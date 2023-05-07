Экскурсия в Несвиж и Мирский замок: погружение в богатую историю Беларуси
Добро пожаловать в захватывающее путешествие в прошлое! На этой однодневной экскурсии вы окунетесь в богатую историю Беларуси, посетив два из четырех замковых комплексов, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ближайшие даты:
7
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Что вас ожидает:
- Мирский замок
- Часовня-усыпальница Святополк-Мирских
- Несвижская ратуша
- Дом на рынке (дом ремесленника)
- Несвижский монастырь бенедиктинок
- Слуцкая брама
- Несвижский Фарный костел
- Несвижский дворец Радзивиллов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Удивительный мир истории и культуры Беларуси.
- Вы отправитесь в Мирский замок, где вы сможете полностью погрузиться в средневековую атмосферу исторического замка, который был построен еще в XV столетии. Вы узнаете много интересных фактов о его удивительной истории и увидите собственными глазами величественные стены и башни, где в прошлом жили знаменитые герои.
- Вы также посетите Несвижский замок, которому уже более 500 лет. Это не только одно из самых значимых и посещаемых мест в Беларуси, но и место, где вас ожидают настоящие шедевры архитектуры. Вы увидите Несвижскую ратушу, дом на рынке, монастырь бенедиктинок и многие другие достопримечательности. Вы также узнаете много интересных фактов о жизни Радзивиллов и о том, как они управляли своими владениями.
- А чтобы ваше путешествие было еще более интересным, наши лучшие гиды из Минска проведут для вас увлекательную экскурсию, расскажут все интересные истории и поделятся своими знаниями и опытом.
Так что не упустите свой шанс окунуться в удивительный мир истории и культуры Беларуси, посетив настоящие жемчужины нашей страны вместе с нами!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги индивидуального транспорта
- Услуги индивидуального гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Индивидуальные
На автобусе
Выездные
На весь день
Дворцы, замки и особняки
История и культура
Несвиж
Мирский замок
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