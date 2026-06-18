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Брест и Брестская крепость (с посещением форта № 5)

Брест и Брестская крепость
Отправляйтесь на обзорную экскурсию по уникальному городу Бресту: город известен своим богатым культурным наследием, славится множеством исторических памятников, архитектурных достопримечательностей и музеев, которые откроют вам многогранную историю этого региона.

Посетите героическую
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Брестскую крепость, где вы узнаете о мужестве защитников во время Великой Отечественной войны.

Крепость была построена в XIX веке и считается одной из самых значимых фортификационных сооружений своего времени: включала в себя несколько фортификационных колец и была оснащена по последнему слову техники того времени.

5
2 отзыва
Брест и Брестская крепость (с посещением форта № 5)
Брест и Брестская крепость (с посещением форта № 5)
Брест и Брестская крепость (с посещением форта № 5)

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Брест — белорусский город с богатой историей, основанный тысячу лет назад. Сюда приезжают, чтобы увидеть легендарную Брестскую крепость, погулять в заповеднике «Беловежская пуща» и осмотреть старинные замки в окрестностях города. Главная достопримечательность города — Брестская крепость. Она хранит память о первых днях Великой Отечественной войны и героическом сопротивлении советских солдат, которые первыми приняли на себя нападение фашистов 22 июня 1941 года. Мы отправимся на обзорную экскурсию по героическому Бресту, чья история тесно связана с историей войны, на которой погиб каждый третий белорус. Не стоит забывать и о более давней истории города. Пограничный город вошёл в историю как город, получивший первым право на самоуправление. Именно в средние века брестчане добились того, чтобы государство дало им Магдебургское право. В начале 70-х годов был создан мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», посвящённый трагическим событиям вероломного нападения немецкой армией и началу Великой Отечественной войны. Пограничники в крепости держались почти месяц, в то время как уже половина Беларуси была оккупирована захватчиками. Экскурсия в Брестскую крепость из Минска расскажет об истории создания крепости в те времена, когда это было мощное фортификационное сооружение, одно из самых мощных в Европе. Важная информация: Брест — белорусский город с богатой историей, основанный тысячу лет назад. Сюда приезжают, чтобы увидеть легендарную Брестскую крепость, погулять в заповеднике «Беловежская пуща» и осмотреть старинные замки в окрестностях города. Главная достопримечательность города — Брестская крепость.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Улица Советская
  • Памятник тысячелетия Бреста
  • Улица Гоголя
  • Церковь Николая Чудотворца
  • Брестский железнодорожный вокзал
  • Кафедральный собор Симеона Столпника
  • Костёл Воздвижения Святого Креста
  • Брестская крепость
  • Памятник Жажда
  • Монумент Мужество
  • Музей 5 форт
Что включено
  • Услуги аттестованного экскурсовода
  • Транспортные услуги
  • Входные билеты в музей Брестской крепости
  • Комплексный обед
  • Экскурсионное обслуживание в музее Брестской крепости
  • Входные билеты в музей 5-го форта Брестской крепости
  • Экскурсионное обслуживание в музее 5-го форта Брестской крепости
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Минск, пл. Свободы, 2 (городская ратуша)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Важная информация
  • Брест - белорусский город с богатой историей
  • Основанный тысячу лет назад. Сюда приезжают
  • Чтобы увидеть легендарную Брестскую крепость
  • Погулять в заповеднике «Беловежская пуща» и осмотреть старинные замки в окрестностях города. Главная достопримечательность города - Брестская крепость
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
Экскурсия понравилась, побывали в Бресткой крепости, где посетили и музей и прошли по территории. Затем небольшая ознакомительная поездка по г. Брест и сытный обед в харчевне. Далее посетили Форт 5,
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нам провели экскурсию и в музее, и провели по помещениям и территоррии форта. Спасибо экскурсоводам Брестской крепости и форта! Спасибо нашему экскурсоводу Ольге! Чудесный ознакомительный рассказ, прекрасный фильм в дополнение к экскурсии и даже мини-виктоиина с призами. Увидели, все, что хотели, четкая организация экскурсии, комфортабельный автобус. Спасибо и нашему водителю Илье за наше длительное, но спокойное путешествие. Осталось доброе, душевное впечатление от посещения Бресткой крепости и Форта 5

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Л
была интересная экскурсия, хороший экскурсовод Коляда Ольга Львовна. очень понравилось. спасибо
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