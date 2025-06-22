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Переписку из месседжера с вашим менеджером показали, они вообще первый раз видят ваш номер. Удивительно и странно. Потом наконец-то нас нашли в одном из списков по номеру телефона.

Экскурсоводом была Надежда. Очень много лишней информации. Уже были на экскурсии в замок Несвижа несколько лет назад, было столько легенд, столько интересной информации. Надежда по дороге говорила много о районах Минска и его пригорода, про дороги, про станции метро, торговые центры. Зачем это, если экскурсия про замки? Да даже если это было что-то вроде обзорной экскурсии по городу, то уж явно надо говорить про историю и достижения этого города, а не автомагистрали, заводы и тд.

Про самих главных героев - Радзивиллов - информации не хватало.

В Несвиже экскурсию вела местная экскурсовод, тоже не понравилось. Группа около 55 человек, она не ждала, когда мы все подойдём к ней, пока многие выходили из одного зала, она в другом уже вещала.

Надежда обещала, что в замке мы обязательно посетим усыпальницу, но этого не случилось. Нас просто провели мимо нее и все. Получается, вы не согласовываете маршрут с экскурсоводом из замка?

В Мирский замок съездить можно чисто для галочки. Ходили мы там самостоятельно, информации снова не хватило. На замок и церковь рядом нам дали чуть больше часа. В замке узкие проходы и лестницы, необходимо ждать, когда вереница людей спустится, чтобы подняться и наоборот. И как тут за час времени все посмотришь внимательно и проникаешься атмосферой, если большую часть времени ты ждёшь, когда же пройдут люди?

Времени на фотографии не было вообще. То есть вы или слушаете экскурсовода, или отходите в сторону и делаете фотографии с нормального ракурса. Почему бы на красивых локациях не дать хотя бы 5-10 минут на фотографию? И это с учётом того, что экскурсия тут заявлена 12 часов, а длилась по факту она 10. Получается, время то дать можно было.

Автобус грязный, на экранах напротив лица лежал слой пыли.

Экскурсия не понравилась, советовать ее никому не буду. Одна из худших, на которых мы были. Разочарование за такие деньги.