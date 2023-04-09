Драники, сало, бело-красные узоры на рубахах… Что ещё приходит на ум, когда думаешь о Беларуси? Не будем играть в ассоциации, а отправимся туда, где белорусские ремесла, традиции и символы продолжают жить — в этнографический музей Дудутки.
Ткаческие и гончарные мастер-классы, ветряная мельница, местные угощения, секреты хлебопечения — это и даже больше в нашей программе!
Ткаческие и гончарные мастер-классы, ветряная мельница, местные угощения, секреты хлебопечения — это и даже больше в нашей программе!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
За аутентичной Беларусью — в Дудутки
Дудутки — это музейный комплекс многовековых ремёсел и технологий. Он расположился на месте старинного шляхетского имения в деревне Птичь в 40 км от Минска, куда мы за час доедем на комфортабельном автобусе. В пути вас будет сопровождать наш гид с любопытными историями.
Наша программа
- Дудуткинский бровар. Вы познакомитесь с историей и традициями изготовления крепких спиртных напитков на территории Беларуси и продегустируете настоящую шляхетскую водку с национальной белорусской закуской.
- Активности в мастерских. Вам предстоит опробовать себя в качестве кожевника, ткача, мастера по дереву, гончара и варщика сыра — на мастер-классах с профессионалами своего дела и оборудованием, как в старину.
- Мельница. Побываем внутри деревянной ветряной мельницы и посетим дом завозника (узнаете, кто это такой), где вас ожидает угощение от мельника: сало, лук, хлеб и капуста из бочки.
- Хлебопекарня. Здесь вы раскроете все этапы и секреты выпечки, а также продегустируете не только свежий хлеб, но и сыр, масло и травяной чай.
- Кузница. Настоящей кувалдой выкуете себе сувенир, а поможет вам в этом опытный кузнец.
- Ретромобили. Оцените выставку старинных машин, в которых можно посидеть и сфотографироваться.
- Зоосад. Понаблюдаете за оленями и дикими кабанами в вольерах.
Организационные детали
- В стоимость включено: транспортное обслуживание, сопровождение аттестованным гидом по всему маршруту, входные билеты по программе, экскурсия по комплексу, 3 дегустации
- Дополнительно оплачивается комплексный обед — 500 ₽/чел.
- На сайте вы оплачиваете 22% стоимости, а оставшуюся часть наличными в белорусских рублях перед экскурсией или по карте онлайн
- Экскурсия проходит на микроавтобусе (в этом случае мы гарантируем, что у вас будут места не на последнем ряду) или на автобусе в зависимости от размера группы
- Экскурсия начинается и завершается в Минске. За всю экскурсию мы проедем 110 км. Длительность экскурсии — 5 часов.
- В зимний период одевайтесь теплее, т. к. часть экскурсии будет проходить на открытой площадке
- Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате: стоимость для 2-7 человек — 16.000 ₽, для 8-19 человек — 23.000 ₽. Для больших организованных групп — по запросу
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Обратите внимание, в музейном комплексе «Дудутки» экскурсию для вас может провести наш экскурсовод или сотрудник комплекса.
в воскресенье в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 666 ₽
|Дети до 16 лет
|2 333 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Костёл
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 16714 туристов
Наша компания более 7 лет работает в сфере туризма и является туроператором по Беларуси. Кроме обычных и стандартных экскурсий, мы проводим авторские экскурсии по нетипичным маршрутам. У нас работают одниЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
9 апр 2023
В последний наш день в Белоруссии мы поехали в Дудутки: этнографический музей под открытым небом.
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Ну что ты ждёшь от такого места: свезённые из разных краёв страны избы и церкви. Возможно
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Ну что ты ждёшь от такого места: свезённые из разных краёв страны избы и церкви. Возможно
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