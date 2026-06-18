Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Посетите героическую читать дальше уменьшить Брестскую крепость, где вы узнаете о мужестве защитников во время Великой Отечественной войны.



Крепость была построена в XIX веке и считается одной из самых значимых фортификационных сооружений своего времени: включала в себя несколько фортификационных колец и была оснащена по последнему слову техники того времени. Отправляйтесь на обзорную экскурсию по уникальному городу Бресту: город известен своим богатым культурным наследием, славится множеством исторических памятников, архитектурных достопримечательностей и музеев, которые откроют вам многогранную историю этого региона.Посетите героическую 5 2 отзыва

Компания БелИндТрэвел Ваш гид в Минске Задать вопрос Групповая экскурсия 250 Br за человека 5 2 отзыва 🇷🇺 русский более 12 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Что вас ждёт? Брест — белорусский город с богатой историей, основанный тысячу лет назад. Сюда приезжают, чтобы увидеть легендарную Брестскую крепость, погулять в заповеднике «Беловежская пуща» и осмотреть старинные замки в окрестностях города. Главная достопримечательность города — Брестская крепость. Она хранит память о первых днях Великой Отечественной войны и героическом сопротивлении советских солдат, которые первыми приняли на себя нападение фашистов 22 июня 1941 года. Мы отправимся на обзорную экскурсию по героическому Бресту, чья история тесно связана с историей войны, на которой погиб каждый третий белорус. Не стоит забывать и о более давней истории города. Пограничный город вошёл в историю как город, получивший первым право на самоуправление. Именно в средние века брестчане добились того, чтобы государство дало им Магдебургское право. В начале 70-х годов был создан мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», посвящённый трагическим событиям вероломного нападения немецкой армией и началу Великой Отечественной войны. Пограничники в крепости держались почти месяц, в то время как уже половина Беларуси была оккупирована захватчиками. Экскурсия в Брестскую крепость из Минска расскажет об истории создания крепости в те времена, когда это было мощное фортификационное сооружение, одно из самых мощных в Европе. Важная информация: Брест — белорусский город с богатой историей, основанный тысячу лет назад. Сюда приезжают, чтобы увидеть легендарную Брестскую крепость, погулять в заповеднике «Беловежская пуща» и осмотреть старинные замки в окрестностях города. Главная достопримечательность города — Брестская крепость.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Улица Советская

Памятник тысячелетия Бреста

Улица Гоголя

Церковь Николая Чудотворца

Брестский железнодорожный вокзал

Кафедральный собор Симеона Столпника

Костёл Воздвижения Святого Креста

Брестская крепость

Памятник Жажда

Монумент Мужество

Музей 5 форт Что включено Услуги аттестованного экскурсовода

Транспортные услуги

Входные билеты в музей Брестской крепости

Комплексный обед

Экскурсионное обслуживание в музее Брестской крепости

Входные билеты в музей 5-го форта Брестской крепости

Экскурсионное обслуживание в музее 5-го форта Брестской крепости Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Г. Минск, пл. Свободы, 2 (городская ратуша) Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 15 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек. Важная информация Брест - белорусский город с богатой историей

Основанный тысячу лет назад. Сюда приезжают

Чтобы увидеть легендарную Брестскую крепость

Погулять в заповеднике «Беловежская пуща» и осмотреть старинные замки в окрестностях города. Главная достопримечательность города - Брестская крепость Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.