Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси

Экскурсия в Несвиж и Мирский замок: погружение в богатую историю Беларуси

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Добро пожаловать в захватывающее путешествие в прошлое! На этой однодневной экскурсии вы окунетесь в богатую историю Беларуси, посетив два из четырех замковых комплексов, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
Ближайшие даты:
7
мая
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
13
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Мирский замок
  • Часовня-усыпальница Святополк-Мирских
  • Несвижская ратуша
  • Дом на рынке (дом ремесленника)
  • Несвижский монастырь бенедиктинок
  • Слуцкая брама
  • Несвижский Фарный костел
  • Несвижский дворец Радзивиллов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Удивительный мир истории и культуры Беларуси.
  • Вы отправитесь в Мирский замок, где вы сможете полностью погрузиться в средневековую атмосферу исторического замка, который был построен еще в XV столетии. Вы узнаете много интересных фактов о его удивительной истории и увидите собственными глазами величественные стены и башни, где в прошлом жили знаменитые герои.
  • Вы также посетите Несвижский замок, которому уже более 500 лет. Это не только одно из самых значимых и посещаемых мест в Беларуси, но и место, где вас ожидают настоящие шедевры архитектуры. Вы увидите Несвижскую ратушу, дом на рынке, монастырь бенедиктинок и многие другие достопримечательности. Вы также узнаете много интересных фактов о жизни Радзивиллов и о том, как они управляли своими владениями.
  • А чтобы ваше путешествие было еще более интересным, наши лучшие гиды из Минска проведут для вас увлекательную экскурсию, расскажут все интересные истории и поделятся своими знаниями и опытом.
Так что не упустите свой шанс окунуться в удивительный мир истории и культуры Беларуси, посетив настоящие жемчужины нашей страны вместе с нами!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги индивидуального транспорта
  • Услуги индивидуального гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На автобусе
Выездные
На весь день
Дворцы, замки и особняки
История и культура
Несвиж
Мирский замок
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