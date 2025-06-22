Туристы увидят величественные ансамбли Несвижа и Мира, узнают о богатом наследии рода Радзивиллов и услышат множество местных легенд.
В программе посещение Фарного костёла, прогулка по окрестностям замков и знакомство с мистическими историями. Комфортабельный транспорт и опытный гид обеспечат незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величественные замки Несвижа и Мира
- 🕰️ Погружение в историю Радзивиллов
- 👻 Мистические легенды и истории
- 🚍 Комфортабельный трансфер
- 🍽️ Возможность обеда в уютном кафе
Лучшее время для посещения
Также весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, посещение замков будет не менее увлекательным. В это время меньше туристов, что позволит вам в полной мере насладиться атмосферой и красотой этих уникальных мест.
Что можно увидеть
- Несвижский замок
- Мирский замок
- Фарный костёл
- Несвижская ратуша
- Дом ремесленника
- Слуцкая брама
- Часовня-усыпальница Святополк-Мирских
Описание экскурсии
Несвиж, Фарный костёл
Вы познакомитесь со средневековым белорусским городом и увидите Несвижскую ратушу, Дом ремесленника, Несвижский монастырь бенедиктинок и Слуцкую браму. Вы услышите историю этих зданий и осмотрите их снаружи.
Мы заглянем в Фарный костёл 16 века, построенный недалеко от дворца. Вы оцените убранство второго в мире барочного храма (первый находится в Италии).
Несвижский замок
Дворец был построен в 16 веке и своим великолепием составлял конкуренцию многим королевским резиденциям Европы. Во время экскурсии вы погрузитесь в его прошлое и выясните, почему это место считается самым мистическим в Белоруссии.
Обед в уютном кафе (по желанию)
Мирский замок
Этот средневековый замок находится в посёлке Мир. В своих стенах он сохранил рыцарский дух и память о владельцах, одними из которых был властный род Радзивиллов. Вы прогуляетесь по окрестностям и услышите множество легенд, окутывающих атмосферой мистики сам замок.
Часовня-усыпальница Святополк-Мирских
Гид расскажет вам о часовне, а ещё о Сонечке, похороненной в усыпальнице, и её привидении. Мы поднимемся в замковые башни и посетим бывший тюремный подвал.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе или автобусе (в зависимости от группы), услуги аттестованного гида, входные билеты и экскурсия в Несвиже, входные билеты и ознакомительная экскурсия в Мирском замке
- Обед (по желанию) можно забронировать перед началом экскурсии, стоимость 20 BYN
- Порядок локаций может меняться без существенных изменений программы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4500 ₽
|Дети до 16 лет
|4300 ₽
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Очень классная экскурсия. Уже посоветовала ее свои знакомым, если соберутся посетить ваши края)
В этот день 14.06.2025 на экскурсию в замки в 09.30 отправлялись две группы, то
Доходчево, не затянуто, позитивно!
В автобусе не очень хорошо работал кондиционер, спасло, что было не жарко на улице.
Это подпортило впечатление о мероприятие.
Очень жаль, что замки не произвели на Вас должного впечатления, желаем Вам только приятных путешествий!