с самого начала Даша позаботилась о том, чтобы мы быстрее нашли точку, откуда стартуем, на случай дождя взяла дождевики (нам повезло, не пригодились:), при встрече вручила по бутылочке воды, была очень чуткой во время экскурсии. Даже у моего критичного мужа остались самые замечательные впечатления, а это, надо сказать, редкость)
Поэтому однозначно рекомендуем!
P.S. Даша, отдельное спасибо за подарочки, мы непременно заглянем на почту, и загадаем желание)

Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Дарья, огромное спасибо вам за отзыв.
Была безумно приятно гулять с вами и Константином.
Буду рада видеть вас в нашем городе и стране)
В
4 сен 2024
Прекрасная длинная крайне познавательная обзорная экскурсия по городу. Мы идём по спиралям времени вместе с миначанами, которые расширяли город, все дальше уходя от изначального минского замчища. По пути вы узнаете
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очень много интересного, приведу пример: мне про это рассказывали и на другой экскурсии, но если вы такой факт не знаете, то узнаете от Дарьи: почему же многие здания в городе имеют 2хцветную гамму.
Экскурсия идёт в неторопливом темпе, Дарья подстроится под ваши возможности по ходьбе, но учитывайте, что 4 часа на ногах это все-таки 4 часа на ногах (хотя будут по пути и места, где можно будет немножко присесть и передохнуть). Дарья предложила в начале экскурсии воду и это было неожиданно и приятно. А в конце экскурсии был небольшой подарок.

Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Вера, спасибо большое за отзыв:)
Было очень приятно показать город такому опытному путешественнику.
Elena
28 авг 2024
Спасибо огромное Дарье, очень интересная и насыщенная экскурсия, прошлись пешком по знаковым местам, о которых Дарья нам рассказывала доступно и понятно, даже детям было очень интересно и познавательно, Минск прекрасен и люди в нем тоже!!! ИНдивидуальная с детьми это самое лучшее что может быть, в групповой у меня дети бы так не слушали.
Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Спасибо большое, Елена, за отзыв!
Была рада познакомить вашу семью с Минском.

P.s.
Перадайце, калi ласка, маi шчырыя прывiтаннi вашым дзеткам
М
23 авг 2024
Отличная экскурсия. Чувствуется профессионализм экскурсовода Дарьи. Легкая подача материала. Посмотрели очень интересные, атмосферные места Минска, зашли в секретные места, скрытые от глаз обычного туриста. Узнал много нового про историю города. Минск великолепный город с красивой архитектурой. Спасибо!
Отличная экскурсия. Чувствуется профессионализм экскурсовода Дарьи. Легкая подача материала. Посмотрели очень интересные, атмосферные места Минска, зашли
Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв!
Было очень приятно показать вам мой любимый город
З
23 авг 2024
Дарья замечательный экскурсовод! Вежливая, внимательная, предложила водичку в начале экскурсии, что было очень приятно. Интересно рассказывает про город. Узнали не только историю Минска, но и познакомились с местными легендами, посмотрели
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архитектуру, а также узнали про многих выдающихся людей Минска. Маршрут составлен отлично, часы пролетели незаметно. Также Дарья посоветовала, где можно вкусно поесть и выпить отличный кофе. А в конце приятным бонусом получила небольшой подарок!) Большое спасибо за экскурсию.

Дарья замечательный экскурсовод! Вежливая, внимательная, предложила водичку в начале экскурсии, что было очень приятно. Интересно рассказываетДарья замечательный экскурсовод! Вежливая, внимательная, предложила водичку в начале экскурсии, что было очень приятно. Интересно рассказываетДарья замечательный экскурсовод! Вежливая, внимательная, предложила водичку в начале экскурсии, что было очень приятно. Интересно рассказываетДарья замечательный экскурсовод! Вежливая, внимательная, предложила водичку в начале экскурсии, что было очень приятно. Интересно рассказывает
Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв
Была рада показать вам наш прекрасный город.
Буду рада видеть вас в Беларуси

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