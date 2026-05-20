«Рождённый в СССР»: история, мифы и легенды Тракторозаводского посёлка
Прогулка по Тракторозаводскому посёлку Минска откроет вам уникальную архитектуру и легенды района. Узнайте о его прошлом и настоящем
Советская архитектура Минска всегда привлекала внимание своей уникальностью. Особенно это касается Тракторозаводского посёлка. Он был задуман как идеальный город, где жизнь должна была стать счастливой и удобной.
Сегодня это место сохраняет читать дальшеуменьшить
свою атмосферу и историческую ценность, привлекая как местных жителей, так и туристов. Узнайте, как выглядело счастье в послевоенные годы и какие тайны скрывает этот район. Прогуляйтесь по его секретным уголкам, ощутите дух времени и откройте для себя его настоящую суть
В конце 1940-х посёлок Минского тракторного завода задумывался как идеальный город, в котором все будут счастливы. А счастье было очень простым: тёплый дом, магазины, центры досуга. Ведь еще несколько лет назад на этом месте люди жили в землянках. И та жизнь, которую для них построили, казалась идеальной. Но такой ли идеальной она была на самом деле?..
Сегодня, спустя годы, Тракторозаводской посёлок остаётся одним из самых атмосферных районов Минска, подкупающим своим характером и харизмой. Поэтому он по-прежнему одинаково важен и интересен как для местных жителей, так и для туристов. Где искать Германию в облике Тракторного? Откуда в посёлке русалки? Какими тропами ходил Владимир Мулявин и при чём здесь лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров? Обо всём этом вы узнаете на неспешной прогулке по секретным уголкам посёлка.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Призаводской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 681 туриста
Искусствовед по диплому, журналист по работе, экскурсовод по аккредитации и фанат Минска по большой любви. Влюбляю в Минск, открываю его прошлое и настоящее и всё ещё учусь быть путешественником в читать дальшеуменьшить
родном городе. Знаю сотни пронзительных историй о человеческих судьбах и рассказываю о людях, которые впереди своего времени не то что на шаг — на несколько остановок. Показываю самые красивые минские парадные и красоту, которую от нас скрывают двери, мимо которых мы проходим каждый день.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
интересная история о жизни заводского района, о жителях и архитектуре.
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Екатерина
Очень интересная экскурсия от профессионального экскурсовода и, в то же время, местного жителя. Увидеть советскую мечту, мало этажный городской комплекс со всеми удобствами. Услышать истории про особенности быта людей. Также зайти в музей МТЗ. Всем фанатам советского градостроитеоьства будет очень интересно. Кроме того, Юлиана - потрясающий гид. Спасибо ей огромное.
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Е
Екатерина
Я в Минске уже в третий раз, но только Юлиана открыла мне город совсем с новой стороны. Масса новой и невероятно интересной информации. Но самое ценное - это увлечённый и читать дальшеуменьшить
честный рассказ гостеприимной хозяйки о своём доме. Именно то, чего мне не хватало, чтобы влюбиться в город по уши. Кроме того, сын-подросток (представляете себе подростка на экскурсии, да?))) забыл надеть своё фирменное выражение лица которое говорит, как ему глубоко неинтересно всё происходящее и не заметил, что три часа ходил пешком (обычно уже 40 минут ходьбы для него - предел героизма). Уже второй день вспоминает разные детали нашей увлекательной прогулки: «А помнишь, помнишь?. .». Категорически рекомендуем!!
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Е
Елена
Очень понравилась экскурсия. спасибо!
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Глеб
От экскурсии в восторге. Юлиана - отличный и компетентный рассказчик (помимо того, что очаровательная девушка). Два часа вокруг Тракторного завода пролетели очень быстро. Не было ни одного вопроса и ни читать дальшеуменьшить
одной темы, которые Юлиана не смогла бы развить и углубить. Человек отлично ориентируется в истории страны, с которой неразрывно связана история района, его создателей и жильцов- и преподносит её очень точно, но в то же время деликатно. Общение живое, лёгкое; было место и для юмора, и для лёгкой ностальгии. Сожалели мы в итоге об одном - не догадались записаться загодя ещё и на экскурсию по некрополю, а времени у нас уже не оставалось. Зато понятно, куда мы обязательно пойдём при следующей поездке в Минск.)) Огромное спасибо Юлиане! Искренне рекомендуем! Привет из Саратова.) С уважением, Глеб и Наташа. P.S. Фото с некоторыми фишками и артефактами выкладывать специально не стал - чтобы не испортить гиду сюрпризы для других туристов!;)
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И
Ирина
Отличная экскурсия!!! Были компанией 6 человек, избалованных гидами разных стран)) Юлиана отличный рассказчик, знающий, интересный, грамотный, с правильной речью!!! Район завода полностью погружает вас в атмосферу прошлых лет, в мир детства, в советскую эпоху. Как здорово, что сохранилось это место!!! Прогулка неспешная, места восхитительные!!! Юлиане Респект и уважение за идею такой экскурсии! Не сомневайтесь, получите душевное удовольствие!!!
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