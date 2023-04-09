Драники, сало, бело-красные узоры на рубахах… Что ещё приходит на ум, когда думаешь о Беларуси? Не будем играть в ассоциации, а отправимся туда, где белорусские ремесла, традиции и символы продолжают жить — в этнографический музей Дудутки. Ткаческие и гончарные мастер-классы, ветряная мельница, местные угощения, секреты хлебопечения — это и даже больше в нашей программе!

Описание экскурсии

За аутентичной Беларусью — в Дудутки

Дудутки — это музейный комплекс многовековых ремёсел и технологий. Он расположился на месте старинного шляхетского имения в деревне Птичь в 40 км от Минска, куда мы за час доедем на комфортабельном автобусе. В пути вас будет сопровождать наш гид с любопытными историями.

Наша программа

Дудуткинский бровар. Вы познакомитесь с историей и традициями изготовления крепких спиртных напитков на территории Беларуси и продегустируете настоящую шляхетскую водку с национальной белорусской закуской.

Вы познакомитесь с историей и традициями изготовления крепких спиртных напитков на территории Беларуси и продегустируете настоящую шляхетскую водку с национальной белорусской закуской. Активности в мастерских. Вам предстоит опробовать себя в качестве кожевника, ткача, мастера по дереву, гончара и варщика сыра — на мастер-классах с профессионалами своего дела и оборудованием, как в старину.

Вам предстоит опробовать себя в качестве кожевника, ткача, мастера по дереву, гончара и варщика сыра — на мастер-классах с профессионалами своего дела и оборудованием, как в старину. Мельница. Побываем внутри деревянной ветряной мельницы и посетим дом завозника (узнаете, кто это такой), где вас ожидает угощение от мельника: сало, лук, хлеб и капуста из бочки.

Побываем внутри деревянной ветряной мельницы и посетим дом завозника (узнаете, кто это такой), где вас ожидает угощение от мельника: сало, лук, хлеб и капуста из бочки. Хлебопекарня. Здесь вы раскроете все этапы и секреты выпечки, а также продегустируете не только свежий хлеб, но и сыр, масло и травяной чай.

Здесь вы раскроете все этапы и секреты выпечки, а также продегустируете не только свежий хлеб, но и сыр, масло и травяной чай. Кузница. Настоящей кувалдой выкуете себе сувенир, а поможет вам в этом опытный кузнец.

Настоящей кувалдой выкуете себе сувенир, а поможет вам в этом опытный кузнец. Ретромобили. Оцените выставку старинных машин, в которых можно посидеть и сфотографироваться.

Оцените выставку старинных машин, в которых можно посидеть и сфотографироваться. Зоосад. Понаблюдаете за оленями и дикими кабанами в вольерах.

Организационные детали

В стоимость включено: транспортное обслуживание, сопровождение аттестованным гидом по всему маршруту, входные билеты по программе, экскурсия по комплексу, 3 дегустации

Дополнительно оплачивается комплексный обед — 500 ₽/чел.

На сайте вы оплачиваете 22% стоимости, а оставшуюся часть наличными в белорусских рублях перед экскурсией или по карте онлайн

Экскурсия проходит на микроавтобусе (в этом случае мы гарантируем, что у вас будут места не на последнем ряду) или на автобусе в зависимости от размера группы

Экскурсия начинается и завершается в Минске. За всю экскурсию мы проедем 110 км. Длительность экскурсии — 5 часов.

В зимний период одевайтесь теплее, т. к. часть экскурсии будет проходить на открытой площадке

Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате: стоимость для 2-7 человек — 16.000 ₽, для 8-19 человек — 23.000 ₽. Для больших организованных групп — по запросу

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Обратите внимание, в музейном комплексе «Дудутки» экскурсию для вас может провести наш экскурсовод или сотрудник комплекса.