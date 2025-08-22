Мои заказы

Огни ночного Минска

Полюбоваться иллюминацией на улицах и ощутить красоту города
Считается, что Лондон — это город туманов. Но в Минске на несколько туманных дней больше.

Однако Минск прекрасен в любую пору и в любое время суток — и я предлагаю вам в этом убедиться! Проедем и пройдём по самым красивым уголкам города — вы увидите его в сверкающих огнях и, конечно, больше узнаете о его истории.
Описание экскурсии

Вы обязательно увидите самую главную артерию города — проспект Независимости и его достопримечательности. Мы пройдёмся по площади Независимости, площади Свободы. Заглянем на улицу Ленина и в Троицкое предместье. И не только!

А ещё разберёмся, откуда город Минск берет своё начало, почему так называется, как развивался и чем живет сегодня.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на легковом автомобиле Audi A8 (в случае замены автомобиль будет согласован с вами). Обратите внимание, что в машине нет детского кресла. Если оно необходимо — сообщите заранее
  • В стоимость экскурсии входит работа гида и водителя. Это обеспечит безопасность движения в ходе нашей программы
  • Дополнительные расходы (по желанию): напитки и закуски в кофейне, пожертвования и свечи в храмах (могут потребоваться наличные)
  • Ночная подсветка включается через 30 минут после заката и выключается в 23:00
  • Экскурсия доступна и в дневное время. Также экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
  • После завершения бронирования я отправлю вам гайд с ответами на наиболее распространённые вопросы путешественников

Особенности оплаты

Оплатить оставшуюся сумму вы можете наличными белорусскими рублями, картой «Мир» (с возможностью бесконтактной оплаты) или через интернет-эквайринг по курсу НБ РБ в день проведения экскурсии

Ответы на вопросы

Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 439 туристов
Добрый день, меня зовут Даша. Я профессиональный экскурсовод по красивейшим местам Беларуси. А ещё искусствовед с красным дипломом. Заинтриговала?:) С самого детства я обожала путешествия и открытия, а теперь с
читать дальше

радостью делюсь своей страстью с вами — показываю новое в привычном. За годы работы много раз слышала, что в Беларуси есть только руины, храмы и руины храмов. Мои экскурсии развеют эти мифы. Я не просто рассказываю факты, но и погружаю вас в атмосферу нашего уникального края. Считаю, что история — это не только даты или здания, но и люди. Присоединяйтесь к моим экскурсиям, чтобы открыть для себя древние тайны, насладиться живописными видами и узнать много нового о культуре и быте белорусов. До встречи на наших увлекательных прогулках!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Сергей
Сергей
23 авг 2025
Отличная экскурсия по вечернему Минску. Дарье спасибо. Советуем.
Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Сергей, рада, что вечерний Минск покорил вас своими огнями! Спасибо за ваши теплые слова
Екатерина
Екатерина
5 авг 2025
Большое спасибо Дарье за одну из лучших экскурсий за весь наш немалый туристический опыт! Максимально комфортно, подробно, интересно! На все вопросы ответили, все показали и рассказали! Если бы можно было
читать дальше

поставить 10 звёзд, я бы поставила! Обязательно вернусь и первым делом обращусь к Дарье по другим маршрутам! Тот случай, когда не просто не далеко денег на оплату, но и хочется добавить! P.S. отдельное спасибо за приятные подарочки 🫶

Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Спасибо большое, Екатерина, за добрые слова
Буду рада показать вам с Ильей еще раз и мой любимый город и мою любимую страну 1434
Ольга
Ольга
6 мая 2025
Душевная, атмосферная, познавательная экскурсия. Дарья любит и знает Минск и заразила нас этой любовью. Объехали знаковые места, налюбовались панорамами. Получили массу удовольствия, незабываемые впечатления, милые сувениры от Дарьи в подарок. Очень рекомендуем!
Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Спасибо большое, Ольга, за добрые слова. Очень рада, что Вашей семье понравился мой любимый город

