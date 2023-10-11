Познакомиться с аутентичным уголком послевоенного Минска и его наследием
Что это, архитектурный эталон или пережиток прошлого? Уютный замкнутый мир или «посёлок на костях»? Я открою для вас его прошлое и настоящее — в историях, лицах, событиях.
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Описание
Что вас ожидает
В конце 1940-х посёлок Минского тракторного завода задумывался как идеальный город, в котором все будут счастливы. А счастье было очень простым: тёплый дом, магазины, центры досуга. Ведь еще несколько лет назад на этом месте люди жили в землянках. И та жизнь, которую для них построили, казалась идеальной. Но такой ли идеальной она была на самом деле?..
Сегодня, спустя годы, Тракторозаводской посёлок остаётся одним из самых атмосферных районов Минска, подкупающим своим характером и харизмой. Поэтому он по-прежнему одинаково важен и интересен как для местных жителей, так и для туристов. Где искать Германию в облике Тракторного? Откуда в посёлке русалки? Какими тропами ходил Владимир Мулявин и при чём здесь лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров? Обо всём этом вы узнаете на неспешной прогулке по секретным уголкам посёлка.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Призаводской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Чудесный, начитанный экскурсовод с очень грамотной речью, осталось очень приятное впечатление после ее рассказа, как буто мы побывали в гостях у хорошей знакомой. Оказалось, район очень самобытный, в нем много интересных деталей, которые мы никогда бы сами не заметили. Очень понравилась атмосфера экскурсии, мы заглянули в интересные дворы, подмечали какие-то особенности. Еще удивили местные жители, которые с нами здоровались, рассказывали какие-то свои истории. Понятно что это не входило в план экскурсии, но это тоже подарило нам очень теплые эмоции. Как будто вернулись на много лет назад, когда во дворах все соседи знали друг друга, коллективно проводили время. Рада, что в Минске сохранился такой район, таких сегодня очень не хватает.
Хочу добавить, что мы ни разу не пожалели что пришли, поэтому настоятельно советуем Юлианну и ее экскурсию. Невозможно не влюбиться в город, когда о нем говорит кто-то в него влюбленный. Еще в конце экскурсии мы получили подарки, это были дизайнерские подставки под кружки с изображением достопримечталеьностей района. Было очень приятно, спасибо огромное!