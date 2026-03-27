З Зарина Хотела бы выразить благодарность очаровательной Юлиане! Были с ней на пешей экскурсии по г. Минску. Три часа пролетели незаметно, исторические факты были вплетены в ее рассказ о городе ненавязчиво и в меру!))) Гулять по улицам города и слушать ее одно удовольствие!!! Она нас "влюбила" в город, обязательно вернемся снова!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елизавета Очень комфортная и полезная экскурсия по Минску. Юлиана легко и доступно рассказала нам самое важное про Минск, помогла нам проникнуться атмосферой города, главное, что без занудного рассказа про историю. Ее экскурсия была наполнена интересными фактами, было весело и очень интересно. Минск влюбил в себя, ещё раз вернемся! Большое спасибо Юлиане и организаторам! 😍😍😍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Вера С первых минут Юлиана захватывает все внимание и уже невозможно оторваться. Рассказывает очень интересно, современным языком. Экскурсия прошла на одном дыхании, с шутками и вкусным перекусом Вам был полезен этот отзыв? Да Нет