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Экскурсии по фортам Минска

Найдено 3 экскурсии в категории «Форты» в Минске, цены от 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
На автобусе
13 часов
65 отзывов
Групповая
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
Узнать об обороне крепости и отдать дань уважения её защитникам
Начало: На площади Свободы
«Форт №5 — памятник русской фортификации конца 19 — начала 20 веков, когда он являлся одним из передовых укреплений крепости»
1 июл в 07:00
2 июл в 07:00
6400 ₽ за человека
Из Минска - в Брест: Брестская крепость и 5-й форт (билеты включены)
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Минска - в Брест: Брестская крепость и 5-й форт (билеты включены)
Увидеть город с его тихими двориками, необычными музеями и знаменитой цитаделью
«В стоимость включены трансфер, услуги гида по Брестской крепости и входные билеты в 5-й форт»
Завтра в 08:00
28 июн в 08:00
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Брест и Брестская крепость (с посещением форта № 5)
На автобусе
15 часов
2 отзыва
Групповая
Брест и Брестская крепость (с посещением форта № 5)
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2 (городская ратуша)
1 июл в 07:00
8 июл в 07:00
250 Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

О
Брест и Брестская крепость (с посещением форта № 5)
Экскурсия понравилась, побывали в Бресткой крепости, где посетили и музей и прошли по территории. Затем небольшая ознакомительная поездка по г.
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Брест и сытный обед в харчевне. Далее посетили Форт 5, нам провели экскурсию и в музее, и провели по помещениям и территоррии форта. Спасибо экскурсоводам Брестской крепости и форта! Спасибо нашему экскурсоводу Ольге! Чудесный ознакомительный рассказ, прекрасный фильм в дополнение к экскурсии и даже мини-виктоиина с призами. Увидели, все, что хотели, четкая организация экскурсии, комфортабельный автобус. Спасибо и нашему водителю Илье за наше длительное, но спокойное путешествие. Осталось доброе, душевное впечатление от посещения Бресткой крепости и Форта 5

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Л
Брест и Брестская крепость (с посещением форта № 5)
была интересная экскурсия, хороший экскурсовод Коляда Ольга Львовна. очень понравилось. спасибо
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Александр
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
В целом, экскурсия соответствует заявленному. Однако, есть, над чем работать. Гид постоянно топопила, не всегда понятно с какой целью. Торопились
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уехать из форта №5, хотя потом пришлось ждать обеда, т. е. время было, спешка не обоснована. Потом торопила уехать из Брестской крепости, хотя по времени еще успевали спокойно осмотреть самим после экскурсии хотя бы минут 20. В общем, в этой части подкачала немного.
Сам форт №5 не самое интересное место, скучное, местный гид тоже не порадовал. Рассказывал монотонно, на вопросы отвечал пренебрежительно и нехотя. Знали бы сразу, искали бы экскурсию просто по Бресту и Брестской крепости. Сам Брест - очень красивый, уютный. Жаль, на его осмотр было мало времени, но и заявлено не было.
Экскурсия в Брестской крепости очень понравилась, тут местный гид на высоте, очень приятная, видно, что рассказывает с душой, человечно и понятно. Было позновательно. Несмотря на ненастную погоду, хотелось слушать ещё и еще. Музей тоже выше всех похвал. Очень хорошо все показано.

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Наталия
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
Интересное и познавательные путешествие в Брест. Гид очень много рассказывал об истории тех мест, которые проезжали. Интересная подача информации, не
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было скучно. Первая локация Форт 5. Местный экскурсовод провел по музею, по потернам.
Затем Мемориал памяти. Там тоже был местный экскурсовод. Прошли по территории, самостоятельно побывали в музее ВОВ.
Я рекомендую экскурсию.

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НАТАЛЬЯ
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
Давно мечтала посетить это знаковое место. При планировании поездки в Беларусь, на первом месте было посещение крепости. С волнением подъезжала
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к мемориалу. Ожидания оправдали себя. Нахлынули слезы, гордость, благодарность защитникам и тем, кто сохраняет это величественное место. Спасибо вам за организованную экскурсию.

Давно мечтала посетить это знаковое место. При планировании поездки в Беларусь, на первом месте было посещение
Давно мечтала посетить это знаковое место. При планировании поездки в Беларусь, на первом месте было посещение
Давно мечтала посетить это знаковое место. При планировании поездки в Беларусь, на первом месте было посещение
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С
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
Очень интересная экскурсия. 5 Форд просто поражает. Ничего подобного не видела в своей жизни.
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НАТАЛЬЯ
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
Благодарю за прекрасную поездку было интересно на протяжении всей экскурсии.
Советую
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е
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
Все понравилось. Эксскурсии содержательные и интересные. Повезло с погодой.
Все понравилось. Эксскурсии содержательные и интересные. Повезло с погодой.
Все понравилось. Эксскурсии содержательные и интересные. Повезло с погодой.
Все понравилось. Эксскурсии содержательные и интересные. Повезло с погодой.
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А
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
Рад, что удалось побывать всей семьёй в этом монументальном комплексе- памятнике Мужества, Стойкости и Героизма. Всем рекомендую.
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М
В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено
Экскурсия в целом впечатляющая! Очень понравилось! Из минусов:
1. Был микроавтобус. В такую дальнюю поездку это очень неудобно! 9 часов в
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маршрутке тяжело.
2. Очень короткие санитарные остановки. Невозможно за 10-15 минут и в уборную сходить, куда очередь стоит, и поесть купить. Остановки на заправке, расстояние между уборной и кафе приличное. Кофе и еду в микроавтобус брать не разрешалось. Не очень понятно, как люди и дети могут оставаться без завтрака с 7 утра (по факту раньше, так как в 7 утра был уже отъезд из центра Минска) до обеда в 14:00.
3. Обед. Обед был откровенно говоря очень слабым. 25 белорусских рублей эта еда не стоит, очень дорого за то качество и количество еды, что мы получили.
По информационной составляющей никаких нареканий. Экскурсия отличная, все экскурсоводы прекрасные. Арсений у нас был организатором и экскурсоводом в микро-автобусе и я не уставала удивляться, как такое количество информации помещалось у него в голове. Форт 5 очень интересный. Брестская крепость невероятная. У нас была экскурсовод дама, которая цитировала письма погибших советских солдат в крепости (какое погружение в исторический материал!), невероятно интересно рассказывала. Её было настолько интересно слушать, что я даже не обращала внимания на невыносимую жару на улице. Большое спасибо экскурсоводам за такую прекрасную работу!

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Всего 70 отзывов в Минске в категории "Форты"

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Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Форты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. В Брестскую крепость и форт №5 из Минска - всё включено;
  2. Из Минска - в Брест: Брестская крепость и 5-й форт (билеты включены);
  3. Брест и Брестская крепость (с посещением форта № 5).
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Независимости;
  2. Троицкое предместье;
  3. Верхний город;
  4. Красный костёл;
  5. Мирский замок;
  6. Несвижский замок;
  7. Ратуша;
  8. Площадь Победы;
  9. Ворота Минска;
  10. Национальная библиотека.
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2026
Сейчас в Минске в категории "Форты" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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