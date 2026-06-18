Отправляйтесь на обзорную экскурсию по уникальному городу Бресту: город известен своим богатым культурным наследием, славится множеством исторических памятников, архитектурных достопримечательностей и музеев, которые откроют вам многогранную историю этого региона.
Посетите героическую
Посетите героическую
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Брест — белорусский город с богатой историей, основанный тысячу лет назад. Сюда приезжают, чтобы увидеть легендарную Брестскую крепость, погулять в заповеднике «Беловежская пуща» и осмотреть старинные замки в окрестностях города. Главная достопримечательность города — Брестская крепость. Она хранит память о первых днях Великой Отечественной войны и героическом сопротивлении советских солдат, которые первыми приняли на себя нападение фашистов 22 июня 1941 года. Мы отправимся на обзорную экскурсию по героическому Бресту, чья история тесно связана с историей войны, на которой погиб каждый третий белорус. Не стоит забывать и о более давней истории города. Пограничный город вошёл в историю как город, получивший первым право на самоуправление. Именно в средние века брестчане добились того, чтобы государство дало им Магдебургское право. В начале 70-х годов был создан мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», посвящённый трагическим событиям вероломного нападения немецкой армией и началу Великой Отечественной войны. Пограничники в крепости держались почти месяц, в то время как уже половина Беларуси была оккупирована захватчиками. Экскурсия в Брестскую крепость из Минска расскажет об истории создания крепости в те времена, когда это было мощное фортификационное сооружение, одно из самых мощных в Европе. Важная информация: Брест — белорусский город с богатой историей, основанный тысячу лет назад. Сюда приезжают, чтобы увидеть легендарную Брестскую крепость, погулять в заповеднике «Беловежская пуща» и осмотреть старинные замки в окрестностях города. Главная достопримечательность города — Брестская крепость.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Советская
- Памятник тысячелетия Бреста
- Улица Гоголя
- Церковь Николая Чудотворца
- Брестский железнодорожный вокзал
- Кафедральный собор Симеона Столпника
- Костёл Воздвижения Святого Креста
- Брестская крепость
- Памятник Жажда
- Монумент Мужество
- Музей 5 форт
Что включено
- Услуги аттестованного экскурсовода
- Транспортные услуги
- Входные билеты в музей Брестской крепости
- Комплексный обед
- Экскурсионное обслуживание в музее Брестской крепости
- Входные билеты в музей 5-го форта Брестской крепости
- Экскурсионное обслуживание в музее 5-го форта Брестской крепости
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Минск, пл. Свободы, 2 (городская ратуша)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Важная информация
- Брест - белорусский город с богатой историей
- Основанный тысячу лет назад. Сюда приезжают
- Чтобы увидеть легендарную Брестскую крепость
- Погулять в заповеднике «Беловежская пуща» и осмотреть старинные замки в окрестностях города. Главная достопримечательность города - Брестская крепость
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсия понравилась, побывали в Бресткой крепости, где посетили и музей и прошли по территории. Затем небольшая ознакомительная поездка по г. Брест и сытный обед в харчевне. Далее посетили Форт 5,
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Л
была интересная экскурсия, хороший экскурсовод Коляда Ольга Львовна. очень понравилось. спасибо
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