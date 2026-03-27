Из Минска - в Брест и Брестскую крепость с личным водителем и гидом
Увидеть город с его тихими двориками, необычными музеями и знаменитой цитаделью
Самые интересные места в Бресте — крепость с её монументами, средневековое городище, атмосферные пешеходные улицы — стоят того, чтобы увидеть их в собственном темпе, без суеты и хлопот.
Мы организуем для вас поездку из Минска и обратно в комфортном ритме, без привязки к общественному транспорту.
Описание экскурсии
Брестская крепость-герой
Главный символ города и место, где начиналась Великая Отечественная война. Здесь вы увидите монумент «Мужество», скульптуру «Жажда» и Холмские ворота, хранящие следы тысяч пуль и осколков.
Улица Советская
Центральная пешеходная артерия с уютными кафе, ресторанами и зданиями 19–20 веков. Главное событие происходит вечером: фонарщик в историческом костюме вручную зажигает керосиновые фонари. Зрелище, ради которого в Брест приезжают туристы со всей Беларуси.
Улица Гоголя и аллея кованых фонарей
Колоритное место, где каждый фонарь — уникальная скульптурная композиция, подаренная городу мастерами. Это место напоминает посещение музея кузнечного искусства под открытым небом.
Археологический музей «Берестье»
Уникальный музей, где под огромным павильоном законсервированы остатки средневекового городища. Вы увидите подлинные деревянные постройки и мостовые прямо на месте раскопок.
Музей железнодорожной техники
Коллекция паровозов, вагонов и путевой техники разных эпох под открытым небом. На многие экспонаты можно забираться, что делает музей особенно интересным для детей и взрослых.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Минска 12:00 — прибытие в Брест 12:30–14:30 — посещение мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» 14:30–15:30 — обед в одном из кафе на улице Советской 15:30–16:30 — прогулка, осмотр достопримечательностей 16:30–18:00 — посещение музея «Берестье» или Музея железнодорожной техники (на выбор) 18:00 — выезд в Минск 22:00 — возвращение
Организационные детали
В стоимость включён трансфер и услуги гида на комфортабельном легковом авто (Ford Mondeo, Geely Emgrand, Volkswagen Polo, Skoda Octavia и другие модели аналогичного класса), есть детское кресло или бустер
Если количество участников больше, можно организовать минивэн, микроавтобус (обязательно оговаривается отдельно в переписке)
Дополнительно оплачиваются входные билеты в объекты осмотра (от 3 до 7 бел. руб. за чел.) и обед
Остаток суммы за экскурсию вам нужно оплатить водителю в белорусских рублях в день поездки
С вами будет один из водителей нашей команды и гид
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Минске
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 35 туристов
Наша команда организует путешествия по Беларуси, знакомит с интересными местами и рассказывает о достопримечательностях и истории так, чтобы вы лучше понимали специфику страны.
А
Александр
27 мар 2026
все было замечательно. прекрасный гид, очень много детальной информации, очень понравилось. рекомендую!
Константин
Ответ организатора:
Спасибо большое за высокую оценку нашей команды. Будем с нетерпением ждать новой встречи.
