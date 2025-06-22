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Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска

Увлекательное путешествие в прошлое через знаменитые замки Беларуси. Узнайте о жизни и наследии князей Радзивиллов, посетив Несвиж и Мир
Экскурсия по замкам Беларуси - это уникальная возможность окунуться в историю Великого княжества Литовского.

Туристы увидят величественные ансамбли Несвижа и Мира, узнают о богатом наследии рода Радзивиллов и услышат множество местных легенд.

В программе посещение Фарного костёла, прогулка по окрестностям замков и знакомство с мистическими историями. Комфортабельный транспорт и опытный гид обеспечат незабываемые впечатления
4.8
45 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Величественные замки Несвижа и Мира
  • 🕰️ Погружение в историю Радзивиллов
  • 👻 Мистические легенды и истории
  • 🚍 Комфортабельный трансфер
  • 🍽️ Возможность обеда в уютном кафе

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Для экскурсии «Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска» наиболее подходящими месяцами являются июнь, июль и август. В это время года вы сможете насладиться комфортными условиями для прогулок и изучения исторических мест.

Также весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, посещение замков будет не менее увлекательным. В это время меньше туристов, что позволит вам в полной мере насладиться атмосферой и красотой этих уникальных мест.
Сейчас июль — это идеальное время.
Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска
Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска
Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 09:30

Что можно увидеть

  • Несвижский замок
  • Мирский замок
  • Фарный костёл
  • Несвижская ратуша
  • Дом ремесленника
  • Слуцкая брама
  • Часовня-усыпальница Святополк-Мирских

Описание экскурсии

Несвиж, Фарный костёл

Вы познакомитесь со средневековым белорусским городом и увидите Несвижскую ратушу, Дом ремесленника, Несвижский монастырь бенедиктинок и Слуцкую браму. Вы услышите историю этих зданий и осмотрите их снаружи.

Мы заглянем в Фарный костёл 16 века, построенный недалеко от дворца. Вы оцените убранство второго в мире барочного храма (первый находится в Италии).

Несвижский замок

Дворец был построен в 16 веке и своим великолепием составлял конкуренцию многим королевским резиденциям Европы. Во время экскурсии вы погрузитесь в его прошлое и выясните, почему это место считается самым мистическим в Белоруссии.

Обед в уютном кафе (по желанию)

Мирский замок

Этот средневековый замок находится в посёлке Мир. В своих стенах он сохранил рыцарский дух и память о владельцах, одними из которых был властный род Радзивиллов. Вы прогуляетесь по окрестностям и услышите множество легенд, окутывающих атмосферой мистики сам замок.

Часовня-усыпальница Святополк-Мирских

Гид расскажет вам о часовне, а ещё о Сонечке, похороненной в усыпальнице, и её привидении. Мы поднимемся в замковые башни и посетим бывший тюремный подвал.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе или автобусе (в зависимости от группы), услуги аттестованного гида, входные билеты и экскурсия в Несвиже, входные билеты и ознакомительная экскурсия в Мирском замке
  • Обед (по желанию) можно забронировать перед началом экскурсии, стоимость 20 BYN
  • Порядок локаций может меняться без существенных изменений программы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4500 ₽
Дети до 16 лет4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 45 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (Ольга)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (Ольга)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (Ольга)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (Ольга)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (Светлана)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (Светлана)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (Светлана)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (Николай)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (Николай)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (Николай)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (Николай)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (Николай)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (Николай)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (наталья)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (наталья)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (наталья)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (наталья)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (наталья)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (наталья)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (наталья)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (наталья)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (наталья)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (Екатерина)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (Екатерина)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (Екатерина)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (Екатерина)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (Екатерина)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (Екатерина)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (Екатерина)Замки Беларуси: история князей Радзивиллов - из Минска (Екатерина)
Е
22 июн 2025
Восхитительно красиво! Очень интересно! Да и с погодой магическим образом повезло.
Очень классная экскурсия. Уже посоветовала ее свои знакомым, если соберутся посетить ваши края)
Дарья
22 июн 2025
Встретились на назначенном месте, и девушки, которые собирали деньги, отсылали нас то к одной, то к другой. Никто не мог нам точно сказать, с кем же из них мне рассчитаться.
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Переписку из месседжера с вашим менеджером показали, они вообще первый раз видят ваш номер. Удивительно и странно. Потом наконец-то нас нашли в одном из списков по номеру телефона.
Экскурсоводом была Надежда. Очень много лишней информации. Уже были на экскурсии в замок Несвижа несколько лет назад, было столько легенд, столько интересной информации. Надежда по дороге говорила много о районах Минска и его пригорода, про дороги, про станции метро, торговые центры. Зачем это, если экскурсия про замки? Да даже если это было что-то вроде обзорной экскурсии по городу, то уж явно надо говорить про историю и достижения этого города, а не автомагистрали, заводы и тд.
Про самих главных героев - Радзивиллов - информации не хватало.
В Несвиже экскурсию вела местная экскурсовод, тоже не понравилось. Группа около 55 человек, она не ждала, когда мы все подойдём к ней, пока многие выходили из одного зала, она в другом уже вещала.
Надежда обещала, что в замке мы обязательно посетим усыпальницу, но этого не случилось. Нас просто провели мимо нее и все. Получается, вы не согласовываете маршрут с экскурсоводом из замка?
В Мирский замок съездить можно чисто для галочки. Ходили мы там самостоятельно, информации снова не хватило. На замок и церковь рядом нам дали чуть больше часа. В замке узкие проходы и лестницы, необходимо ждать, когда вереница людей спустится, чтобы подняться и наоборот. И как тут за час времени все посмотришь внимательно и проникаешься атмосферой, если большую часть времени ты ждёшь, когда же пройдут люди?
Времени на фотографии не было вообще. То есть вы или слушаете экскурсовода, или отходите в сторону и делаете фотографии с нормального ракурса. Почему бы на красивых локациях не дать хотя бы 5-10 минут на фотографию? И это с учётом того, что экскурсия тут заявлена 12 часов, а длилась по факту она 10. Получается, время то дать можно было.
Автобус грязный, на экранах напротив лица лежал слой пыли.
Экскурсия не понравилась, советовать ее никому не буду. Одна из худших, на которых мы были. Разочарование за такие деньги.

Алина
Алина
Ответ организатора:
Дарья, хотела бы ответить на Ваш отзыв!
В этот день 14.06.2025 на экскурсию в замки в 09.30 отправлялись две группы, то
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есть суммарно 100 человек, а также в этом месте проводились обзорные экскурсии по Минску для мини групп. Вас я помню лично. Сначала Вы подошли к другому менеджеру без очереди, не назвали свои данные, так как рассадка по автобусам осуществляется только по вашим данным. Не услышав просьбы менеджера, Вы обратились ко мне, я сообщила вам ту же самую информацию о порядке осуществления посадки в экскурсионный автобус.
Далее, вся программа есть на страничке экскурсии, какие локации мы посещаем и в какой последовательности. К гидам в Несвижском дворце мы не имеем прямого отношения, они проводят экскурсию согласно своей программе. Также хочу заметить, что в эти праздничные для Вас дни, в замках Мир и Несвиж, а также на других локациях повышенное количество туристических групп, следовательно нагрузка на местных гидов очень большая. Мы рекомендовали бы выбирать дни без такого туристического наплыва, чтобы всем было комфортно.
По поводу длительности экскурсии по Вашему отзыв- также на страничке нашей экскурсии есть информация о том, что экскурсия длится 10 часов максимум, 12 часов она никогда не длилась и не могла, так как за 10 часов группа 50 человек успевает осмотреть все локации по маршруту в спокойной темпе (исключение: праздничные дни). Автобус, на котором проводится экскурсия - туристического класса, отзывы за все время только положительные, очень жаль, что у Вас остались такие впечатления от экскурсии.

О
19 июн 2025
Экскурсия очень понравилась, гид, который нас сопровождал, рассказал очень много интересного! Красивые замки, костёлы, удобный автобус! Спасибо!
О
19 июн 2025
Прекрасный экскурсовод, хорошие замки. Взяли за доплату обед, о чем точно не пожалели
Прекрасный экскурсовод, хорошие замки. Взяли за доплату обед, о чем точно не пожалелиПрекрасный экскурсовод, хорошие замки. Взяли за доплату обед, о чем точно не пожалелиПрекрасный экскурсовод, хорошие замки. Взяли за доплату обед, о чем точно не пожалелиПрекрасный экскурсовод, хорошие замки. Взяли за доплату обед, о чем точно не пожалели
Светлана
16 июн 2025
Спасибо гиду, чувствовалась заинтересованность преподнесения информации.
Доходчево, не затянуто, позитивно!
В автобусе не очень хорошо работал кондиционер, спасло, что было не жарко на улице.
Это подпортило впечатление о мероприятие.
Спасибо гиду, чувствовалась заинтересованность преподнесения информации.Спасибо гиду, чувствовалась заинтересованность преподнесения информации.Спасибо гиду, чувствовалась заинтересованность преподнесения информации.
Николай
16 июн 2025
Все понравилось. Замки красивые, организация хорошая. В каждом замке группу берут местные экскурсоводы, и тут уж, как повезет. В Несвиже было интересно, в Мире - ну, так, средненько. И обед совсем простой, но, правда, и стоит он 20 бел руб.
Все понравилось. Замки красивые, организация хорошая. В каждом замке группу берут местные экскурсоводы, и тут уж,Все понравилось. Замки красивые, организация хорошая. В каждом замке группу берут местные экскурсоводы, и тут уж,Все понравилось. Замки красивые, организация хорошая. В каждом замке группу берут местные экскурсоводы, и тут уж,Все понравилось. Замки красивые, организация хорошая. В каждом замке группу берут местные экскурсоводы, и тут уж,Все понравилось. Замки красивые, организация хорошая. В каждом замке группу берут местные экскурсоводы, и тут уж,Все понравилось. Замки красивые, организация хорошая. В каждом замке группу берут местные экскурсоводы, и тут уж,
И
15 июн 2025
Отличная организация экскурсий, прекрасные гиды, которые отлично знают историю и умеют ее донести до туристов.
М
14 июн 2025
Экскурсия была перенесена на более раннее время выезда, но мы и в Мирский замок успели к открытию, до основного потока туристов, что было не плохо. По времени хватает и на экскусию и на самостоятельный осмотр и фото. Никаких задержек, все четко по времени. Покормили хорошо, учли пожелания по предоставлению вегетарианского обеда.
Соколова
13 июн 2025
Александрина - прекрасный гид, очень ответственно и не формально относится к своей работе. Большое ей спасибо. Экскурсия очень информативная. Единственный минус, что не было гида в замке Мир.
Ольга
13 июн 2025
Отличная экскурсия. По дороге в замок была запланированная остановка. Экскурсовод Надежда. Рассказывала всю дорогу пока ехали в замки и обратно. Рассказывала интересно,но из-за сложных для нашего слуха имен и названий,не сразу улавливаешь связь.
В
13 июн 2025
У нас был экскурсовод Денис. Спасибо большое ему, очень граммотно, структурировано и интересно
Е
11 июн 2025
Очень понравилась экскурсия, все отлично организовано, очень содержательная и интересная экскурсия, особенно понравилась профисиональность гида Дениса отдельная благодарность ему за отлично проведеную экскурсию.
наталья
11 июн 2025
Сами замки великолепны. Экскурсоводы в замке рассказывали интересно, но сопровождающий в поездке гид Надежда материал преподносила сумбурно, перескакивая с одного на другое, рассказ был загроможден датами и постоянно повторяющиеся титулами и полными именами властителей.
Сами замки великолепны. Экскурсоводы в замке рассказывали интересно, но сопровождающий в поездке гид Надежда материал преподносилаСами замки великолепны. Экскурсоводы в замке рассказывали интересно, но сопровождающий в поездке гид Надежда материал преподносилаСами замки великолепны. Экскурсоводы в замке рассказывали интересно, но сопровождающий в поездке гид Надежда материал преподносилаСами замки великолепны. Экскурсоводы в замке рассказывали интересно, но сопровождающий в поездке гид Надежда материал преподносилаСами замки великолепны. Экскурсоводы в замке рассказывали интересно, но сопровождающий в поездке гид Надежда материал преподносилаСами замки великолепны. Экскурсоводы в замке рассказывали интересно, но сопровождающий в поездке гид Надежда материал преподносилаСами замки великолепны. Экскурсоводы в замке рассказывали интересно, но сопровождающий в поездке гид Надежда материал преподносилаСами замки великолепны. Экскурсоводы в замке рассказывали интересно, но сопровождающий в поездке гид Надежда материал преподносилаСами замки великолепны. Экскурсоводы в замке рассказывали интересно, но сопровождающий в поездке гид Надежда материал преподносила
Наталия
9 июн 2025
Сами замки не заинтересовали. Может быть по тому, что видела более интересные в Европе. Гид рассказыаала подробно и пожалуй даже слишком много. Обилие информации не есть хорошо для туриста.
Алина
Алина
Ответ организатора:
Наталия, спасибо за обратную связь!
Очень жаль, что замки не произвели на Вас должного впечатления, желаем Вам только приятных путешествий!
Я
8 июн 2025
Очень рада, что сделала выбор в пользу именно этой экскурсии. Очень насыщенный день провели с прекрасным экскурсоводом Надеждой. Все было на высоте! Четкая организация, комфортный автобус, удобное расписание – хватало времени на самостоятельную прогулку и фотографии. Особенно понравился рассказ экскурсовода, подача информации и атмосфера, которую создавала Надежда. Экскурсию рекомендую.

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