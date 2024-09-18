Мы прогуляемся по спиралям истории белорусской столицы. Я расскажу о знаменитых людях и простых горожанах, которые сделали Минск таким, каким мы его знаем.
Вы увидите, где город берёт своё начало, побываете в самом атмосферном его районе и, разглядывая интересные здания, вместе со мной полистаете энциклопедию местной архитектуры.
Вы увидите, где город берёт своё начало, побываете в самом атмосферном его районе и, разглядывая интересные здания, вместе со мной полистаете энциклопедию местной архитектуры.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Наша прогулка начнётся у истоков современной столицы Беларуси. Оттуда переместимся в атмосферное Троицкое предместье и Верхний город, который почти 4 века был центром Минска. Дойдём до проспекта и площади Независимости. Вы самостоятельно рассмотрите живописные интерьеры храмов и мы изучим очаровательные дворики. По желанию зайдём в кофейню, где вы попробуете минские достопримечательности на вкус.
Я расскажу:
- Что общего у Минска и Италии
- Почему древние меняне приходили за медицинской помощью к цирюльникам
- Сколько монастырей было на площади Свободы
- Как постройки Минского замчища оказались у нас под ногами
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- По желанию можем отклониться от маршрута — просто сообщите мне о своих предпочтениях на этапе бронирования
- Дополнительные расходы (по желанию): напитки и закуски в кофейне, пожертвования и свечи в храмах (могут потребоваться наличные)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Немига»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 32 туристов
Добрый день, меня зовут Даша. Я профессиональный экскурсовод по красивейшим местам Беларуси. А ещё искусствовед с красным дипломом. Заинтриговала?:) С самого детства я обожала путешествия и открытия, а теперь сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олег
18 сен 2024
Дарья очень талантливый экскурсовод, экскурсия была просто супер, за 4 часа посмотрели столько локаций, сколько интересного узнали. В начале экскурсии Дарья раздала каждому по бутылочке воды, во время и после экскурсии были маленькие подарочки, и это очень тронуло - пожалуй впервые ощутили такую заботу экскурсовода. От экскурсии остались только положительные впечатления, Даша, огромное спасибо за полученное удовольствие!
Дарья
Ответ организатора:
Спасибо большое, Олег за отзыв.
Было безумно приятно показывать вашей компании мой любимый город.
Спасибо, что путешествуете по Беларуси.
Приезжайте еще)
Было безумно приятно показывать вашей компании мой любимый город.
Спасибо, что путешествуете по Беларуси.
Приезжайте еще)
С
Светлана
18 сен 2024
Все прошло отлично! Спасибо Даше за познавательную и чудесную экскурсию! Все было просто и понятно, очень интересно и увлекательно! Отдельное спасибо за презент❤️Даша большая молодец и профессионал своего дела!!!!
Дарья
Ответ организатора:
Светлана, спасибо большое за отзыв и теплые слова.
Буду рада, если для вашей компании станет хорошей традицией встречаться в нашей стране)))
Буду рада, если для вашей компании станет хорошей традицией встречаться в нашей стране)))
Д
Дарья
12 сен 2024
Замечательная экскурсия! Даша очень любит свой край, поэтому наша прогулка была невероятно тёплой и душевной. Мы не просто прошлись по красивым местам и достопримечательностям города, но как будто увидели Минск
Дарья
Ответ организатора:
Дарья, огромное спасибо вам за отзыв.
Была безумно приятно гулять с вами и Константином.
Буду рада видеть вас в нашем городе и стране)
Была безумно приятно гулять с вами и Константином.
Буду рада видеть вас в нашем городе и стране)
В
Вера
4 сен 2024
Прекрасная длинная крайне познавательная обзорная экскурсия по городу. Мы идём по спиралям времени вместе с миначанами, которые расширяли город, все дальше уходя от изначального минского замчища. По пути вы узнаете
Дарья
Ответ организатора:
Вера, спасибо большое за отзыв:)
Было очень приятно показать город такому опытному путешественнику.
Было очень приятно показать город такому опытному путешественнику.
Elena
28 авг 2024
Спасибо огромное Дарье, очень интересная и насыщенная экскурсия, прошлись пешком по знаковым местам, о которых Дарья нам рассказывала доступно и понятно, даже детям было очень интересно и познавательно, Минск прекрасен и люди в нем тоже!!! ИНдивидуальная с детьми это самое лучшее что может быть, в групповой у меня дети бы так не слушали.
Дарья
Ответ организатора:
Спасибо большое, Елена, за отзыв!
Была рада познакомить вашу семью с Минском.
P.s.
Перадайце, калi ласка, маi шчырыя прывiтаннi вашым дзеткам
Была рада познакомить вашу семью с Минском.
P.s.
Перадайце, калi ласка, маi шчырыя прывiтаннi вашым дзеткам
М
Михаил
23 авг 2024
Отличная экскурсия. Чувствуется профессионализм экскурсовода Дарьи. Легкая подача материала. Посмотрели очень интересные, атмосферные места Минска, зашли в секретные места, скрытые от глаз обычного туриста. Узнал много нового про историю города. Минск великолепный город с красивой архитектурой. Спасибо!
Дарья
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв!
Было очень приятно показать вам мой любимый город
Было очень приятно показать вам мой любимый город
З
Зинаида
23 авг 2024
Дарья замечательный экскурсовод! Вежливая, внимательная, предложила водичку в начале экскурсии, что было очень приятно. Интересно рассказывает про город. Узнали не только историю Минска, но и познакомились с местными легендами, посмотрели
Дарья
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв
Была рада показать вам наш прекрасный город.
Буду рада видеть вас в Беларуси
Была рада показать вам наш прекрасный город.
Буду рада видеть вас в Беларуси
Входит в следующие категории Минска
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