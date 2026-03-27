Это прогулка без утомительных монологов.
Главные участники: вы, я и Минск! Мы пройдём по значимым локациям города и поговорим не только о его прошлом, но и настоящем. Почему проспект Независимости не оценили в ЮНЕСКО, как живут минчане сегодня и где лучший шоппинг. Расскажу всё, что нужно знать, чтобы подружиться с городом.
Главные участники: вы, я и Минск! Мы пройдём по значимым локациям города и поговорим не только о его прошлом, но и настоящем. Почему проспект Независимости не оценили в ЮНЕСКО, как живут минчане сегодня и где лучший шоппинг. Расскажу всё, что нужно знать, чтобы подружиться с городом.
Описание экскурсии
- Начнём с площади Независимости и самого открыточного храма города — костёла святых Симеона и Елены
- Cвернём на улицу Володарского, чтобы увидеть единственный сохранившийся в Минске замок
- Прогуляемся по проспекту Независимости. По желанию остановимся в кафетерии бывшего универсама «Центральный» и выпьем кофе, рецепт которого не меняется уже десяток лет
- Пройдём по улице Ленина до площади Свободы — месту важнейших культурных и политических событий белорусской столицы
- Заглянем в две святыни — главные католический и православный храмы города. Поговорим о религии и истории белорусов
- Заберёмся на обзорную площадку, чтобы увидеть Минск как на ладони
По пути я расскажу:
- как ленинградский архитектор Иосиф Лангбард повлиял на облик всего города
- где мог работать в Минске Альберт Эйнштейн
- какие жизненные драмы помнят старые дома на проспекте Независимости
- что за тайны скрывали их знаменитые на всю страну жильцы
- кто завоевал сердце «гостьи из будущего» Алисы Селезнёвой и куда привели мечты Ли Харви Освальда
По желанию можем сделать несколько остановок. Например, у культового магазина «Лакомка», где за смешные деньги продают лакомства, известные ещё в Советском Союзе. Или в рюмочной, где можно попробовать знаменитые белорусские настойки: хреновуху, клюковуху и крамбамбулю с мёдом и пряными травами.
Организационные детали
- Все дополнительные расходы — за счёт участников
- Можно с детьми и животными. Ограничений по возрасту нет
ежедневно в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 645 туристов
Искусствовед по диплому, журналист по работе, экскурсовод по аккредитации и фанат Минска по большой любви. Влюбляю в Минск, открываю его прошлое и настоящее и всё ещё учусь быть путешественником в
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Хотела бы выразить благодарность очаровательной Юлиане! Были с ней на пешей экскурсии по г. Минску. Три часа пролетели незаметно, исторические факты были вплетены в ее рассказ о городе ненавязчиво и в меру!))) Гулять по улицам города и слушать ее одно удовольствие!!! Она нас "влюбила" в город, обязательно вернемся снова!!!
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Е
Очень комфортная и полезная экскурсия по Минску. Юлиана легко и доступно рассказала нам самое важное про Минск, помогла нам проникнуться атмосферой города, главное, что без занудного рассказа про историю. Ее экскурсия была наполнена интересными фактами, было весело и очень интересно. Минск влюбил в себя, ещё раз вернемся! Большое спасибо Юлиане и организаторам! 😍😍😍
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В
С первых минут Юлиана захватывает все внимание и уже невозможно оторваться. Рассказывает очень интересно, современным языком. Экскурсия прошла на одном дыхании, с шутками и вкусным перекусом
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Все очень понравилось! Впечатления от экскурсии самые положительные! Юлиана лучший гид, все очень подробно рассказала и показала! Так что самые невыдуманные истории только с ней!!! 👍👍👍
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