Советская архитектура Минска отличается самобытностью. Про неё часто говорят: «Такого нет нигде». Однако история и ценность некоторых градостроительных решений требует особого осмысления. Пример — Тракторный посёлок в самом сердце города. Что это, архитектурный эталон или пережиток прошлого? Уютный замкнутый мир или «посёлок на костях»? Я открою для вас его прошлое и настоящее — в историях, лицах, событиях.

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Описание

Что вас ожидает

В конце 1940-х посёлок Минского тракторного завода задумывался как идеальный город, в котором все будут счастливы. А счастье было очень простым: тёплый дом, магазины, центры досуга. Ведь еще несколько лет назад на этом месте люди жили в землянках. И та жизнь, которую для них построили, казалась идеальной. Но такой ли идеальной она была на самом деле?..

Сегодня, спустя годы, Тракторозаводской посёлок остаётся одним из самых атмосферных районов Минска, подкупающим своим характером и харизмой. Поэтому он по-прежнему одинаково важен и интересен как для местных жителей, так и для туристов. Где искать Германию в облике Тракторного? Откуда в посёлке русалки? Какими тропами ходил Владимир Мулявин и при чём здесь лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров? Обо всём этом вы узнаете на неспешной прогулке по секретным уголкам посёлка.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.