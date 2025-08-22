Считается, что Лондон — это город туманов. Но в Минске на несколько туманных дней больше. Однако Минск прекрасен в любую пору и в любое время суток — и я предлагаю вам в этом убедиться! Проедем и пройдём по самым красивым уголкам города — вы увидите его в сверкающих огнях и, конечно, больше узнаете о его истории.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Вы обязательно увидите самую главную артерию города — проспект Независимости и его достопримечательности. Мы пройдёмся по площади Независимости, площади Свободы. Заглянем на улицу Ленина и в Троицкое предместье. И не только!

А ещё разберёмся, откуда город Минск берет своё начало, почему так называется, как развивался и чем живет сегодня.

Организационные детали

Поездка пройдёт на легковом автомобиле Audi A8 (в случае замены автомобиль будет согласован с вами). Обратите внимание, что в машине нет детского кресла. Если оно необходимо — сообщите заранее

В стоимость экскурсии входит работа гида и водителя. Это обеспечит безопасность движения в ходе нашей программы

Дополнительные расходы (по желанию): напитки и закуски в кофейне, пожертвования и свечи в храмах (могут потребоваться наличные)

Ночная подсветка включается через 30 минут после заката и выключается в 23:00

Экскурсия доступна и в дневное время. Также экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке

После завершения бронирования я отправлю вам гайд с ответами на наиболее распространённые вопросы путешественников

Особенности оплаты

Оплатить оставшуюся сумму вы можете наличными белорусскими рублями, картой «Мир» (с возможностью бесконтактной оплаты) или через интернет-эквайринг по курсу НБ РБ в день проведения экскурсии