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маршрутке тяжело.

2. Очень короткие санитарные остановки. Невозможно за 10-15 минут и в уборную сходить, куда очередь стоит, и поесть купить. Остановки на заправке, расстояние между уборной и кафе приличное. Кофе и еду в микроавтобус брать не разрешалось. Не очень понятно, как люди и дети могут оставаться без завтрака с 7 утра (по факту раньше, так как в 7 утра был уже отъезд из центра Минска) до обеда в 14:00.

3. Обед. Обед был откровенно говоря очень слабым. 25 белорусских рублей эта еда не стоит, очень дорого за то качество и количество еды, что мы получили.

По информационной составляющей никаких нареканий. Экскурсия отличная, все экскурсоводы прекрасные. Арсений у нас был организатором и экскурсоводом в микро-автобусе и я не уставала удивляться, как такое количество информации помещалось у него в голове. Форт 5 очень интересный. Брестская крепость невероятная. У нас была экскурсовод дама, которая цитировала письма погибших советских солдат в крепости (какое погружение в исторический материал!), невероятно интересно рассказывала. Её было настолько интересно слушать, что я даже не обращала внимания на невыносимую жару на улице. Большое спасибо экскурсоводам за такую прекрасную работу!