Считается, что Лондон — это город туманов. Но в Минске на несколько туманных дней больше.
Однако Минск прекрасен в любую пору и в любое время суток — и я предлагаю вам в этом убедиться! Проедем и пройдём по самым красивым уголкам города — вы увидите его в сверкающих огнях и, конечно, больше узнаете о его истории.
Однако Минск прекрасен в любую пору и в любое время суток — и я предлагаю вам в этом убедиться! Проедем и пройдём по самым красивым уголкам города — вы увидите его в сверкающих огнях и, конечно, больше узнаете о его истории.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Вы обязательно увидите самую главную артерию города — проспект Независимости и его достопримечательности. Мы пройдёмся по площади Независимости, площади Свободы. Заглянем на улицу Ленина и в Троицкое предместье. И не только!
А ещё разберёмся, откуда город Минск берет своё начало, почему так называется, как развивался и чем живет сегодня.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на легковом автомобиле Audi A8 (в случае замены автомобиль будет согласован с вами). Обратите внимание, что в машине нет детского кресла. Если оно необходимо — сообщите заранее
- В стоимость экскурсии входит работа гида и водителя. Это обеспечит безопасность движения в ходе нашей программы
- Дополнительные расходы (по желанию): напитки и закуски в кофейне, пожертвования и свечи в храмах (могут потребоваться наличные)
- Ночная подсветка включается через 30 минут после заката и выключается в 23:00
- Экскурсия доступна и в дневное время. Также экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
- После завершения бронирования я отправлю вам гайд с ответами на наиболее распространённые вопросы путешественников
Особенности оплаты
Оплатить оставшуюся сумму вы можете наличными белорусскими рублями, картой «Мир» (с возможностью бесконтактной оплаты) или через интернет-эквайринг по курсу НБ РБ в день проведения экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 439 туристов
Добрый день, меня зовут Даша. Я профессиональный экскурсовод по красивейшим местам Беларуси. А ещё искусствовед с красным дипломом. Заинтриговала?:) С самого детства я обожала путешествия и открытия, а теперь сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
23 авг 2025
Отличная экскурсия по вечернему Минску. Дарье спасибо. Советуем.
Дарья
Ответ организатора:
Сергей, рада, что вечерний Минск покорил вас своими огнями! Спасибо за ваши теплые слова
Екатерина
5 авг 2025
Большое спасибо Дарье за одну из лучших экскурсий за весь наш немалый туристический опыт! Максимально комфортно, подробно, интересно! На все вопросы ответили, все показали и рассказали! Если бы можно было
Дарья
Ответ организатора:
Спасибо большое, Екатерина, за добрые слова
Буду рада показать вам с Ильей еще раз и мой любимый город и мою любимую страну 1434
Буду рада показать вам с Ильей еще раз и мой любимый город и мою любимую страну 1434
Ольга
6 мая 2025
Душевная, атмосферная, познавательная экскурсия. Дарья любит и знает Минск и заразила нас этой любовью. Объехали знаковые места, налюбовались панорамами. Получили массу удовольствия, незабываемые впечатления, милые сувениры от Дарьи в подарок. Очень рекомендуем!
Дарья
Ответ организатора:
Спасибо большое, Ольга, за добрые слова. Очень рада, что Вашей семье понравился мой любимый город
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Групповая
Групповая экскурсия по главным достопримечательностям Минска
Познакомьтесь с историей Минска, посетив площади Независимости и Свободы, Национальную библиотеку и Троицкое предместье
Начало: У входа в Красный костёл
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
11 ноя в 18:00
1650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Душевная прогулка по Минску
Исследуйте Минск с новой стороны: от архитектурных шедевров до скрытых двориков. Погрузитесь в атмосферу города-героя и его уникальные истории
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
8850 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По улицам Минска - на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Минска: от старинных улиц до современных символов. Увлекательное путешествие по столице Беларуси на автомобиле
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.