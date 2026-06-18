Показать всё
Групповая
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
Узнать об обороне крепости и отдать дань уважения её защитникам
Начало: На площади Свободы
«Форт №5 — памятник русской фортификации конца 19 — начала 20 веков, когда он являлся одним из передовых укреплений крепости»
1 июл в 07:00
2 июл в 07:00
6400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Минска - в Брест: Брестская крепость и 5-й форт (билеты включены)
Увидеть город с его тихими двориками, необычными музеями и знаменитой цитаделью
«В стоимость включены трансфер, услуги гида по Брестской крепости и входные билеты в 5-й форт»
Завтра в 08:00
28 июн в 08:00
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Брест и Брестская крепость (с посещением форта № 5)
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2 (городская ратуша)
1 июл в 07:00
8 июл в 07:00
250 Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
О
Экскурсия понравилась, побывали в Бресткой крепости, где посетили и музей и прошли по территории. Затем небольшая ознакомительная поездка по г.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
была интересная экскурсия, хороший экскурсовод Коляда Ольга Львовна. очень понравилось. спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
В целом, экскурсия соответствует заявленному. Однако, есть, над чем работать. Гид постоянно топопила, не всегда понятно с какой целью. Торопились
Вам был полезен этот отзыв?
Интересное и познавательные путешествие в Брест. Гид очень много рассказывал об истории тех мест, которые проезжали. Интересная подача информации, не
Вам был полезен этот отзыв?
Давно мечтала посетить это знаковое место. При планировании поездки в Беларусь, на первом месте было посещение крепости. С волнением подъезжала
Вам был полезен этот отзыв?
С
Очень интересная экскурсия. 5 Форд просто поражает. Ничего подобного не видела в своей жизни.
Вам был полезен этот отзыв?
Благодарю за прекрасную поездку было интересно на протяжении всей экскурсии.
Советую
Советую
Вам был полезен этот отзыв?
е
Все понравилось. Эксскурсии содержательные и интересные. Повезло с погодой.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Рад, что удалось побывать всей семьёй в этом монументальном комплексе- памятнике Мужества, Стойкости и Героизма. Всем рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия в целом впечатляющая! Очень понравилось! Из минусов:
1. Был микроавтобус. В такую дальнюю поездку это очень неудобно! 9 часов в
1. Был микроавтобус. В такую дальнюю поездку это очень неудобно! 9 часов в
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 70 отзывов в Минске в категории "Форты"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Форты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2026
Сейчас в Минске в категории "Форты" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2026 год по теме «Форты», 70 ⭐ отзывов, цены от 250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август