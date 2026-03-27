Самые интересные места в Бресте — крепость с её монументами, средневековое городище, атмосферные пешеходные улицы — стоят того, чтобы увидеть их в собственном темпе, без суеты и хлопот. Мы организуем для вас поездку из Минска и обратно в комфортном ритме, без привязки к общественному транспорту.

Описание экскурсии

Брестская крепость-герой

Главный символ города и место, где начиналась Великая Отечественная война. Здесь вы увидите монумент «Мужество», скульптуру «Жажда» и Холмские ворота, хранящие следы тысяч пуль и осколков.

Улица Советская

Центральная пешеходная артерия с уютными кафе, ресторанами и зданиями 19–20 веков. Главное событие происходит вечером: фонарщик в историческом костюме вручную зажигает керосиновые фонари. Зрелище, ради которого в Брест приезжают туристы со всей Беларуси.

Улица Гоголя и аллея кованых фонарей

Колоритное место, где каждый фонарь — уникальная скульптурная композиция, подаренная городу мастерами. Это место напоминает посещение музея кузнечного искусства под открытым небом.

Археологический музей «Берестье»

Уникальный музей, где под огромным павильоном законсервированы остатки средневекового городища. Вы увидите подлинные деревянные постройки и мостовые прямо на месте раскопок.

Музей железнодорожной техники

Коллекция паровозов, вагонов и путевой техники разных эпох под открытым небом. На многие экспонаты можно забираться, что делает музей особенно интересным для детей и взрослых.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Минска

12:00 — прибытие в Брест

12:30–14:30 — посещение мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»

14:30–15:30 — обед в одном из кафе на улице Советской

15:30–16:30 — прогулка, осмотр достопримечательностей

16:30–18:00 — посещение музея «Берестье» или Музея железнодорожной техники (на выбор)

18:00 — выезд в Минск

22:00 — возвращение

Организационные детали